3 thói quen hại chảo chống dính nhất

Ba thói quen này có thể khiến đáy chảo chống dính bị cong vênh.

Chảo chống dính là vật dụng quen thuộc trong căn bếp Việt. Vẫn rán, xào bình thường nên nhiều người chỉ để ý khi thức ăn bắt đầu bám dính, đáy chảo không còn phẳng hoặc bề mặt chảo xuất hiện vết xước.

Đun chảo quá nóng, nhất là khi chảo còn trống

Tefal khuyến nghị không để chảo rỗng trên bếp đang nóng và nên dùng mức nhiệt phù hợp. All-Clad cũng khuyên dùng nhiệt thấp đến trung bình với chảo chống dính ceramic; hãng lưu ý làm nóng chảo trống có thể khiến bề mặt quá nhiệt và gây hư hại lâu dài.

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Dấu hiệu dễ nhận biết là dầu bốc khói rất nhanh hoặc chảo bị để quên trên bếp trước khi cho thực phẩm vào. Nếu thường xuyên dùng lửa lớn cho mọi món, nên giảm nhiệt và làm theo hướng dẫn của chính loại chảo đang dùng.

Xả nước lạnh ngay khi chảo vẫn còn nóng

Nấu xong, nhiều người mang chảo thẳng ra vòi nước để rửa luôn. Tefal giải thích chảo đang nóng gặp nước lạnh có thể bị sốc nhiệt, làm đáy cong vênh. Khi đó chảo có thể đứng không vững trên bếp và kết quả nấu cũng kém đi. All-Clad đưa ra cảnh báo tương tự và khuyên để chảo nguội trước khi vệ sinh.

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Không cần chờ chảo lạnh hàng giờ. Điều nên tránh là vừa nhấc khỏi bếp đang rất nóng đã xả nước lạnh trực tiếp. Để chảo giảm nhiệt rồi mới rửa là thay đổi nhỏ nhưng có thể tránh một tác động không cần thiết.

Dùng vật sắc nhọn chà trực tiếp trên mặt chảo

Một vài vết xước nhỏ chưa chắc làm chảo mất khả năng chống dính ngay. Tuy nhiên, Tefal vẫn khuyến nghị tránh cắt thức ăn trực tiếp trong chảo, không chọc hoặc cào mạnh bề mặt. Với nhiều dòng sản phẩm, hãng ưu tiên dụng cụ bằng nhựa hoặc gỗ để kéo dài thời gian sử dụng.

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All-Clad cũng cảnh báo dụng cụ kim loại có thể làm mẻ, xước hoặc mài mòn lớp chống dính ceramic. Tuy vậy, khả năng chịu dụng cụ kim loại là khác nhau giữa từng dòng chảo nên không lấy hướng dẫn của một mẫu rồi áp chung cho tất cả.

Nếu chảo vẫn phẳng, lớp chống dính còn nguyên vẹn và hoạt động bình thường, gia đình không cần thay mới chỉ vì đã dùng lâu. Điều thiết thực hơn là duy trì những thói quen dùng đúng cách như chủ động hạ nhiệt độ khi không cần thiết, chờ chảo nguội hẳn mới mang đi rửa và luôn ưu tiên dùng dụng cụ nấu ăn bằng gỗ hoặc silicone.