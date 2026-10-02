Nam NSƯT 3 đời vợ, ở biệt thự 3 tầng rộng 300m²

Không gian sống của nam NSƯT sinh năm 1966 gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, mang đậm dấu ấn cá nhân.

NSƯT Kim Tử Long là một trong những nghệ sĩ cải lương gạo cội, ghi dấu ấn sâu đậm trên sân khấu truyền thống Việt Nam. Gắn bó với nghệ thuật từ khi còn rất trẻ, anh chinh phục khán giả qua hàng loạt vai diễn kinh điển cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc. Tên tuổi Kim Tử Long đặc biệt rực rỡ ở thập niên 1990, đưa anh trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu cải lương. Sự nghiệp thăng hoa nhưng đường tình duyên của nam nghệ sĩ lại trải qua không ít thăng trầm. Sau những đổ vỡ trong hôn nhân, NSƯT Kim Tử Long hiện tận hưởng cuộc sống gia đình êm ấm bên người vợ thứ ba - NSƯT Trinh Trinh, kém anh 11 tuổi. Vợ chồng nam nghệ sĩ cùng các con đang sinh sống trong một căn biệt thự triệu đô tại TP.HCM, nơi được anh dành nhiều tâm huyết để tạo nên một không gian sống vừa tiện nghi, ấm cúng vừa mang đậm dấu ấn cá nhân.

Căn biệt thự triệu đô của NSƯT Kim Tử Long tọa lạc tại TP.HCM, nằm ở khu vực yên tĩnh, tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị. Cơ ngơi có diện tích gần 300m², gồm 3 tầng, bể bơi riêng cùng khoảng sân vườn rộng rãi, tạo nên một không gian sống thoáng đãng và thư thái. Được nam nghệ sĩ xây dựng từ năm 2014, căn biệt thự là thành quả sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật. Không chỉ là nơi nghỉ ngơi, đây còn là chốn để Kim Tử Long đón bạn bè, người thân, cùng nhau quây quần, ăn uống và tận hưởng những phút giây vui vẻ bên nhau. Từ kiến trúc bên ngoài đến cách bài trí bên trong, căn nhà đều mang vẻ ấm cúng, gần gũi, phảng phất nét thư thái rất riêng của một người nghệ sĩ.

NSƯT Kim Tử Long dành nhiều tâm huyết chăm chút cho khu vực sân vườn, đưa những mảng xanh phủ khắp khuôn viên nhà. Từ cổng vào đến các khoảng sân bên trong, anh trồng nhiều cây xanh, tạo nên vẻ đẹp mướt mắt, thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên. Không chỉ giúp không gian thêm sinh động, cây cối còn mang đến cảm giác thư thái, như một khoảng nghỉ bình yên giữa lòng phố thị. Khu vực bể bơi riêng cũng là một điểm nhấn đáng chú ý, nổi bật với bức tường được chạm khắc hoa văn tinh tế. Sự kết hợp giữa sắc xanh của cây cối và những đường nét trang trí mềm mại khiến khu vực này mang vẻ nền nã, có chút cổ điển và đậm chất nghệ thuật.

Không gian nội thất bên trong căn biệt thự được thiết kế theo đúng gu thẩm mỹ và sở thích riêng của NSƯT Kim Tử Long. Anh lựa chọn phong cách hiện đại, không quá cầu kỳ nhưng vẫn bắt mắt, chú trọng sự hài hòa và tiện nghi trong từng khu vực. Một điểm ấn tượng trong căn nhà là hệ thống tủ được bố trí khéo léo để trưng bày các vật phẩm, đồ decor, bằng khen và những giải thưởng mà anh đạt được trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Những món đồ ấy không chỉ tạo điểm nhấn cho nội thất mà còn khiến mỗi góc nhỏ trong nhà mang dấu ấn cá nhân, như lưu giữ từng dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề của nam nghệ sĩ. Có thể thấy, Kim Tử Long đã dành nhiều tâm huyết cho không gian sống khi tự lên ý tưởng thiết kế tổng thể. Từ bố cục phòng khách, cách bố trí cầu thang đến các khu vực sinh hoạt chung, tất cả đều được nam nghệ sĩ phác thảo sơ lược trên giấy rồi gửi kiến trúc sư triển khai thành bản vẽ chi tiết trước khi thi công.

Không gian phòng bếp là một trong những khu vực thường xuất hiện trong các video đời thường của Kim Tử Long. Căn bếp gây ấn tượng với hệ tủ gỗ mang vẻ ấm cúng, bàn nấu nướng được bố trí riêng cùng các thiết bị, đồ gia dụng sắp xếp gọn gàng, thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, ngay cạnh hệ tủ bếp, nam nghệ sĩ còn bố trí một hệ tủ kính lớn để trưng bày các vật phẩm yêu thích. Cách kết hợp giữa khu vực nấu nướng và không gian trưng bày khiến căn bếp không chỉ đáp ứng công năng mà còn trở thành một góc nhỏ mang đậm dấu ấn cá nhân, vừa tiện nghi vừa bắt mắt.

Khu vực bàn ăn được bố trí ngay cạnh bếp nấu, tạo sự thuận tiện cho sinh hoạt và những buổi quây quần của gia đình. Ở góc tường gần bàn ăn, NSƯT Kim Tử Long đặt một bức ảnh chân dung, vừa tạo điểm nhấn cho căn phòng vừa mang đến dấu ấn cá nhân rõ nét. Ngay phía bên cạnh là cầu thang dẫn lên tầng trên với gam màu đen kết hợp lan can gỗ, tạo nên nét tương phản bắt mắt trong tổng thể. Từ cách bố trí nội thất, những món đồ được trưng bày đến từng chi tiết trang trí, có thể thấy NSƯT Kim Tử Long đã dành nhiều tâm huyết để tạo nên một không gian sống vừa tiện nghi, ấm cúng vừa đậm chất nghệ thuật.