7 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà "đất vàng phong thủy"

Một ngôi nhà đẹp chưa chắc đã có được những lợi thế này.

Có những căn nhà nhìn qua không quá đặc biệt, diện tích cũng chẳng thuộc hàng rộng rãi, nhưng càng sống lâu người ta càng thấy khó tìm được nơi khác thay thế. Mùa hè không quá nóng, mùa mưa ít phải lo nước tràn vào nhà, phía trước thoáng đãng, cây cối dễ sống, bước vào trong luôn có cảm giác sáng và dễ chịu. Nhiều thứ trong số đó không thể giải quyết đơn giản bằng việc bỏ tiền sửa sang nội thất. Theo quan niệm phong thủy truyền thống, những đặc điểm liên quan đến thế đất, khoảng thoáng, ánh sáng hay sự lưu chuyển của không khí cũng thường được dùng để đánh giá một nơi ở có vượng khí hay không. Bởi vậy, nếu một ngôi nhà cùng lúc sở hữu nhiều dấu hiệu dưới đây, thường xem đó là mảnh đất có phong thủy đẹp, đáng để gìn giữ.

1. Nền nhà cao ráo, trải qua nhiều mùa mưa vẫn ít ngập

Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy của thế đất đẹp là sự cao ráo. Trong quan niệm xưa, nơi ở trũng thấp, thường xuyên tù đọng nước không được đánh giá cao; ngược lại, đất ổn định, khô ráo thường tạo cảm giác vững vàng hơn. Điều này cũng hoàn toàn có giá trị trong đời sống. Nếu một căn nhà đã trải qua nhiều mùa mưa lớn mà nền và sân vẫn ít ngập, nước rút nhanh, tường chân nhà không thường xuyên ẩm mốc thì đó là ưu điểm đáng kể. Đặc biệt, địa thế của cả khu vực là thứ gia chủ gần như không thể thay đổi bằng một lần cải tạo. Nội thất cũ có thể thay, căn bếp nhỏ có thể sửa, nhưng một mảnh đất vốn nằm ở vị trí thấp thì xử lý lâu dài thường phức tạp hơn nhiều.

2. Phía trước nhà rộng và thoáng

Trong phong thủy, khoảng không phía trước nhà thường được nhắc đến với khái niệm “minh đường”. Người xưa chuộng những ngôi nhà phía trước có độ mở nhất định, không bị một bức tường hay công trình lớn nằm quá sát khiến mặt tiền trở nên bí bách. Không nhất thiết phải có một khoảng sân thật lớn. Đó có thể là khoảng lùi trước nhà, một khoảng cây xanh, đường nội khu rộng hoặc đơn giản là tầm nhìn phía trước tương đối thoáng. Về mặt sử dụng, lợi thế cũng rất dễ cảm nhận: nhà dễ lấy sáng hơn, tầm nhìn không bị bó hẹp và không gian bên trong thường có cảm giác thoáng hơn diện tích thực tế.

3. Trước thoáng nhưng phía sau có thế vững

Nếu phía trước cần độ mở thì phía sau nhà, theo quan niệm phong thủy truyền thống, lại thường được coi trọng sự chắc chắn. Cách bố trí này đôi khi được diễn giải đơn giản là ngôi nhà “có điểm tựa”. Tuy nhiên, không nên hiểu “có điểm tựa” theo nghĩa cứ phía sau có nhà cao hay núi là gia chủ sẽ được quý nhân phù trợ. Xét về hình thế, điều đáng chú ý nằm ở sự cân bằng: phía trước không quá bức bối, phía sau không quá trống trải, tổng thể khu đất đem lại cảm giác ổn định và kín đáo vừa đủ. Nếu ngôi nhà vốn đã sở hữu hình thế này, đây cũng là một trong những yếu tố rất khó tạo ra chỉ bằng cách thay đổi kiến trúc bên trong.

4. Có ánh sáng tự nhiên nhưng không bị nắng gắt “nung” cả ngày

Một căn nhà tốt không phải là căn nhà càng nhiều nắng càng tốt. Điều đáng giá hơn là ánh sáng vào nhà vừa đủ để các không gian sinh hoạt không tối tăm, trong khi những thời điểm nắng gay gắt lại được hạn chế tương đối. Chẳng hạn, những căn nhà có thể nhận nắng nhẹ vào buổi sáng nhưng tránh được phần lớn nắng Tây gay gắt vào cuối ngày thường dễ chịu hơn trong sinh hoạt. Hướng nhà, khoảng cách với công trình xung quanh, cửa sổ và mặt thoáng đều ảnh hưởng đến điều này. Theo cách nhìn phong thủy truyền thống, một không gian sáng sủa thường được liên hệ với “dương khí”. Nhưng xét thực tế, đây đơn giản cũng là một căn nhà biết tận dụng ánh sáng tự nhiên mà không phải đánh đổi bằng cảm giác nóng bức.

