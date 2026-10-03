Gần 40 tuổi, người phụ nữ bỏ việc để thuê hơn 10.000m² đất hoang: 4 năm sau, nơi này thành khu vườn khiến nhiều người ao ước

Từng có công việc ổn định trong ngành hoạt hình tại Bắc Kinh, nhưng khi bước đến ngưỡng 40 tuổi, Tiểu Vũ lại quyết định rời bỏ tất cả để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác.

Cô thuê hơn 10.000m² đất hoang ở ngoại ô thành phố, tự thiết kế, cải tạo và trồng hàng trăm loại cây. Suốt 4 năm, gần như ngày nào cô cũng có mặt ở khu vườn, với suy nghĩ rất đơn giản: "Tôi muốn tự quyết định cuộc đời mình và làm một việc thực sự có ý nghĩa".

Gần 40 tuổi, cô bỏ công việc ổn định để bắt đầu lại

Tiểu Vũ sinh sau năm 1980, quê Hà Nam và đến Bắc Kinh học ngành hoạt hình. Trước khi đổi hướng, cô từng làm giám đốc nghệ thuật tại một số công ty truyền thông và game, đồng thời tham gia nhóm sáng lập ban đầu của một doanh nghiệp hoạt hình.

Đó là công việc nhiều người mơ ước: ổn định, đúng chuyên môn, lại có cơ hội phát triển tại một thành phố lớn. Nhưng càng đến gần tuổi 40, Tiểu Vũ càng cảm thấy mình muốn làm một việc khác.

Niềm yêu thích cây cối thực ra đã bắt đầu từ hơn 10 năm trước. Ban đầu chỉ là vài chậu cây mọng nước trong nhà. Cô nhận ra chỉ cần thêm một chút màu xanh, không gian sống đã thay đổi rất nhiều.

"Cảm giác nhìn một mầm cây lớn lên khiến tôi thấy cuộc sống có sức sống hơn", cô kể.

Từ vài chậu ban đầu, số lượng cây cứ thế tăng dần. Gia đình cô từng nhiều lần chuyển nhà chỉ để tìm thêm không gian cho cây. Có thời điểm, vào mùa đông, hàng trăm chậu cây phải chuyển hết vào phòng khách.

Sau nhiều năm, bộ sưu tập đã lên tới hơn 600 loại. Cũng từ đây, ý tưởng về một khu vườn thực vật của riêng mình bắt đầu rõ ràng hơn.

Thuê hơn 10.000m² đất hoang, cải tạo từ con số 0

Ban đầu Tiểu Vũ chỉ định tìm một nhà kính ở ngoại ô để đặt cây. Nhưng khi nhìn thấy khoảng đất hoang rộng lớn xung quanh, cô lại nghĩ: Nếu đã có nhà kính, tại sao không làm luôn một khu vườn?

Kế hoạch cứ thế mở rộng dần.

Cuối cùng, cô thuê một khu đất hơn 10.000m² với thời hạn 10 năm. Chi phí thuê mỗi năm khoảng 100.000 NDT, tương đương vài trăm triệu đồng.

Khu đất khi ấy gần như chưa có gì. Một chuồng lợn bỏ hoang được cải tạo thành nhà kính. Những vùng đất cát và bãi trống dần được chia thành vườn thảo mộc, vườn kiểu Anh, vườn trên mái, vườn cỏ, vườn cát và khu vườn bên hồ bơi.

Riêng nhà kính hiện có khoảng 700 loại cây, từ xương rồng, dương xỉ sừng hươu đến nhiều loài thực vật có hình dáng đặc biệt.

Tiểu Vũ tận dụng chính kinh nghiệm nhiều năm làm hoạt hình để thiết kế không gian.

Trước khi thi công, mọi thứ đều được dựng bằng mô hình 3D với kích thước thật. Cô liên tục điều chỉnh góc nhìn, lối đi, chiều cao cây và khoảng nghỉ sao cho mỗi khu vực mang lại cảm giác khác nhau.

Theo cách cô hình dung, phần đất cát giống như một đại dương rộng lớn, còn từng khu vực trồng cây là những hòn đảo nổi.

"Giống như làm phim hoạt hình, mỗi góc nhìn đều phải có một trải nghiệm khác nhau", cô nói.

Không làm khu vườn quá "đẹp", mà để cây được sống tự nhiên

Điểm đặc biệt của khu vườn là gần như không có những lối đi cứng nhắc.

Nhiều loại cây được để mọc tràn ra khỏi khu vực ban đầu. Những đường thẳng cũng dần được thay thế bằng những đường cong mềm mại.

Tiểu Vũ gọi đó là cảm giác "hoang dã có chủ ý".

Ở trung tâm khu vườn bên hồ bơi là một hồ nước hình tròn. Nhìn từ trên cao, nó giống như một xoáy nước, còn khi đứng dưới mặt đất, người ta chỉ cảm nhận được mình đang ở giữa những lớp cỏ và cây xanh.

Có những khu vực được hạ thấp mặt đất, để khi ngồi xuống, vai gần ngang với mặt cỏ.

"Tầm nhìn lúc đó giống như một con mèo đang chạy giữa cây cối. Chỉ nghe tiếng nước và tiếng lá thôi cũng đủ khiến người ta thư giãn", cô chia sẻ.

Khu vườn còn là một thí nghiệm kéo dài nhiều năm.

