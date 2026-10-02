5 loại rau nên trồng ngay trong tháng 10 này

Tháng 10 vẫn là thời điểm thích hợp để gieo trồng một số loại rau, vừa có thể thu hoạch sớm vừa giúp chuẩn bị cho vụ mùa xuân.

Khi mùa đông đang đến gần, nhiều người có thể nghĩ đã đến lúc tạm biệt khu vườn và chờ đến năm sau mới tiếp tục trồng trọt. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều loại rau có thể gieo trong tháng 10 để cho thu hoạch nhanh hoặc sinh trưởng qua mùa đông, sẵn sàng cho vụ thu hoạch vào mùa xuân.

Trong gần 20 năm làm nghề làm vườn và quản lý các khu vườn rau, chuyên gia làm vườn Edward Bowring (tại Anh) luôn duy trì việc trồng trọt trong suốt mùa đông để có rau củ thu hoạch quanh năm. Anh nói với tạp chí Homes and Gardens: “Qua thời gian, tôi nhận ra rằng không chỉ những loại rau quen thuộc với thời tiết lạnh mới có thể trồng vào thời điểm này. Tùy thuộc vào nơi bạn sống và việc có thể trồng cây trong khu vực có mái che hay không, bạn thậm chí có thể gieo một số loại rau vốn kém chịu lạnh hơn.”

Ngoài ra, Edward cho biết mùa thu cũng là thời điểm thích hợp để làm vườn với nhịp độ chậm rãi hơn, tận hưởng ánh sáng dịu và những gam màu đặc trưng của mùa. Dưới đây là 5 loại rau bạn có thể bắt đầu gieo trồng ngay trong tháng 10.

1. Hành tím

Cùng với hành tây, tháng 10 là thời điểm lý tưởng để trồng hành tím (Allium cepa Aggregatum Group). So với những loại cây cùng họ hành, hành tím có vị dịu và ngọt hơn, kích thước nhỏ hơn hành tây và thường phát triển thành từng cụm.

Bạn có thể gieo hạt hành tím vào cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân. Tuy nhiên, nếu muốn phương pháp đơn giản hơn và thu hoạch nhanh hơn, có thể trồng củ giống trực tiếp xuống đất vào mùa xuân hoặc mùa thu, tùy từng giống.

Cùng với hành tây, tháng 10 là thời điểm lý tưởng để trồng hành tím. (Ảnh: Gardener's Path)

Nếu trồng củ giống vào thời điểm này, bạn có thể thu hoạch hành tím vào đầu mùa hè năm sau. Ở những khu vực có khí hậu tương đối ôn hòa, hành tím trồng vào mùa thu thường có thể sống qua mùa đông ngoài trời. Với vùng rét hơn, nên phủ một lớp mùn dày hoặc vải phủ nông nghiệp để bảo vệ cây khỏi những đợt rét đậm.

Chim rất thích bới và kéo những củ hành mới trồng lên khỏi mặt đất. Vì vậy, có thể dùng vải phủ nông nghiệp để che luống sau khi trồng.

Hành tím phát triển tốt nhất ở nơi có nhiều nắng, đất giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Tránh trồng ở những khu vực dễ bị úng nước vì củ có thể bị thối.

2. Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan (Pisum sativum) cũng là một loại rau có thể gieo vào tháng 10. Loài cây này ưa thời tiết mát nên thường được gieo vào mùa xuân, nhưng một số giống có khả năng chịu lạnh tốt hơn có thể được gieo vào mùa thu để cho thu hoạch sớm vào năm sau.

Đậu Hà Lan (Pisum sativum) cũng là một loại rau có thể gieo vào tháng 10. (Ảnh: Getty/Jenny Dettrick)

Ở những khu vực có khí hậu ôn hòa, nếu muốn để cây sống qua mùa đông ngoài trời, nên chọn giống có hạt tròn vì chúng ít giữ nước và giảm nguy cơ bị thối. Khi thời tiết lạnh dần, có thể lựa chọn những giống chịu lạnh tốt hơn.

Tại những khu vực lạnh hơn hoặc khi dự báo xuất hiện các đợt rét đậm đột ngột, cây đậu cần được bảo vệ bằng vải phủ luống hoặc trồng trong khu vực có mái che.

Dù trồng ở đâu, đất thoát nước tốt vẫn là yếu tố quan trọng, đặc biệt khi gieo đậu vào thời điểm này. Đậu có thể bị thối nếu phải nằm trong đất lạnh và ẩm suốt những tháng mùa đông.

