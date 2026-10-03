Từ Bến Tre ra thế giới: Hành trình 10 năm của thương hiệu nước dừa số 1 Việt Nam

Khi một nông sản bản địa vươn mình ra biển lớn, đó không chỉ là bài toán xuất khẩu nguyên liệu, mà là hành trình định vị tên tuổi trong tâm trí người dùng toàn cầu.

‏Bắt đầu từ trái dừa Bến Tre quen thuộc, Cocoxim đã viết nên câu chuyện đầy tự hào trong suốt 1 thập kỷ qua: được ghi nhận là thương hiệu nước dừa số 1 Việt Nam* bởi Euromonitor và thành công "check-in" tại hơn 45 quốc gia cùng vùng lãnh thổ.‏

‏Được người Việt tin chọn thương hiệu số 1‏

‏Với tiêu dùng người Việt, nước dừa vốn là thức uống giải nhiệt "quốc dân". Bởi quá đỗi quen thuộc, người tiêu dùng Việt vô cùng tinh tế trong việc cảm nhận vị ngọt thanh, độ trong mát và sự sảng khoái nguyên bản. Vì vậy, để một hộp nước dừa trở thành "must-have item" trong thói quen hằng ngày, tính tiện lợi nhanh gọn là chưa đủ. Trải nghiệm hương vị và chất lượng thực sự mới là "chìa khóa" tạo nên niềm tin.‏

‏Nạp năng lượng sảng khoái cùng Cocoxim

‏Việc Cocoxim được ghi nhận là thương hiệu nước dừa số 1 Việt Nam* bởi Euromonitor. Hơn cả một con số về thị phần, mà còn là cột mốc đang tự hào vì được sự đón nhận và tin chọn của người dùng Việt ngay trên chính quê hương của nước dừa. ‏

‏Từ những điều rất gần, vị dừa Việt đi xa khắp thế giới‏

‏Khởi nguồn của hành trình vươn xa ấy bắt đầu từ Bến Tre – thủ phủ dừa của Việt Nam, nơi cây dừa là sinh kế và nét văn hóa của biết bao thế hệ. Từ trái dừa được tuyển chọn kỹ lưỡng, Cocoxim đã ứng dụng công nghệ đóng gói hiện đại để giữ trọn vị ngon tự nhiên nguyên bản, đồng thời đáp ứng hoàn hảo yêu cầu bảo quản để sẵn sàng cho những chuyến hành trình vươn xa.‏

‏Sản phẩm nước dừa hữu cơ của Cocoxim

‏Không dừng lại ở đó, các vùng trồng dừa hữu cơ cũng được tập trung phát triển để đảm bảo nguồn nguyên liệu chuẩn chỉnh, vừa góp phần nâng tầm giá trị nông sản, hướng tới một sinh kế bền vững hơn cho người nông dân.‏

‏Từ nền tảng ấy, Cocoxim đã tự tin ghi dấu ấn tại hơn 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bước ra quốc tế, mỗi thị trường là một "bài kiểm tra" khác biệt về tiêu chuẩn và thị hiếu. Để một sản phẩm Việt tự tin đứng trên quầy kệ nước ngoài, đó là sự vận hành của cả một chuỗi giá trị khép kín: từ vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến đến hệ thống kiểm soát chất lượng. Sản phẩm phải đủ linh hoạt để thích ứng với chuẩn mực toàn cầu, nhưng vẫn giữ được "linh hồn" và dấu ấn của nông sản Việt.‏

‏Với một thương hiệu Việt, đi xa vì thế không chỉ là đưa sản phẩm vượt ra khỏi biên giới, mà là hành trình mang câu chuyện đầy tự hào của nơi sản xuất lan tỏa đến người tiêu dùng thế giới.‏

‏Từ trái dừa quen thuộc đến những giá trị mới‏

‏Trong nhịp sống hiện đại, xu hướng chăm sóc sức khỏe ngày càng được chú trọng. Nước dừa giờ đây không đơn thuần chỉ để giải khát, mà dần trở thành thức uống đồng hành "chuẩn gu" trong mọi khoảnh khắc: từ lúc tập luyện thể thao, cày việc căng thẳng, di chuyển liên tục hay những phút giây nghỉ ngơi.‏

‏Vườn dừa hữu cơ của Cocoxim

Được làm từ 100% nước dừa tươi, Cocoxim mang đến trạm tiếp năng lượng tự nhiên với các ‏ ‏khoáng chất như‏ ‏ kali, magie, natri, canxi và phốt pho. Bảng thành phần "lành tính" này chính là bệ phóng để thương hiệu không ngừng sáng tạo, mang đến những sản phẩm bắt nhịp hoàn xu hướng sống khỏe chủ động mỗi ngày của người tiêu dùng.‏

‏Từ một nguyên liệu vốn mộc mạc và quen thuộc, Cocoxim đang từng bước mở ra những cách sử dụng và trải nghiệm thưởng thức hoàn toàn mới. Dù không ngừng đổi mới, thương hiệu vẫn giữ trọn sự tinh khiết, gần gũi của trái dừa Bến Tre. Và trên hết, mục tiêu song hành của thương hiệu là tiếp tục khai thác trọn vẹn giá trị cây dừa, góp phần tạo dựng những giá trị bền vững cho vùng nguyên liệu và người nông dân.‏

‏*Nguồn: Euromonitor International Ltd, ; Khảo sát thị trường ngành hàng Nước trái cây tại Việt Nam, thuộc ấn bản Nước trái cây tại Việt Nam năm 2025, ký hiệu SD26, ngày 21 tháng 11 năm 2025; Số 1 doanh số theo thế tích bán lẻ tại Việt Nam, nhóm hàng nước từ dừa và các thực vật khác năm 2025. Tất cả kênh bán lẻ.‏

‏Euromonitor International Ltd là tập đoàn nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu chiến lược hàng đầu thế giới, thành lập năm 1972 tại Luân Đôn, Vương quốc Anh. Với hơn 50 năm kinh nghiệm, Euromonitor chuyên cung cấp thông tin trí tuệ kinh doanh (business intelligence), phân tích ngành hàng và nghiên cứu hành vi tiêu dùng trên toàn cầu.‏

‏Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:‏

‏Cocoxim Việt Nam‏

‏Địa chỉ: 63 Cao Thắng, P. Bàn Cờ, Tp. Hồ Chí Minh‏

‏Facebook: ‏ ‏ ‏ ‏Cocoxim Vietnam‏