Tiểu Vũ muốn biết loại cây nào thực sự có thể sống qua mùa đông miền Bắc Trung Quốc, chúng thay đổi màu sắc ra sao trong từng mùa, chiều cao tối đa là bao nhiêu và nên được đặt cạnh loại cây nào.

Với cô, mỗi loài cây giống như một nét cọ trong một bức tranh.

Mùa xuân có dương xỉ non, hoa violet và diên vĩ. Mùa hè kéo dài đến cuối thu với nhiều loài hoa và cây bụi. Mùa thu là thời điểm hàng chục giống cỏ cảnh đẹp nhất. Đến mùa đông, vẻ khô xác của cỏ bên ngoài lại tạo nên một kiểu cấu trúc riêng.

Qua thời gian, nơi đây không chỉ có cây.

Chim, nhím, cò, ếch và nhiều loài côn trùng cũng xuất hiện ngày một nhiều, dần hình thành một hệ sinh thái tự nhiên.

Cuối tuần, khu vườn trở thành nơi cả gia đình trở về

Trong tuần, chồng và con gái Tiểu Vũ vẫn sống, làm việc và học tập trong thành phố. Cuối tuần, cả gia đình mới tập trung tại khu vườn.

Chồng cô có công việc riêng và là người ủng hộ mạnh mẽ nhất khi vợ quyết định nghỉ việc.

Trước kia, Tiểu Vũ là người có công việc ổn định, còn chồng linh hoạt hơn với hoạt động kinh doanh. Khi cô bước qua tuổi 40, vai trò của hai người gần như đảo ngược.

Chồng cô tiếp tục duy trì công việc tại thành phố, còn Tiểu Vũ dành phần lớn thời gian cho khu vườn.

Cuối tuần, chồng cô thường đến đây nghỉ ngơi, làm việc vặt, trồng cây hoặc đơn giản là ngồi giữa thiên nhiên sau một tuần căng thẳng.

Con gái họ cũng lớn lên trong môi trường có rất nhiều cây cối.

Tiểu Vũ không cố tình loại bỏ hết những loại cây có gai như xương rồng hay thùa. Cô muốn con tự học cách quan sát, tránh nguy hiểm và tương tác với thiên nhiên.

"Con giống như một cái cây. Tôi có thể tưới nước, bón phân, nhưng việc bén rễ, nảy mầm và vượt qua thời tiết xấu vẫn phải do chính con làm", cô nói.

Cuộc sống đáng mơ ước, nhưng không hề nhẹ nhàng

Nhìn từ bên ngoài, nhiều người cho rằng gia đình Tiểu Vũ đang sống một cuộc đời rất lý tưởng: ngày thường ở thành phố, cuối tuần về khu vườn rộng lớn.

Nhưng với cô, thực tế không hề lãng mạn như vậy.

Suốt vài năm, đã có rất nhiều giai đoạn cô rơi vào trạng thái mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần.

Gần như 365 ngày một năm, Tiểu Vũ đều làm việc.

Mỗi sáng thức dậy, suy nghĩ đầu tiên của cô vẫn là ra vườn, kiểm tra cây, đào đất, chăm hệ thống nước hoặc thử nghiệm một loài cây mới.

"Kiệt sức về thể chất đôi khi còn dễ chịu hơn những lúc không biết việc mình đang làm có tương lai hay không", cô kể.

Tuy nhiên, cô chưa từng dừng lại.

Một trong những lý do là trước khi nghỉ việc, gia đình đã có khoản tích lũy tương đối ổn định. Điều đó tạo ra một "đường lui" nếu kế hoạch không thành công.

"Ngay cả khi thất bại, chúng tôi vẫn có thể quay về quê, trồng rau và sống một cuộc đời khác. Khi biết giới hạn cuối cùng của mình ở đâu, con người sẽ bớt sợ hơn", cô nói.

"Ở tuổi 40, tôi muốn tự quyết định vận mệnh của mình"

Theo Tiểu Vũ, điều khiến nhiều người trung niên không dám thay đổi không hẳn là thiếu năng lực, mà là nỗi sợ mình sẽ mất giá trị khi rời khỏi công việc hiện tại.

Ở các thành phố lớn, nhiều người tin rằng càng lớn tuổi, cơ hội nghề nghiệp càng ít. Một khi rời khỏi vị trí hiện tại, họ sợ sẽ không còn nơi nào cần đến mình.

Tiểu Vũ cũng từng có nỗi lo đó nhưng cuối cùng, cô lại chọn cách nghĩ khác.

"Dù thế nào, tôi cũng phải tự quyết định vận mệnh của mình. Tôi không muốn giao toàn bộ cuộc đời cho những yếu tố mà mình không thể kiểm soát".

Bốn năm sau quyết định nghỉ việc, khu đất hoang ngày nào đã trở thành một khu vườn với hàng nghìn cây, nhiều lớp cảnh quan và một hệ sinh thái ngày càng phong phú.

Tiểu Vũ vẫn không chắc tương lai khu vườn sẽ đi đến đâu.

Nhưng cô cũng không còn quá bận tâm đến câu hỏi đó.

"Tôi nghĩ nhiều năm qua mình chỉ đang tích lũy kinh nghiệm. Tôi muốn chứng minh rằng miền Bắc cũng có thể tạo ra một môi trường đa dạng sinh học thực sự. Một đời người không thể làm được quá nhiều việc lớn. Nếu tôi có thể hoàn thành được việc này, tôi đã thấy rất mãn nguyện rồi."