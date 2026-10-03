Vì sao nhiều người trồng một chậu cây húng quế trong nhà? Hóa ra không chỉ để lấy rau ăn

Một chậu cây húng quế nhỏ không chỉ giúp bữa ăn thêm thơm ngon. Nhiều người còn trồng loại cây này trong nhà vì những lợi ích ít ngờ tới.

Húng quế là loại rau thơm có mùi đặc trưng, thường xuất hiện trong nhiều món ăn. Theo Times of India, húng quế không chỉ giúp tăng hương vị mà còn cung cấp một số vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học.

Chính vì dễ sử dụng, có thể thu hái nhiều lần và không cần quá nhiều diện tích, nhiều gia đình lựa chọn trồng một chậu húng quế ngay trong nhà hoặc khu vực ban công. Tuy nhiên, lợi ích của cây không chỉ dừng ở việc cung cấp rau ăn.

Có rau thơm tươi ngay khi cần

Cây húng quế (Ảnh: Serious Eats)

Lý do thực tế nhất vẫn là sự tiện lợi. Chỉ cần một chậu húng quế phát triển tốt, gia đình có thể hái vài lá để dùng ngay cho món ăn thay vì phải mua cả bó rồi để thừa trong tủ lạnh. Lá tươi cũng giữ được mùi thơm rõ hơn khi được hái ngay trước lúc chế biến.

Theo Times of India, húng quế cung cấp vitamin K, vitamin A, canxi, sắt cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Một số nghiên cứu còn quan tâm đến eugenol và các polyphenol trong cây vì khả năng tham gia vào quá trình chống oxy hóa, chống viêm và hỗ trợ chuyển hóa.

Tuy nhiên, những lợi ích này nên được hiểu theo góc độ thực phẩm trong một chế độ ăn đa dạng. Húng quế không phải thuốc điều trị bệnh và không nên được sử dụng để thay thế các phương pháp điều trị y khoa.

Mùi thơm của cây húng quế có thể giúp không gian dễ chịu hơn

Húng quế có mùi thơm mạnh nhờ các hợp chất tạo hương tự nhiên trong lá. Theo Heart of Wellness, eugenol là một trong những hợp chất góp phần tạo nên mùi đặc trưng của húng quế. Tinh dầu từ húng quế cũng được sử dụng trong một số sản phẩm hương liệu và liệu pháp mùi hương với mục đích tạo cảm giác thư giãn.

Vì vậy, đặt một chậu húng quế gần cửa sổ, khu vực bếp hoặc nơi có ánh sáng tốt có thể vừa thuận tiện khi nấu ăn, vừa giúp không gian có thêm mùi thảo mộc tự nhiên.

Có thể góp phần hạn chế một số loại côn trùng

Húng quế có thể hỗ trợ xua đuổi một số loại côn trùng (Ảnh: Bon Appetit)

Một lợi ích khác khiến húng quế được nhiều người đưa vào vườn hoặc trồng quanh nhà là mùi đặc trưng của cây.

Heart of Wellness cho biết húng quế được sử dụng như một loại cây có khả năng hỗ trợ xua đuổi một số côn trùng trong khu vườn. Tuy nhiên, một chậu cây không thể thay thế các biện pháp kiểm soát muỗi, ruồi hay côn trùng gây hại khi mật độ lớn.

Do đó, có thể xem đây là lợi ích bổ sung, thay vì kỳ vọng trồng húng quế sẽ giúp căn nhà hoàn toàn không còn côn trùng.

Trong phong thủy, cây húng quế còn mang ý nghĩa may mắn

Ngoài giá trị thực phẩm, húng quế còn xuất hiện trong quan niệm phong thủy của một số nền văn hóa.

Theo Architectural Digest, húng quế được xem là một trong những loại cây tượng trưng cho sự sung túc, may mắn và năng lượng tích cực. Cây thường được đặt gần khu vực bếp hoặc phòng ăn - những không gian gắn với sinh hoạt và sự quây quần của gia đình.

Muốn cây húng quế xanh tốt, đừng đặt ở góc quá tối Theo Architectural Digest, húng quế cần nhiều ánh sáng và đủ nước để phát triển. Cây nên được đặt ở nơi có nắng, chẳng hạn bậu cửa sổ, ban công hoặc khu vực gần bếp có ánh sáng tự nhiên tốt. Đất cần được giữ ẩm nhưng không để úng. Vì vậy, chậu nên có lỗ thoát nước, chỉ tưới khi cần và tránh để rễ ngâm trong nước kéo dài.



