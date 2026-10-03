5 thói quen hại nồi chiên không dầu bậc nhất

Nồi chiên không dầu giúp chế biến các món ăn nhanh chóng và hạn chế tối đa lượng mỡ thừa.

Nồi chiên không dầu đã trở thành trợ thủ quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ khả năng chế biến món ăn nhanh chóng, hạn chế tối đa lượng mỡ thừa mà không đòi hỏi người dùng phải đứng canh bếp liên tục. Sự tiện lợi này khiến tần suất vận hành của thiết bị trong tuần thường rất cao.

Tuy nhiên, chính vì được sử dụng mỗi ngày, chiếc nồi chiên lại rất dễ gặp hư hỏng hoặc giảm tuổi thọ do những thói quen thao tác sai lệch từ người dùng. Việc nhận diện đúng các lỗi vận hành phổ biến và tuân thủ các nguyên tắc từ nhà sản xuất sẽ giúp thiết bị luôn hoạt động bền bỉ, an toàn và phát huy tối đa công năng.

Nồi chiên không dầu giúp chế biến món ăn nhanh chóng và hạn chế tối đa lượng mỡ thừa - Ảnh minh họa

1. Tránh che cửa hút hay thoát khí, không đặt nồi ở không gian hẹp

Việc đặt nồi chiên không dầu quá sát tường hoặc bị che lấp các khe thông gió là lỗi phổ biến nhiều người gặp phải. Thương hiệu Ninja ghi rõ việc che các khe gió có thể khiến thiết bị quá nhiệt và dẫn đến hư hỏng bộ máy bên trong.

Đồng quan điểm, Instant cũng yêu cầu người dùng phải chừa khoảng thoáng an toàn xung quanh thiết bị trong suốt quá trình vận hành. Không gian chật hẹp khiến nhiệt độ bên trong tăng cao đột ngột, làm gia tăng áp lực lên hệ thống tản nhiệt và rút ngắn tuổi thọ linh kiện.

2. Không để dầu mỡ và cặn thức ăn tích tụ lâu ngày quanh thanh nhiệt

Sau mỗi lần nấu nướng, lượng dầu mỡ và mảng bám thực phẩm bắn lên khoang nồi nếu không được làm sạch ngay sẽ tích tụ thành lớp cặn cứng đầu. Philips hướng dẫn người dùng phải vệ sinh kỹ cả khu vực bên trong lẫn bề mặt thanh nhiệt. Lượng cặn dầu mỡ còn sót lại không chỉ sinh ra khói và mùi khét trong những lần sử dụng tiếp theo, mà còn làm giảm hiệu suất truyền nhiệt và gây nguy cơ cháy thực phẩm.

3. Không dùng búi thép hay dụng cụ kim loại để cọ rửa

Nhiều người vì muốn làm sạch nhanh các mảng bám thường tìm đến các loại bàn chải cứng hoặc búi sắt. Tuy nhiên, tài liệu từ Philips khẳng định các vật liệu kim loại có tính mài mòn cao này sẽ trực tiếp làm hỏng lớp chống dính của khay, giỏ chiên và lớp phủ bảo vệ ở bộ phận gia nhiệt. Khi lớp chống dính bị bong tróc, thực phẩm sẽ bám dính nhiều hơn trong những lần nấu sau, đồng thời quá trình ăn mòn kim loại cũng diễn ra nhanh hơn.

4. Tránh ngâm toàn bộ thân nồi vào nước hay rửa trực tiếp dưới vòi

Việc nhầm lẫn giữa khay chiên tháo rời và phần thân chứa linh kiện điện khiến không ít người vô tư xịt nước rửa toàn bộ máy. Philips quy định nghiêm ngặt việc không nhúng thiết bị vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Khác với phần giỏ chiên có thể tháo rời để rửa, phần thân nồi chứa hệ thống bảng mạch và dây dẫn điện. Nước lọt vào bên trong không chỉ gây hỏng hóc thiết bị mà còn tiềm ẩn rủi ro chập cháy và giật điện cực kỳ nguy hiểm.

5. Không đổ dầu trực tiếp vào lòng nồi

Nồi chiên không dầu hoạt động dựa trên cơ chế đối lưu không khí nóng chứ không phải thiết bị chiên ngập. Cả Philips và Instant đều đưa ra cảnh báo không được đổ dầu trực tiếp vào khoang hay lòng nồi. Thói quen dùng sai thiết kế này không những làm mất đi công dụng giảm mỡ của thiết bị, mà lượng dầu ăn gia nhiệt ở đáy nồi còn dễ bắn ngược lên thanh nhiệt, tạo ra nguy cơ bốc cháy rất cao trong quá trình vận hành.

Lời khuyên dùng nồi chiên không dầu an toàn

Việc giữ gìn hiệu suất cho nồi chiên không dầu bắt đầu từ những điều chỉnh rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Gia đình nên đặt nồi ở vị trí bằng phẳng, thoáng mát, vệ sinh khay chiên bằng khăn mềm hoặc miếng xốp ngay sau khi nồi đã nguội hẳn và chỉ phết một lớp dầu mỏng lên bề mặt thực phẩm khi cần thiết.

Chỉ cần tuân thủ đúng nguyên tắc vận hành từ nhà sản xuất, hạn chế tối đa các thao tác gây hại và chủ động chăm sóc thiết bị đúng cách, chiếc nồi chiên không dầu sẽ luôn giữ được độ bền đẹp, nấu ăn ngon và đồng hành an toàn cùng căn bếp gia đình trong nhiều năm.