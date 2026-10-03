Tại sao ngày càng nhiều gia đình không còn làm bậc tam cấp bằng đá bóng? 2 vật liệu mới đẹp mà đi lại yên tâm hơn

Bậc tam cấp ngày nay được nhiều gia đình tính kỹ hơn từ lúc chọn vật liệu.

Bậc tam cấp ốp đá bóng từng là lựa chọn rất quen thuộc ở nhiều ngôi nhà. Những tấm đá granite sau khi được đánh bóng có bề mặt sáng, màu sắc và đường vân nổi rõ, dễ tạo cảm giác sạch sẽ, chỉn chu cho khu vực mặt tiền. Bản thân granite cũng là vật liệu có độ cứng và độ bền tốt, bởi vậy việc sử dụng đá cho bậc cửa đến nay vẫn hoàn toàn phổ biến. Tuy nhiên, cách chọn vật liệu cho khu vực này đang có phần thay đổi. Bậc tam cấp nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa sân và trong nhà, gần như ngày nào cũng phải chịu bụi, cát từ giày dép, nước lau rửa và đôi khi cả nước mưa hắt vào. Vì thế, thay vì chỉ quan tâm loại đá nào bóng và đẹp, nhiều gia đình bắt đầu để ý nhiều hơn tới bề mặt, độ bám chân, khả năng sử dụng ngoài trời cũng như việc vệ sinh sau này.

Vì sao đá bóng đôi khi không còn là lựa chọn đầu tiên?

1. Cần lưu ý khi bề mặt bị ướt: Bậc tam cấp nằm sát sân nên có thể gặp nước mưa, nước vệ sinh hoặc nước từ giày dép. Với bề mặt nhẵn bóng, khả năng chống trượt vì thế là yếu tố cần được tính đến ngay từ khi lựa chọn và thi công.

2. Dễ lộ dấu vết sử dụng: Đây là khu vực có mật độ đi lại cao, thường xuyên dính bụi và cát từ bên ngoài. Trên một số bề mặt bóng, dấu chân, vết bẩn hay những vết xước nhỏ cũng có thể dễ nhìn thấy hơn.

3. Gu mặt tiền đang trở nên đa dạng hơn: Một bậc tam cấp đẹp hiện nay không nhất thiết phải bóng loáng. Bề mặt mờ, nhám và màu sắc tự nhiên cũng dễ kết hợp với sân vườn, tường sơn và những kiểu mặt tiền đơn giản.

Từ đó, nếu không muốn tiếp tục sử dụng bề mặt đá bóng, gia đình có thể cân nhắc hai hướng dưới đây.

Lựa chọn 1: Gạch porcelain dành cho ngoài trời

Gạch porcelain là một trong những phương án có thể cân nhắc khi làm mới hoặc cải tạo bậc tam cấp. Tuy nhiên, điểm cần nhấn mạnh là không phải cứ mang tên porcelain thì viên gạch đó mặc nhiên phù hợp với bậc ngoài trời. Gia đình vẫn phải chọn đúng dòng được nhà sản xuất chỉ định cho khu vực tương ứng, đặc biệt chú ý tới đặc tính chống trượt của bề mặt.

1. Có thể lựa chọn bề mặt phù hợp với khu vực thường xuyên gặp nước

Khác với việc ưu tiên một bề mặt thật bóng, các dòng gạch dùng ngoài trời thường có nhiều kiểu hoàn thiện mờ, sần hoặc tạo cấu trúc trên bề mặt. Nhờ vậy, gia chủ có thêm lựa chọn khi muốn tăng độ bám cho khu vực bậc cửa. Khi mua, không nên chỉ dùng tay sờ thấy nhám rồi kết luận gạch chống trượt tốt. Tốt hơn hết là kiểm tra thông tin kỹ thuật của chính sản phẩm và phạm vi sử dụng mà nhà sản xuất công bố. Đặc biệt với nhà có người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc bậc tam cấp không được mái hiên che hoàn toàn, yếu tố này càng đáng được ưu tiên.

2. Không còn bị giới hạn ở kiểu gạch nhìn đơn điệu

Một lý do khiến nhiều người trước đây thích đá tự nhiên là đường vân và cảm giác chắc chắn mà vật liệu này mang lại. Tuy nhiên, gạch porcelain hiện nay có khá nhiều kiểu bề mặt mô phỏng đá, bê tông và các vật liệu tự nhiên, từ những gam xám, ghi đến be hoặc nâu. Nhờ vậy, gia đình có thể chọn bậc tam cấp cùng tông với sân hoặc mặt tiền mà không nhất thiết phải sử dụng một bề mặt bóng. Với nhà hiện đại, những gam màu trung tính và bề mặt mờ thậm chí còn tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn so với một mảng đá có độ bóng cao.

3. Dễ tạo sự liền mạch giữa sân và bậc cửa

Nếu phần sân trước cũng được lát gạch ngoài trời, việc sử dụng cùng dòng hoặc những mẫu có màu sắc tương đồng cho bậc tam cấp sẽ giúp hai khu vực nối với nhau tự nhiên hơn. Đây là một ưu điểm khá thực tế, nhất là với những ngôi nhà có khoảng sân nhỏ, nơi quá nhiều màu sắc và vật liệu khác nhau dễ khiến mặt tiền trở nên vụn. Dù vậy, dùng gạch cho bậc tam cấp cũng có những yêu cầu riêng. Phần mép bậc cần được hoàn thiện cẩn thận, các đường ron phải hợp lý và quan trọng hơn cả là mặt bậc không nên tạo vị trí dễ đọng nước. Nếu chỉ chọn được viên gạch tốt nhưng thi công phần mũi bậc và nền không chuẩn, hiệu quả sử dụng vẫn có thể không như mong muốn.

