Lời khuyên cho những người để khăn mặt trong nhà vệ sinh 24/7

Khăn mặt để trong nhà vệ sinh cần lưu ý gì?

Ở nhiều gia đình, khăn mặt có một vị trí gần như cố định trong nhà vệ sinh. Dùng xong treo lên, đến lần sau lại lấy xuống, cứ như vậy từ ngày này sang ngày khác. Đây vốn là thói quen rất bình thường bởi khăn được sử dụng chủ yếu khi rửa mặt và vệ sinh cá nhân, để trong nhà vệ sinh rõ ràng là tiện nhất.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm không đơn giản là chiếc khăn nằm trong nhà vệ sinh bao lâu. Khăn mặt thường xuyên tiếp xúc với nước và da, trong khi nhà vệ sinh lại là khu vực dễ có độ ẩm cao, đặc biệt sau khi tắm. Bác sĩ da liễu Alok Vij thuộc Cleveland Clinic lưu ý rằng khăn càng duy trì trạng thái ẩm lâu thì nấm men, vi khuẩn, nấm mốc và virus càng có điều kiện tồn tại và hoạt động lâu hơn. Vì vậy, vấn đề đáng để ý hơn cả là chiếc khăn có được làm khô, giặt và bảo quản đúng cách giữa các lần sử dụng hay không. Nếu vẫn để khăn mặt trong nhà vệ sinh 24/7, mọi người nên chú ý những điều dưới đây.

1. Dùng xong phải trải khăn ra cho khô, đừng vo lại rồi treo

Đây có lẽ là thói quen cần sửa đầu tiên. Sau khi lau mặt, nhiều người chỉ tiện tay móc khăn lên, thậm chí để khăn gấp đôi hoặc co lại thành một cụm. Bề mặt phía ngoài có thể nhanh khô nhưng những lớp vải nằm sát nhau sẽ giữ ẩm lâu hơn. Thay vào đó, sau mỗi lần sử dụng nên giũ khăn rồi trải rộng trên thanh treo để càng nhiều bề mặt tiếp xúc với không khí càng tốt. Nếu chỉ có móc treo, hãy cố gắng treo khăn theo cách ít bị dồn lại nhất. Quan trọng hơn, hãy thử kiểm tra chiếc khăn trước lần sử dụng tiếp theo. Nếu dùng từ sáng nhưng đến tối khăn vẫn lạnh và ẩm, đó là dấu hiệu vị trí hiện tại không giúp khăn khô đủ nhanh. Khi ấy, nên chuyển khăn sang nơi thông thoáng hơn để hong thay vì tiếp tục để trong nhà vệ sinh chỉ vì tiện.

2. Chọn chỗ treo khô ráo, tránh khu vực thường xuyên bị nước bắn

Không phải vị trí nào trong nhà vệ sinh cũng giống nhau. Khăn treo sát vòi sen, khu vực tắm hoặc nơi thường xuyên bị nước bắn có thể vừa khô được một chút đã lại bị làm ẩm. Nếu nhà vệ sinh có khu khô và khu ướt riêng, khăn mặt nên được bố trí ở khu khô. Với phòng nhỏ không có sự phân chia rõ ràng, hãy ưu tiên vị trí cách xa vòi sen và những bề mặt thường xuyên ướt. Cùng với đó, không nên để khăn chạm xuống sàn hoặc treo nhiều khăn ướt chồng lên nhau. Nhà vệ sinh kín cũng nên được thông gió sau khi tắm bằng cửa sổ hoặc quạt thông gió nếu có. Mục đích không chỉ để căn phòng bớt bí mà còn giúp hơi ẩm thoát đi nhanh hơn, tạo điều kiện để khăn khô giữa hai lần sử dụng.

3. Thay khăn sạch thường xuyên, đừng đợi đến lúc có mùi

Khăn mặt nhìn bằng mắt thường vẫn sạch không có nghĩa là có thể dùng liên tục trong thời gian dài. Mỗi lần sử dụng, khăn lại tiếp xúc với độ ẩm, tế bào da, dầu trên da và những chất còn lại trên bề mặt da. Về tần suất giặt, không có một con số duy nhất phù hợp với tất cả mọi người. Tuy nhiên, bác sĩ Alok Vij của Cleveland Clinic khuyến nghị loại khăn nhỏ dùng để lau/rửa cơ thể nên được thay giặt ít nhất khoảng 2 lần mỗi tuần. Với môi trường có độ ẩm cao khiến khăn khó khô, tần suất giặt có thể tăng lên. Bởi vậy, với khăn mặt được sử dụng hằng ngày, mọi người có thể lấy mốc vài lần mỗi tuần để dễ duy trì, đồng thời linh hoạt thay sớm hơn nếu khăn khó khô. Đừng chờ đến khi khăn bốc mùi mới mang đi giặt. Nếu khăn vẫn ẩm kéo dài, bị bẩn hoặc xuất hiện mùi bất thường thì nên đổi khăn sạch ngay.

