4 thói quen hại tủ lạnh bậc nhất

Tủ lạnh hoạt động 24/7 gần như không nghỉ, ngoại trừ lúc mất điện.

Tủ lạnh là thiết bị gia dụng hiếm hoi vận hành liên tục 24/7 và gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Vì hoạt động bền bỉ như vậy, nhiều gia đình thường chỉ bắt đầu chú ý đến thiết bị khi ngăn mát không còn đủ lạnh, tủ phát ra tiếng kêu lạ hoặc thực phẩm bên trong nhanh hỏng.

Tuy nhiên, có vô số thói quen sinh hoạt hằng ngày tuy không làm thiết bị phát sinh sự cố ngay lập tức nhưng lại cản trở luồng khí lạnh lưu thông, khiến hơi nóng liên tục xâm nhập vào bên trong hoặc làm giảm khả năng thoát nhiệt của hệ thống. Việc duy trì những thao tác chưa đúng chuẩn này qua thời gian dài sẽ bắt máy nén phải làm việc quá tải, vừa gây lãng phí điện năng tiêu thụ, vừa làm giảm đáng kể tuổi thọ vận hành của chiếc tủ lạnh trong gia đình.

1. Nhét đầy thực phẩm, che kín khe gió

Thương hiệu LG lưu ý rằng khi không gian bên trong bị nhồi nhét quá nhiều đồ hoặc thực phẩm đặt che lấp cửa gió, luồng khí lạnh sẽ rất khó lưu thông đồng đều, từ đó làm suy giảm đáng kể hiệu suất làm lạnh chung của thiết bị. Đồng quan điểm, Samsung Việt Nam cũng đưa ra lời khuyên người dùng tuyệt đối không nên xếp thực phẩm đè lên các khe thổi gió.

Tủ lạnh là thiết bị gia dụng hiếm hoi vận hành liên tục 24/7 - Ảnh minh họa

Tuy nhiên, không vì thế mà gia đình để tủ lạnh quá trống trải. Điều quan trọng chỉ là tránh việc chất đồ đạc kín đến mức cản trở các luồng gió lạnh hoặc khiến cửa tủ bị vướng, không thể đóng kín. Nếu nhận thấy khu vực nào đó trong ngăn mát bị giảm độ lạnh, việc đầu tiên cần làm là chủ động sắp xếp, giãn khoảng cách giữa các hộp thực phẩm để không khí lưu thông dễ dàng hơn.

2. Mở cửa lâu hoặc mở đi mở lại nhiều lần

Mỗi lần mở cửa, không khí ấm và ẩm từ môi trường bên ngoài sẽ lập tức xâm nhập vào bên trong tủ lạnh. Thương hiệu LG cho biết tần suất mở cửa càng nhiều thì thiết bị càng phải tiêu tốn nhiều năng lượng để làm lạnh lại toàn bộ lượng không khí ấm vừa lọt vào. Samsung cũng lưu ý việc thất thoát hơi lạnh liên tục qua cửa mở buộc máy nén phải duy trì trạng thái vận hành kéo dài hơn bình thường.

Thói quen đứng mở tủ lạnh để suy nghĩ nên lấy thực phẩm gì hoặc đóng mở liên tục tưởng chừng vô hại nhưng lại vô tình khiến thiết bị tiêu tốn thêm điện năng. Việc phân loại và sắp xếp đồ ăn gọn gàng, dễ quan sát sẽ giúp các thành viên nhanh chóng lấy được món đồ cần thiết, từ đó rút ngắn tối đa thời gian mở cửa tủ lạnh.

3. Gioăng cao su cửa tủ bị bẩn hoặc hở

Gioăng cao su chạy quanh viền cửa đóng vai trò quan trọng trong việc giữ kín không khí lạnh bên trong không gian tủ. Thương hiệu LG lưu ý rằng lớp gioăng bị bám bẩn, đè nén biến dạng hoặc hư hỏng sẽ khiến cửa tủ không thể hít chặt. Tình trạng này làm hơi lạnh liên tục thất thoát ra ngoài, đồng thời không khí ấm tràn vào bên trong, gây suy giảm rõ rệt hiệu quả bảo quản thực phẩm.

Nếu nhận thấy cửa tủ khó khép sát hoặc xuất hiện khe hở nhỏ, gia đình nên nhanh chóng kiểm tra xem có vật cản hay không và tiến hành vệ sinh sạch sẽ lớp gioăng cao su. Trường hợp đã lau chùi cẩn thận nhưng cửa vẫn không thể đóng kín, đó là lúc nên liên hệ đội ngũ kỹ thuật để kiểm tra và khắc phục kịp thời.

4. Bụi bẩn tích tụ ở khu vực tản nhiệt

Samsung Việt Nam khuyến cáo người dùng nên đặt tủ lạnh ở những vị trí khô ráo, thông thoáng và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, thương hiệu Whirlpool cũng lưu ý rằng bụi bẩn, xơ vải hoặc lông thú cưng tích tụ lâu ngày xung quanh khu vực dàn ngưng ở các dòng máy cho phép tiếp cận sẽ làm cản trở luồng khí tản nhiệt, từ đó khiến nhiệt độ của bộ phận này tăng cao bất thường.

Tuy nhiên, không phải dòng tủ lạnh nào cũng thiết kế để người dùng tự thao tác vệ sinh dàn ngưng tại nhà. Gia đình tuyệt đối không nên tự ý tháo dỡ vỏ bảo vệ nếu tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất không cho phép can thiệp. Giải pháp an toàn và hợp lý nhất là luôn duy trì khoảng cách thông thoáng xung quanh tủ theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời chỉ tiến hành lau chùi, quét dọn bụi bẩn ở những khu vực bên ngoài được phép tiếp cận.