Lựa chọn 2: Đá granite bề mặt nhám

Nếu vẫn thích vẻ chắc chắn và tự nhiên của đá, gia đình thực ra không cần phải từ bỏ vật liệu quen thuộc này. Một hướng khác là vẫn sử dụng granite nhưng thay đổi cách hoàn thiện bề mặt, từ bóng nhẵn sang những kiểu hoàn thiện tạo độ nhám phù hợp với vị trí sử dụng. Nói cách khác, sự khác biệt ở đây không đơn giản là đổi từ đá sang một vật liệu hoàn toàn mới, mà là chọn loại đá và cách gia công phù hợp hơn với bậc nằm ngoài trời.

1. Vẫn giữ được những ưu điểm quen thuộc của đá granite

Granite có độ cứng và khả năng chịu mài mòn khá tốt nên từ lâu đã được sử dụng ở những khu vực có mật độ đi lại cao. Khi dùng cho bậc tam cấp, đá cũng mang lại cảm giác chắc chắn, liền khối mà nhiều gia đình vẫn yêu thích. Vì thế, với người vốn thích bậc đá nhưng e ngại một bề mặt quá bóng, chuyển sang kiểu hoàn thiện nhám là cách thay đổi tương đối nhẹ nhàng. Gia đình vẫn giữ được màu sắc và đặc trưng của đá tự nhiên mà không cần chạy theo hiệu ứng bóng gương.

2. Bề mặt có thể được gia công để tăng độ bám

Granite có nhiều cách hoàn thiện bề mặt. Ngoài đánh bóng, đá có thể được xử lý theo những phương pháp tạo bề mặt thô hoặc nhám hơn để phù hợp với từng mục đích sử dụng. Đây là điểm đáng cân nhắc đối với bậc tam cấp thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, cũng không nên hiểu đơn giản rằng càng nhám thì càng tốt. Bề mặt quá thô có thể giữ bụi và khiến việc vệ sinh khó khăn hơn. Vì vậy, khi đặt đá, gia chủ nên nói rõ vị trí sử dụng là bậc ngoài trời để đơn vị cung cấp tư vấn loại đá và kiểu hoàn thiện phù hợp, thay vì chỉ chọn qua màu sắc của mẫu đá.

3. Hợp với những gia đình muốn mặt tiền có vẻ tự nhiên hơn

Đá nhám không phản chiếu ánh sáng mạnh như đá đánh bóng nên vẻ ngoài thường trầm và tự nhiên hơn. Đặc điểm này khá dễ kết hợp với sân lát đá, cây xanh, tường sơn màu trung tính hoặc những mặt tiền sử dụng nhiều vật liệu thô. Sau thời gian sử dụng, một bề mặt vốn không phụ thuộc vào độ bóng để tạo hiệu ứng thẩm mỹ cũng thường ít gây cảm giác phải luôn giữ cho sáng loáng. Với khu vực ngay cửa nhà, nơi gần như không thể tránh hoàn toàn bụi đất và dấu chân, đây cũng là một điểm đáng cân nhắc.

Dẫu vậy, dù chọn gạch porcelain ngoài trời hay granite bề mặt nhám, vật liệu vẫn chỉ là một phần của bài toán. Bậc tam cấp cần có kích thước hợp lý, các bậc đồng đều, bề mặt ổn định và hạn chế tình trạng nước đọng. Một loại vật liệu có độ bám tốt cũng không thể bù hoàn toàn cho những sai sót trong thiết kế hoặc thi công.

Vậy có nên bỏ hẳn bậc tam cấp bằng đá bóng?

Không nhất thiết. Một bậc tam cấp nằm sâu dưới mái hiên, ít tiếp xúc với nước sẽ có điều kiện sử dụng rất khác với bậc nằm sát sân và thường xuyên chịu mưa hắt. Nếu gia đình vẫn thích đá bóng, hoàn toàn có thể sử dụng khi lựa chọn loại đá, cách xử lý bề mặt và giải pháp chống trượt phù hợp với thực tế ngôi nhà. Điểm thay đổi đáng chú ý hơn nằm ở cách chọn vật liệu. Bậc tam cấp không chỉ là phần trang trí cho mặt tiền mà còn là nơi mọi thành viên bước qua mỗi ngày. Vì vậy, bên cạnh màu sắc và vẻ đẹp, độ bám của bề mặt, khả năng thoát nước và chất lượng thi công cũng nên được tính đến ngay từ đầu.

Gạch porcelain ngoài trời và granite bề mặt nhám vì thế trở thành hai hướng đáng cân nhắc. Không phải vì đá bóng đã lỗi thời, mà bởi gia đình hiện nay có nhiều cách hơn để làm một bậc tam cấp vừa đẹp mắt, vừa phù hợp với việc sử dụng hằng ngày.