4. Giặt rồi vẫn phải phơi hoặc sấy thật khô

Mang khăn đi giặt mới chỉ hoàn thành một nửa công việc. Sau khi giặt, khăn cần được làm khô hoàn toàn trước khi cất hoặc đưa trở lại sử dụng. Khi giặt, mọi người nên làm theo hướng dẫn chăm sóc của nhà sản xuất trên nhãn khăn, lựa chọn chế độ và nhiệt độ nước phù hợp với chất liệu. Không cần mặc định lần nào cũng phải luộc khăn, ngâm nước sôi hay dùng chất tẩy mạnh. Những cách xử lý quá mức cần thiết có thể khiến một số loại khăn nhanh xuống cấp. Sau đó, hãy phơi khăn ở nơi thông thoáng cho đến khi khô hẳn. Nếu sử dụng máy sấy cũng cần sấy khô trước khi gấp cất. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trong hướng dẫn giặt các vật dụng bằng vải, cũng nhấn mạnh việc làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và làm khô hoàn toàn sau khi giặt. Đặc biệt, không nên gom những chiếc khăn vẫn còn âm ẩm rồi xếp vào tủ kín. Nếu chưa khô, cứ tiếp tục hong thay vì vội cất cho gọn.

5. Mỗi người trong nhà nên có một chiếc khăn riêng

Khăn mặt là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với da nên tốt nhất mỗi thành viên có khăn riêng. Với gia đình đông người, có thể chọn màu hoặc kiểu khăn khác nhau để tránh nhầm. Bác sĩ Alok Vij cũng khuyên không nên dùng chung loại khăn nhỏ dùng để lau/rửa cơ thể. Khuyến cáo này càng đáng lưu ý khi trong nhà có người đang bị bệnh, có tổn thương da hoặc hàng rào bảo vệ da bị ảnh hưởng. Một số hướng dẫn y tế về phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng da cũng khuyến cáo không dùng chung khăn và các đồ dùng cá nhân. Vị trí treo cũng nên tách biệt. Nếu 3-4 chiếc khăn ướt chen chung một chiếc móc, chúng vừa dễ bị dùng nhầm vừa khó khô do các lớp vải áp sát vào nhau.

6. Nên chuẩn bị vài chiếc để luân phiên thay vì chỉ dùng mãi một chiếc

Không cần mua quá nhiều khăn mặt, nhưng chỉ có duy nhất một chiếc rồi dùng liên tục cũng khiến việc giặt giũ trở nên bất tiện. Nhiều người biết khăn đã đến lúc cần giặt nhưng vì chưa có chiếc khác thay nên lại tiếp tục dùng. Một cách đơn giản là mỗi người chuẩn bị khoảng 3-4 chiếc để luân phiên. Chiếc đang dùng được mang đi giặt và phơi khô thì vẫn còn khăn sạch để thay. Nhờ vậy, việc duy trì thói quen thay khăn vài lần mỗi tuần cũng dễ dàng hơn. Khăn sạch sau khi giặt cũng nên được cất ở nơi khô ráo và chỉ gấp vào tủ khi đã khô hoàn toàn.

7. Không cần máy móc thay khăn mới sau đúng 3 hay 6 tháng

Ngoài chuyện thay khăn sạch để giặt, nhiều người còn băn khoăn bao lâu phải bỏ hẳn khăn cũ. Thực tế không có một mốc cố định kiểu cứ đúng 3 tháng hay 6 tháng là mọi chiếc khăn mặt đều phải thay mới. Tuổi thọ của khăn phụ thuộc vào chất liệu, chất lượng, tần suất sử dụng cũng như cách giặt và phơi. Vì vậy, tình trạng thực tế của chiếc khăn đáng quan tâm hơn một con số cứng nhắc. Nếu khăn vẫn mềm, nguyên vẹn, được giặt sạch và không có mùi bất thường thì chưa nhất thiết phải bỏ chỉ vì đã sử dụng được vài tháng. Ngược lại, khi khăn đã xơ cứng, bề mặt trở nên thô ráp, sợi vải hư hỏng nhiều, có mùi dai dẳng dù đã giặt và phơi kỹ hoặc xuất hiện vết mốc không thể xử lý sạch thì nên thay chiếc mới.

Có cần bỏ thói quen để khăn mặt trong nhà vệ sinh 24/7?

Không nhất thiết. Một chiếc khăn được treo trong nhà vệ sinh nhưng luôn được trải rộng, khô hoàn toàn giữa các lần sử dụng và thay giặt thường xuyên rất khác với chiếc khăn quanh năm nằm trong một góc ẩm. Nếu nhà vệ sinh vốn bí, sau khi tắm hơi ẩm lưu lại rất lâu và khăn thường xuyên chưa khô đã đến lần sử dụng tiếp theo, khi ấy nên cân nhắc mang khăn ra ngoài để hong hoặc đổi vị trí treo.

Vì thế, thay vì quá lo lắng về con số “24/7”, hãy để ý đến chính chiếc khăn mỗi ngày: dùng xong phải để khô, thay giặt thường xuyên, phơi thật khô, hạn chế dùng chung và thay mới khi đã xuống cấp. Những việc rất nhỏ này mới là phần đáng quan tâm khi một chiếc khăn ngày nào cũng tiếp xúc trực tiếp với da mặt.