3. Rau bina

Mặc dù thường được gieo vào mùa xuân, rau bina (Spinacia oleracea) cũng là một loại rau thích hợp để trồng vào mùa thu. Loại rau lá xanh này giàu vitamin và khoáng chất, đồng thời có thể trồng trực tiếp trên đất, trong luống cao hoặc chậu.

Mặc dù thường được gieo vào mùa xuân, rau bina cũng là một loại rau thích hợp để trồng vào mùa thu. (Ảnh: Getty/Alexandra Ribeiro / EyeEm)

Tuy nhiên, với vụ gieo tháng 10, nên lựa chọn những giống có khả năng chịu lạnh, vốn có thể thích nghi với nhiệt độ thấp.

Ở vùng thời tiết ôn hòa, rau bina thường có thể sống qua mùa đông mà chỉ cần ít hoặc không cần che chắn. Trong khi đó, tại vùng rét hơn, nên sử dụng nhiều lớp vải phủ hoặc khung che lạnh để bảo vệ cây khỏi sương giá.

Có thể gieo hạt vào chậu hoặc trực tiếp trên luống đất đã chuẩn bị, với khoảng cách giữa các luống khoảng 7,5 cm và độ sâu khoảng 1,3 cm. Sau khi hạt nảy mầm, tỉa cây để mỗi cây cách nhau khoảng 15-20 cm và bảo vệ chúng khi nhiệt độ xuống thấp.

4. Rau rocket

Một trong những loại rau dễ trồng và cho thu hoạch nhanh nhất là rau rocket (Eruca vesicaria subsp. sativa), còn được gọi là arugula.

Rocket được yêu thích nhờ hương vị đặc trưng, hơi cay và có vị đất. Bạn có thể thu hoạch khi lá còn non hoặc để cây phát triển đầy đủ để có hương vị đậm hơn. Đây là loại cây sinh trưởng nhanh, thường nảy mầm trong vòng 5-7 ngày và có thể thu hoạch lá non chỉ khoảng 4 tuần sau khi gieo.

Một trong những loại rau dễ trồng và cho thu hoạch nhanh nhất là rau rocket. (Ảnh: Future/Ruth Hayes)

Rocket ưa nhiệt độ mát của mùa xuân và mùa thu. Khi thời tiết nóng, đặc biệt nếu được trồng ở nơi có ánh nắng đầy đủ, cây có xu hướng nhanh trổ hoa.

Ở vùng thời tiết ôn hòa, rocket thường có thể sống qua mùa đông mà chỉ cần ít hoặc không cần bảo vệ khỏi sương giá. Ở những khu vực lạnh hơn, nên gieo hạt khoảng 4 tuần trước ngày dự kiến xuất hiện đợt lạnh đầu tiên của mùa thu, để cây có đủ thời gian phát triển trước khi thời tiết chuyển lạnh.

Khi nhiệt độ giảm, có thể bảo vệ cây bằng vải phủ luống hoặc khung che lạnh.

5. Hành lá

Hành lá (Allium fistulosum) là loại cây phát triển thành từng cụm và rất thích hợp để sử dụng trong các món xào, salad hay súp. Cây tạo ra những thân trắng dài, mảnh mà không hình thành củ lớn, có thể ăn cả khi sống lẫn khi nấu chín.

Hành lá (Allium fistulosum) là loại cây phát triển thành từng cụm và rất thích hợp để sử dụng trong các món xào, salad hay súp. (Ảnh: Future)

Thông thường, loại hành này được gieo nối tiếp từ mùa xuân trở đi và được trồng như cây một năm nếu không được bảo vệ khỏi sương giá mạnh. Tuy nhiên, ở những khu vực ấm áp hơn, bạn cũng có thể trồng hành vào mùa thu và thu hoạch quanh năm.

Hành lá phát triển tốt ở nơi có ánh nắng đầy đủ và đất thoát nước tốt. Bạn có thể gieo hạt trực tiếp xuống luống đã chuẩn bị, ở độ sâu khoảng 0,6-1,3 cm, hoặc gieo trong khay bầu rồi đem trồng ra đất sau.

Tháng 10 vì thế chưa phải thời điểm khép lại mùa làm vườn. Với lựa chọn phù hợp và một chút chuẩn bị để bảo vệ cây trước thời tiết lạnh, bạn vẫn có thể tiếp tục gieo trồng và duy trì nguồn rau tươi cho những tháng sắp tới.

Theo Homes and Gardens