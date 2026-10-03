7 thói quen hại máy lọc nước bậc nhất

Máy lọc nước mới dùng 1-2 năm đã chảy yếu, kêu to, phải sửa liên tục.

Nước sau lọc vẫn chảy ra không đồng nghĩa với việc hệ thống đang vận hành tốt. Máy lọc nước gia đình hiện có nhiều loại và mỗi thiết bị được thiết kế cho mục đích khác nhau. Có loại chủ yếu xử lý nước dùng trong sinh hoạt, có loại phục vụ nước uống, trong khi một số hệ thống sử dụng lõi tiền xử lý, bơm và màng RO để loại bỏ thêm các tạp chất trong nước.

Người dùng cũng không nên mặc định rằng nước đã qua máy lọc là có thể uống trực tiếp. Điều này còn phụ thuộc vào công nghệ xử lý, chất lượng nguồn nước đầu vào, khả năng loại bỏ vi sinh và chất ô nhiễm của từng thiết bị cũng như hướng dẫn của nhà sản xuất. Có máy cho nước uống trực tiếp khi đáp ứng đúng điều kiện sử dụng, nhưng cũng có trường hợp nước sau lọc vẫn cần đun sôi hoặc xử lý thêm trước khi uống.

Lõi lọc quá bẩn có thể gây tắc, làm giảm lượng nước tinh khiết, ảnh hưởng màng RO - Ảnh minh họa

1. Đợi nước chảy yếu mới nhớ thay lõi

Karofi cho biết lõi quá bẩn có thể gây tắc, làm giảm lượng nước tinh khiết, ảnh hưởng màng RO và khiến bơm phải hoạt động nhiều hơn. Pentair cũng lưu ý tuổi thọ lõi phụ thuộc lượng nước sử dụng và chất lượng nước đầu vào. Cần thay, kiểm tra theo hướng dẫn của đúng model thay vì chờ tới khi nước chảy yếu mới xử lý.

2. Biết nguồn nước cấp yếu vẫn để máy chạy

Máy RO cần áp lực đầu vào trong một khoảng nhất định. Kangaroo ghi nhận nguồn cấp yếu có thể khiến máy chạy ngắt quãng và phát tiếng kêu, còn Pentair quy định mức áp lực riêng cho từng hệ thống. Nếu máy chạy bất thường, nên kiểm tra van cấp, đường ống và điều kiện lắp đặt trước khi tiếp tục sử dụng.

3. Để đường ống bị gập, chèn hoặc van cấp không mở hết

Đường nước bị cản có thể làm lưu lượng đầu vào giảm dù nguồn nước trong nhà vẫn bình thường. APEC liệt kê ống bị tắc hoặc bị chèn là một nguyên nhân khiến hệ RO cho ít nước. Sau khi dịch chuyển máy hoặc dọn tủ bếp, nên kiểm tra ống có bị gập, ép sát hay van bị xoay lệch hay không.

4. Cấp nước nóng vào máy RO

Nhiều hệ RO chỉ được thiết kế cho nước lạnh trong giới hạn nhiệt độ cụ thể. Pentair nêu rõ không lắp hệ thống vào đường nước nóng. Khi thay đổi đường ống hoặc lắp máy dưới chậu rửa, cần chắc chắn đường cấp đúng với yêu cầu của model để tránh ảnh hưởng màng, vật liệu và hiệu suất lọc.

5. Đặt máy ở nơi nắng chiếu hoặc thường xuyên ẩm ướt

Karofi khuyến nghị tránh lắp máy và đường ống ở nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc quá ẩm. Điều kiện này có thể làm một số vật liệu, đường ống và linh kiện nhanh xuống cấp. Nếu vị trí đặt máy thường xuyên bị ẩm hoặc nắng rọi trực tiếp, nên xem lại cách bố trí.

6. Tự thay lõi rồi bỏ qua bước xả khí, sục rửa

Thay lõi không chỉ là tháo lõi cũ rồi lắp lõi mới. Kangaroo cho biết không khí lọt vào hệ thống sau thay lõi hoặc lắp không đúng có thể khiến máy không ra nước hoặc bơm kêu. Pentair cũng yêu cầu xả rửa màng RO mới theo hướng dẫn. Nếu không chắc quy trình của model nhà mình, nên dùng đúng tài liệu của hãng hoặc gọi kỹ thuật.

7. Thấy máy chạy liên tục, nước thải bất thường nhưng vẫn dùng

Máy chạy lâu không ngắt hoặc nước thải tăng rõ rệt là dấu hiệu không nên bỏ qua. Kangaroo cho biết tình trạng lọc chậm có thể khiến máy chạy lâu hơn, còn APEC lưu ý hệ thống không tự ngắt có thể làm lõi tiền xử lý hao nhanh. Nếu tình trạng kéo dài, nên ngừng tự chỉnh van hoặc tháo máy và nhờ kỹ thuật kiểm tra.

Lời khuyên sử dụng máy lọc nước an toàn

Để đảm bảo nguồn nước đầu ra luôn sạch sẽ và thiết bị vận hành ổn định, người dùng nên lấy sách hướng dẫn sử dụng của đúng model làm mốc chuẩn khi định kỳ thay lõi, xả rửa, lựa chọn nguồn nước cấp cũng như xử lý các dấu hiệu bất thường. Gia đình tuyệt đối không nên mặc định nước đã qua bất kỳ bộ lọc nào cũng đủ điều kiện để uống trực tiếp tại vòi.

Trường hợp máy lọc nước xuất hiện các hiện tượng như rò rỉ nước, vận hành liên tục không ngắt, phát ra tiếng kêu khác thường, có mùi lạ hoặc khu vực linh kiện điện bị ẩm ướt, giải pháp an toàn nhất là ngắt nguồn điện, khóa van nước và liên hệ bộ phận kỹ thuật chuyên nghiệp thay vì tự ý sửa chữa.