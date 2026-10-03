Lời khuyên cho những người để khăn tắm trong nhà vệ sinh 24/7

Tắm xong tiện tay treo khăn lại trong nhà vệ sinh là thói quen của rất nhiều người.

Khăn tắm có lẽ là một trong những món đồ được mặc định phải có trong nhà vệ sinh. Nhiều gia đình treo sẵn một chiếc cạnh khu vực tắm, thậm chí chuẩn bị riêng khăn cho từng thành viên để khi cần chỉ việc lấy xuống sử dụng. Xét về sự tiện lợi, cách bố trí này chẳng có gì khó hiểu và bản thân việc một chiếc khăn sạch, khô được treo trong nhà vệ sinh cũng không đồng nghĩa nó lập tức trở nên mất vệ sinh. Điều đáng lưu ý thực ra bắt đầu từ sau khi chiếc khăn được sử dụng. Khăn vừa lau người không chỉ bị ướt mà còn có thể giữ lại tế bào da, dầu trên cơ thể và các vi sinh vật vốn hiện diện trên da. Cleveland Clinic lưu ý rằng khi khăn bị giữ ẩm lâu, nấm men, vi khuẩn, nấm mốc và một số virus cũng có điều kiện tồn tại lâu hơn. Chính vì vậy, một chiếc khăn sạch được treo sẵn chờ sử dụng và một chiếc khăn ẩm đã dùng rồi cứ tiếp tục nằm trong nhà vệ sinh nhiều ngày không nên được nhìn nhận giống nhau.

Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa khăn tắm chỉ được dùng đúng một lần rồi phải đem giặt. Theo hướng dẫn của Viện Vệ sinh Hoa Kỳ (American Cleaning Institute), khăn tắm thông thường có thể giặt sau khoảng 3-5 lần sử dụng, với điều kiện khăn được treo và làm khô giữa các lần dùng. Như vậy, vấn đề không đơn giản nằm ở chuyện có nên để khăn tắm trong nhà vệ sinh 24/7 hay không, mà còn phụ thuộc vào chiếc khăn đó đang sạch hay đã sử dụng, có được làm khô đúng cách và được thay giặt hợp lý hay không. Nếu gia đình vẫn muốn treo khăn tắm sẵn trong nhà vệ sinh cho tiện, hoàn toàn có thể duy trì cách này. Chỉ cần chú ý từ vị trí đặt khăn sạch, cách xử lý khăn sau khi tắm cho đến thời điểm đem giặt và thay chiếc mới.

Dưới đây là những điều thực tế nhất mọi người nên lưu ý.

1. Khăn sạch có thể treo sẵn, nhưng chọn đúng vị trí

Nếu gia đình có thói quen chuẩn bị sẵn khăn tắm trong nhà vệ sinh, hãy dành cho nó một vị trí tương đối khô ráo. Không nên treo khăn sát vòi sen, ngay phía trên bồn tắm hoặc nơi mỗi lần có người tắm là khăn lại bị nước bắn vào. Một chiếc khăn chưa dùng nhưng ngày nào cũng bị làm ẩm thì rõ ràng không còn lý tưởng để lau người sau khi tắm. Cũng không cần mang cả chồng khăn sạch vào nhà vệ sinh chỉ để tiện lấy. Với những phòng tắm nhỏ, thường xuyên đọng hơi nước, mọi người có thể cất khăn dự phòng trong tủ kín ở nơi khô ráo bên ngoài, trong nhà vệ sinh chỉ để chiếc chuẩn bị dùng. Nhà có nhiều người thì mỗi thành viên nên có khăn riêng, vừa tránh lấy nhầm vừa dễ kiểm soát chiếc nào đã sử dụng.

2. Dùng xong đừng treo nguyên như cũ rồi mặc kệ đến lần tắm sau

Đây mới là khâu nhiều gia đình dễ làm qua loa. Tắm xong, nếu chưa đến lúc giặt, hãy giũ khăn ra và trải rộng trên thanh treo thay vì vo lại, vắt lên móc hoặc gấp đôi thành nhiều lớp. Mục đích rất đơn giản: giúp toàn bộ chiếc khăn có cơ hội khô nhanh nhất có thể. Với nhà vệ sinh có cửa sổ hoặc quạt thông gió, nên tận dụng để giảm độ ẩm sau khi tắm. Còn nếu phòng quá bí, đến vài giờ sau khăn vẫn sũng hoặc ẩm lạnh, tốt hơn hết nên mang khăn ra ban công, khu giặt phơi hoặc một vị trí thông thoáng để làm khô. Đừng vì muốn khăn luôn nằm đúng chỗ mà bắt nó phải phơi trong một căn phòng vốn rất khó khô. Một chi tiết nhỏ nữa là không treo nhiều khăn ướt chồng lên cùng một móc. Nhà có 3-4 người tắm liên tiếp mà khăn cứ phủ lên nhau thì những lớp nằm bên trong càng khó thoát ẩm. Nếu đã dùng khăn riêng, tốt nhất cũng nên có chỗ treo riêng.

3. Đừng máy móc chờ đủ 3-5 lần mới đem giặt

Mốc 3-5 lần sử dụng ở trên chỉ nên hiểu là một hướng dẫn chung, không phải cứ đánh dấu đủ 5 lần mới được thay khăn. Tình trạng thực tế của chiếc khăn mới là thứ mọi người nên kiểm tra. Chẳng hạn, hôm đó khăn bị rơi xuống sàn nhà vệ sinh, bị nước bẩn bắn vào hoặc được một người khác sử dụng nhầm thì nên đem giặt luôn. Tương tự, khăn xuất hiện mùi ẩm, mùi chua, có vết bẩn hoặc đến lần tắm tiếp theo vẫn chưa khô thì cũng nên đổi sang chiếc sạch, thay vì tiếp tục dùng cho đủ số lần.

Gia đình nào không muốn phải nhớ chiếc khăn đã dùng ba hay bốn lần có thể chọn cách đơn giản hơn: chuẩn bị vài chiếc để luân phiên và quy định một lịch thay phù hợp với sinh hoạt của nhà mình. Khăn đã dùng được gom vào mẻ giặt phù hợp, giặt theo hướng dẫn trên nhãn rồi làm khô hoàn toàn trước khi cất. Cách này đặc biệt tiện với nhà đông người vì lúc nào cũng có khăn sạch sẵn để thay, không phải cố dùng tiếp một chiếc chỉ vì chưa kịp giặt.

Tóm lại, để khăn tắm trong nhà vệ sinh 24/7 không phải vấn đề cần quá lo nếu đó là chiếc khăn sạch, khô và được đặt ở vị trí phù hợp. Điều nên tránh là để khăn bị ướt hết lần này đến lần khác, dùng chung lẫn lộn hoặc tiếp tục lau người khi khăn đã có mùi, bẩn hay chưa kịp khô. Chỉ cần quản lý tốt vòng sử dụng và thay giặt, gia đình vẫn có thể giữ khăn ngay trong nhà vệ sinh cho tiện mà không cần thay đổi cách sinh hoạt quá nhiều.