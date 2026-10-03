Lời khuyên cho những người để máy sấy tóc trong nhà vệ sinh 24/7

Nhiều người có thói quen để sẵn máy sấy trong nhà vệ sinh.

Máy sấy tóc thường được sử dụng ngay sau khi tắm, vì vậy không ít gia đình để luôn thiết bị trong nhà vệ sinh: trên kệ cạnh gương, trong ngăn tủ lavabo, thậm chí cắm sẵn vào ổ điện để lần sau chỉ việc bật lên. Nhìn qua, đây đơn giản là cách sắp xếp cho tiện. Nhưng khác với khăn tắm, lược hay mỹ phẩm, máy sấy tóc là một thiết bị điện có công suất khá lớn, trong khi nhà vệ sinh lại là nơi thường xuyên xuất hiện nước và độ ẩm. Đáng chú ý, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) từng cảnh báo rằng một chiếc máy sấy đang cắm điện vẫn có thể gây nguy cơ điện giật nếu rơi vào nước, kể cả khi công tắc trên máy đang ở vị trí tắt. Đây cũng là lý do hướng dẫn an toàn của cơ quan này yêu cầu rút phích cắm khi không sử dụng và không đặt máy ở nơi có thể rơi hoặc bị kéo xuống bồn tắm, bồn rửa.

Vì vậy, nếu gia đình vẫn đang để máy sấy tóc trong nhà vệ sinh 24/7, có vài thói quen nên kiểm tra lại ngay.

1. Việc đầu tiên: dùng xong phải rút phích cắm

Đừng coi việc đã bấm nút OFF là đủ. Nếu máy vẫn nối với nguồn điện, nó chưa thực sự được tách khỏi nguồn. CPSC khuyến cáo các thiết bị điện nhỏ trong phòng tắm, bao gồm máy sấy tóc, nên được rút phích khi không sử dụng. Bởi vậy, thói quen cắm máy sấy thường trực vào ổ điện rồi để trên lavabo cho tiện lần sau nên bỏ. Sấy xong hãy tắt máy, rút phích cắm và để thiết bị nguội ở vị trí phù hợp trước khi cất. Đây là thay đổi đơn giản nhất nhưng cũng quan trọng nhất.

2. Nếu vẫn cất máy sấy trong nhà vệ sinh, hãy dành cho nó một chỗ riêng

Không nhất thiết nhà nào cũng phải bê máy sấy ra khỏi nhà vệ sinh sau mỗi lần dùng. Nếu phòng tắm đủ rộng và gia đình muốn để máy tại đây cho tiện, vấn đề quan trọng hơn là máy được cất ở đâu. Một ngăn tủ khô, kín vừa phải và nằm cách khu vực tắm, lavabo là lựa chọn hợp lý hơn việc đặt máy trên mặt chậu rửa. Nếu dùng kệ hoặc giá treo, nên đặt ở vị trí nước từ vòi sen khó bắn tới và máy không thể dễ dàng bị hất hoặc kéo rơi xuống lavabo. Dây điện cũng cần được thu gọn, không thả lòng thòng xuống sàn hoặc vắt ngang lối đi. Đặc biệt, đừng chọn chỗ cất chỉ dựa trên tiêu chí với tay lấy cho nhanh. Có những vị trí rất tiện nhưng lại nằm ngay cạnh nguồn nước. Chỉ cần hình dung lúc vừa tắm xong, sàn còn ướt, tay còn ẩm và cả gia đình cùng sử dụng không gian đó, mọi người sẽ dễ nhận ra chỗ nào thực sự phù hợp để đặt một thiết bị điện.

3. Nhà lắp máy sấy cố định trên tường cũng không có nghĩa muốn đặt đâu cũng được

Một số gia đình hiện nay dùng loại máy sấy có giá hoặc đế gắn cố định lên tường, tương tự loại thường gặp ở khách sạn. Cách bố trí này gọn hơn, máy không bị đặt lung tung trên lavabo và cũng khó rơi xuống sàn. Tuy nhiên, việc máy được treo cố định không tự động biến mọi vị trí trong nhà vệ sinh thành nơi thích hợp để lắp. Khi lắp mới, không nên tự chọn một khoảng tường ngay cạnh vòi sen hoặc bồn tắm chỉ vì đứng đó sấy tóc thuận tay. Vị trí ổ cắm, khoảng cách với khu vực có nước và các biện pháp bảo vệ chống điện giật của hệ thống điện phòng tắm cần tuân theo yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho nhà vệ sinh. Nếu phải kéo thêm ổ điện hoặc đi lại dây chỉ để phục vụ máy sấy, nên để thợ điện có chuyên môn thực hiện thay vì tự nối ổ kéo dài vào phòng tắm. Ngoài ra, trước khi khoan gắn giá treo lên tường, hãy thử đặt máy vào rồi quan sát cả chiều dài dây. Giá treo ở chỗ khô nhưng dây lại kéo ngang lavabo hoặc chạm xuống sàn ướt thì cách bố trí ấy vẫn chưa hợp lý.

4. Để máy trong nhà vệ sinh lâu ngày càng phải để ý tình trạng của máy

Nhà vệ sinh là môi trường dễ có độ ẩm cao, vì vậy chiếc máy được cất ở đây quanh năm cũng không nên theo kiểu dùng đến khi hỏng mới kiểm tra. Trước khi cắm điện, thỉnh thoảng hãy nhìn qua dây nguồn và phích cắm. Nếu vỏ dây nứt, bong, phần tiếp giáp giữa dây và thân máy bị gập hỏng, phích cắm biến dạng hoặc có dấu hiệu cháy xém thì nên ngừng sử dụng để kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thiết bị phù hợp. Phần hút gió phía sau máy cũng là chỗ rất dễ bị bỏ quên. Tóc, bụi và xơ vải tích tụ nhiều có thể cản luồng khí, khiến máy hoạt động kém và nóng hơn bình thường. Nếu thiết kế máy cho phép vệ sinh lưới lọc, hãy làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và luôn thực hiện khi máy đã rút điện, nguội hoàn toàn. Trong quá trình sử dụng, nếu máy bỗng có mùi khét, phát tiếng lạ, tóe tia lửa, nóng bất thường hoặc lúc chạy lúc không, đừng cố dùng nốt cho khô tóc. Những dấu hiệu này đáng để dừng máy và kiểm tra hơn là tiếp tục sử dụng một thiết bị điện ngay trong môi trường có nước.

Tóm lại, với máy sấy tóc, lời khuyên không nhất thiết phải là cấm tuyệt đối việc để trong nhà vệ sinh 24/7. Nhà có chỗ cất khô ráo, cách xa khu vực có nước vẫn có thể bố trí máy ở đây cho thuận tiện. Điều nên bỏ là kiểu cắm điện sẵn cả ngày, đặt máy ngay trên lavabo hoặc tự kéo thêm ổ điện tới một vị trí không phù hợp chỉ để tiện sấy tóc. Nếu nhà vệ sinh nhỏ đến mức rất khó tìm được một chỗ khô và an toàn cho máy, lúc đó cất thiết bị ra bên ngoài lại là phương án đơn giản hơn.