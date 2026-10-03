Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng cây hoa nhài

Hoa nhài là loại cây không quá khó chăm. Tuy nhiên, để có được một chậu cây hoa nhài xanh tốt, nở nhiều hoa, có vài điều mọi người cần chú ý.

Hoa nhài được nhiều gia đình trồng ở ban công, sân vườn hoặc gần cửa sổ nhờ hoa trắng nhỏ, mùi thơm đặc trưng và khả năng tạo điểm nhấn cho không gian sống.

Theo Times of India, hoa nhài không phải loại cây quá khó chăm. Tuy nhiên, cây có thể xanh tốt nhưng ít hoa nếu thiếu nắng, tưới quá nhiều hoặc bón phân không phù hợp.

Bên cạnh giá trị trang trí, việc trồng và chăm sóc cây xanh cũng có thể mang lại lợi ích về tinh thần. Một tổng quan đăng trên Environmental Research ghi nhận việc có cây xanh trong nhà có liên quan đến giảm căng thẳng, cảm xúc tiêu cực và một số chỉ số sức khỏe tâm thần tốt hơn.

Để có một cây hoa nhài đẹp, nở rộ hoa, dưới đây là 7 điều những gia đình đang trồng nên lưu ý.

1. Đặt cây hoa nhài ở nơi đủ nắng

Cây hoa nhài cần khoảng 4-6 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày (Ảnh: Logee's Plants)

Ánh sáng là một trong những yếu tố quyết định khả năng ra hoa của cây. Theo Times of India, hoa nhài thường cần khoảng 4-6 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày. Nắng buổi sáng thường phù hợp hơn, đặc biệt ở nơi có khí hậu nóng, bởi nắng gắt kéo dài vào buổi chiều có thể khiến cây mất nước, cháy lá và kém phát triển.

Nếu cây phát triển nhiều lá nhưng rất ít hoa, thiếu ánh sáng là một trong những nguyên nhân đầu tiên nên nghĩ tới.

2. Đừng tưới nước theo thói quen

Hoa nhài thích đất có độ ẩm vừa phải nhưng không chịu được tình trạng úng kéo dài. Cách đơn giản là kiểm tra lớp đất mặt. Nếu khoảng 2-3 cm phía trên đã khô, có thể tưới; nếu đất vẫn còn ẩm, chưa cần bổ sung nước.

Tưới quá nhiều là sai lầm khá phổ biến. Lá vàng, cây rũ xuống đôi khi khiến người trồng tưởng cây thiếu nước rồi tiếp tục tưới, trong khi nguyên nhân thực sự có thể là đất quá ẩm.

3. Bón phân vừa đủ, đúng loại

Một cây hoa nhài thiếu dinh dưỡng vẫn có thể sống nhưng khó ra hoa nhiều. Trong mùa sinh trưởng, có thể sử dụng loại phân dành cho cây hoa theo đúng liều lượng hướng dẫn. Times of India lưu ý không nên lạm dụng phân giàu nitơ, bởi cây có thể phát triển rất nhiều lá nhưng ít hoa.

Bón quá nhiều phân cũng không giúp cây ra hoa nhanh hơn mà còn có nguy cơ làm tổn thương rễ.

4. Cắt tỉa sau mỗi đợt hoa

Nên cắt tỉa cây hoa nhài sau mỗi đợt hoa (Ảnh: Gardening)

Hoa nhài thường ra hoa tốt trên những cành non mới phát triển. Vì vậy, sau một đợt hoa, việc cắt tỉa nhẹ có thể kích thích cây mọc thêm chồi mới.

Nếu để cây phát triển tự do quá lâu, cành có thể vươn dài, thưa và hoa chỉ tập trung ở phần ngọn. Nên loại bỏ cả cành khô, yếu hoặc bị sâu bệnh để tán cây thông thoáng hơn.

5. Chậu phải thoát nước tốt

Với hoa nhài trồng chậu, lỗ thoát nước là yếu tố rất quan trọng. Đất nên tơi xốp, thoát nước tốt thay vì sử dụng loại đất quá đặc, giữ nước lâu. Có thể phối trộn đất trồng với phân hữu cơ và vật liệu giúp tăng độ thoáng.

Nếu cây được tưới và đặt ở nơi đủ sáng nhưng vẫn thường xuyên vàng lá, kém phát triển, nên kiểm tra xem lỗ thoát nước có bị tắc hoặc bộ rễ đã chật chậu hay chưa.

6. Thường xuyên kiểm tra sâu bệnh

Giống hoa nhài sao (Ảnh: Country Living Magazine)

Hoa nhài có thể bị rệp, rệp sáp hoặc nhện đỏ tấn công, đặc biệt khi cây đang suy yếu. Người trồng nên quan sát cả mặt dưới lá, nơi nhiều loại côn trùng thường ẩn náu. Phát hiện sớm giúp việc xử lý đơn giản hơn và hạn chế sâu bệnh lan rộng.

Nếu sử dụng các chế phẩm diệt sâu bệnh, nhất là khi cây được đặt gần khu vực sinh hoạt, cần tuân thủ đúng hướng dẫn, tránh phun tùy tiện trong không gian kín.

7. Không phải lúc nào cây cũng ra hoa

Hoa nhài có những giai đoạn sinh trưởng và nghỉ khác nhau tùy giống, nhiệt độ và khí hậu. Khi thời tiết lạnh hơn, cây có thể chậm phát triển hoặc ngừng ra hoa. Đây không nhất thiết là dấu hiệu cây bị bệnh.

Trong thời gian này, không nên cố “ép” cây bằng cách tăng lượng nước hoặc phân bón. Việc chăm sóc quá mức đôi khi còn khiến cây yếu hơn.

Nguồn: Times of India