5. Trong nhà có luồng không khí lưu chuyển tự nhiên

Có những căn nhà chỉ cần mở cửa là không khí đã lưu chuyển khá dễ chịu, trong khi có những nơi dù mở nhiều cửa vẫn bí và nóng. Sự khác biệt đến từ hướng gió, số mặt thoáng, cách bố trí cửa cũng như những công trình bao quanh. Phong thủy truyền thống có khái niệm “tàng phong tụ khí”, vì vậy cũng không đề cao kiểu gió quá mạnh lao thẳng xuyên qua nhà. Một không gian được xem là thuận lợi thường cần sự thông thoáng nhưng không quá dữ dội. Trong đời sống, những ngày thời tiết đẹp mà gia đình có thể mở cửa, giảm sử dụng quạt hay điều hòa và vẫn cảm thấy dễ chịu đã là một lợi thế rất thực tế.

6. Cây cối quanh nhà dễ phát triển nhưng nền đất không ẩm úng

Người xưa thường coi cây cối xanh tốt là một biểu hiện của “sinh khí”. Đây cũng là lý do nhiều quan niệm phong thủy dành sự chú ý cho cây xanh quanh nơi ở. Tuy nhiên, không phải cứ thấy cây xanh um tùm là có thể kết luận mảnh đất có phong thủy tốt. Một khu vực quá ẩm cũng có thể khiến cây cối phát triển mạnh nhưng đồng thời gây rêu mốc, côn trùng và nhiều bất tiện khác. Điểm đáng quý hơn là cây trồng phù hợp có thể sinh trưởng khỏe mạnh trong khi sân vườn vẫn thoát nước tốt, nền nhà khô ráo và không gian không bị cây lớn che kín ánh sáng. Đó là trạng thái cân bằng vừa đẹp về cảnh quan, vừa dễ chịu khi sinh sống.

7. Sống nhiều năm nhưng căn nhà vẫn ít xuất hiện những nhược điểm khó khắc phục

Có những ưu điểm của một căn nhà phải mất vài năm mới nhận ra. Xem nhà vào một ngày nắng đẹp rất khó biết mùa mưa con đường phía trước có ngập hay không. Đến xem vào buổi sáng cũng chưa chắc biết buổi chiều căn phòng nào sẽ hứng nắng gay gắt. Tương tự, tình trạng ẩm mốc, thoát nước hay độ ổn định của nền nhà đều cần thời gian mới bộc lộ rõ. Bởi vậy, nếu đã trải qua nhiều mùa mưa nắng mà căn nhà vẫn cao ráo, ít ẩm, không quá nóng, ánh sáng và không khí dễ chịu, cây cối sinh trưởng bình thường và môi trường xung quanh ổn định thì đó là những lợi thế rất đáng trân trọng. Không phải căn nhà mới hơn hay đắt tiền hơn cũng chắc chắn có được tất cả những điều này.

Phong thủy tốt là một lợi thế, không phải yếu tố quyết định cuộc sống

Người xưa có những kinh nghiệm lựa chọn nơi ở được đúc kết thành các quan niệm phong thủy. Trong đó, không ít tiêu chí như đất cao ráo, phía trước thoáng, nhà đủ sáng hay không khí lưu chuyển tốt đến nay vẫn có giá trị nếu nhìn dưới góc độ môi trường sống. Tuy nhiên, cũng không nên vì một căn nhà được cho là “hợp phong thủy” mà tin rằng cứ ở đó sẽ tự nhiên phát tài, mọi việc đều thuận lợi; càng không nên vì vài đặc điểm bị coi là “không đẹp phong thủy” mà vội lo lắng, bán nhà hay tìm mọi cách hóa giải. Rất nhiều yếu tố của ngôi nhà có thể được điều chỉnh bằng thiết kế và cách sử dụng hợp lý.

Sau cùng, một thế đất đẹp có thể đem đến điều kiện sống thuận lợi, nhưng cuộc sống của gia đình vẫn được tạo nên bởi chính những người ở trong đó. Một căn nhà sáng thoáng là điều đáng quý, còn việc nơi ấy có thực sự trở thành chốn bình yên, đủ đầy hay không vẫn phụ thuộc nhiều hơn vào cách mỗi người sống, làm việc và đối đãi với nhau.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo