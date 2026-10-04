Lời khuyên cho những gia đình bật đèn thờ 24/24

Đèn thờ được nhiều gia đình duy trì cả ngày lẫn đêm.

Trong nhiều gia đình Việt, trên bàn thờ thường có một hoặc hai ngọn đèn được thắp sáng. Có nhà chỉ bật đèn vào lúc thắp hương, ngày Rằm, mùng Một; nhưng cũng có gia đình giữ đèn sáng liên tục 24/24 vì đã duy trì thói quen này từ lâu hoặc muốn không gian thờ cúng lúc nào cũng có ánh sáng. Xét về phong tục, không có một quy tắc chung bắt buộc mọi gia đình phải bật đèn thờ suốt ngày đêm. Cách duy trì ánh sáng trên bàn thờ còn phụ thuộc vào tập quán của từng nhà, loại đèn đang sử dụng và cách bố trí không gian thờ. Vì vậy, nếu gia đình vẫn muốn bật đèn thờ 24/24, điều đáng quan tâm hơn là làm sao để thói quen này được duy trì một cách an toàn.

1. Nếu muốn bật 24/24, nên ưu tiên loại đèn phù hợp để sử dụng lâu

Không phải chiếc đèn nào đặt được lên bàn thờ cũng phù hợp để bật liên tục ngày này qua ngày khác. Nếu gia đình có thói quen duy trì ánh sáng thường xuyên, nên sử dụng đèn điện có nguồn gốc rõ ràng, công suất phù hợp và được thiết kế chắc chắn. Những chiếc đèn đã quá cũ, chập chờn, phần đui lỏng hoặc dây điện xuống cấp không nên tiếp tục được sử dụng chỉ vì vẫn còn sáng. Đèn LED thường là lựa chọn đáng cân nhắc vì tiêu thụ ít điện và tỏa nhiệt ít hơn nhiều loại bóng truyền thống. Tuy vậy, dùng bóng LED cũng không có nghĩa có thể lắp xong rồi quên hẳn. Nếu bóng, đui hoặc bộ nguồn nóng bất thường, ánh sáng chập chờn, xuất hiện mùi khét hay đổi màu ở khu vực tiếp xúc điện, nên tắt nguồn và kiểm tra thay vì tiếp tục để sáng cả ngày lẫn đêm.

2. Đừng chỉ nhìn chiếc đèn, hãy nhìn cả những thứ nằm xung quanh

Đây mới là điểm đặc biệt quan trọng đối với bàn thờ. Không gian này thường tập trung khá nhiều vật dễ bắt lửa như chân hương, giấy, hoa khô, đồ trang trí, rèm hoặc các vật phẩm thờ cúng. Một chiếc đèn bình thường có thể không đáng lo, nhưng nếu đặt quá sát những vật này, rủi ro sẽ tăng lên khi nó hoạt động liên tục. Vì vậy, hãy dành khoảng trống hợp lý xung quanh đèn và không phủ vải, giấy hay đồ trang trí lên bóng hoặc bộ phận tỏa nhiệt. Nếu bàn thờ đặt trong tủ thờ hoặc hốc tương đối kín, càng cần chú ý xem khu vực đặt đèn có bị tích nhiệt hay không. Khi thay đổi cách trang trí bàn thờ vào ngày lễ, Tết, cũng nên kiểm tra lại khoảng cách giữa đèn với hoa, đồ lễ và các vật mới được đặt thêm.

3. Dây điện của đèn thờ không nên được xử lý theo kiểu miễn sao có điện là được

Vì bàn thờ thường đặt cao hoặc sát tường, dây điện dễ được luồn ra phía sau rồi ít khi được nhìn tới. Có nhà còn dùng ổ chia, dây nối hoặc nối thêm dây để đưa nguồn điện tới bàn thờ. Chính vì nằm khuất nên một điểm tiếp xúc lỏng, dây bị kẹp sau đồ nội thất hay ổ cắm có dấu hiệu quá nhiệt đôi khi rất lâu mới được phát hiện. Thỉnh thoảng nên kiểm tra toàn bộ đường dây có thể quan sát được, từ dây đèn, phích cắm cho tới ổ điện. Dây bị nứt vỏ, đứt gãy, chắp nối tạm bợ hoặc phích cắm lỏng đều là những dấu hiệu không nên bỏ qua. Đặc biệt, không nên để một ổ cắm nhỏ phía sau bàn thờ phải gánh thêm nhiều thiết bị chỉ vì vị trí đó tiện lấy điện. Nếu phải lắp mới hoặc đi lại đường điện cho khu vực thờ, tốt hơn hết nên làm thành một vị trí cấp điện ổn định thay vì kéo dây tạm thời.

4. Nhà đi vắng dài ngày thì không nhất thiết phải cố giữ đèn sáng

Bật đèn thờ 24/24 là lựa chọn của từng gia đình, không phải yêu cầu bắt buộc đến mức dù cả nhà đi vắng nhiều ngày vẫn phải tìm mọi cách giữ đèn hoạt động. Trước một chuyến đi dài, gia đình có thể cân nhắc tắt đèn và ngắt những thiết bị điện không cần thiết trên bàn thờ. Việc này càng đáng cân nhắc nếu hệ thống đèn đã sử dụng lâu năm hoặc bình thường ít được kiểm tra. Khi trở về, gia đình có thể bật lại và tiếp tục nếp sinh hoạt như trước. Nhìn rộng hơn, sự trang nghiêm của nơi thờ cúng không nằm ở việc một bóng đèn có nhất thiết phải sáng đủ 24 giờ mỗi ngày hay không. Giữ khu vực thờ sạch sẽ, gọn gàng và sử dụng điện an toàn cũng là những điều rất thực tế cần được chú ý.

5. Đèn thờ sáng 24/24 càng không nên trở thành thứ bật rồi quên

Do đèn ít khi được tắt, nhiều người dần không còn để ý tới nó. Đây lại là lúc nên tạo một thói quen đơn giản: mỗi khi lau dọn bàn thờ, tiện thể nhìn qua bóng đèn, đui đèn, dây và ổ cắm. Chỉ mất vài phút nhưng có thể phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường. Ngoài ra, nếu một chiếc đèn liên tục cháy bóng, chập chờn hoặc khiến đui và ổ cắm nóng bất thường, đừng chỉ thay bóng mới rồi tiếp tục bật 24/24. Nguyên nhân có thể nằm ở chính bóng đèn, bộ nguồn, đui, điểm tiếp xúc hoặc hệ thống cấp điện và cần được kiểm tra đúng cách.

Vậy có nên bật đèn thờ 24/24?

Không có một đáp án bắt buộc cho mọi gia đình. Người muốn duy trì ánh sáng liên tục trên bàn thờ vẫn có thể làm như vậy, nhưng nên coi đây là một thiết bị điện đang hoạt động liên tục, chứ không phải vật trang trí có thể bật lên rồi quên. Ngược lại, gia đình chỉ bật đèn khi thắp hương, vào buổi tối hoặc những dịp cần thiết cũng không có nghĩa là thiếu trang nghiêm. Quan trọng hơn vẫn là cách mỗi nhà gìn giữ không gian thờ cúng và, về mặt thực tế, bảo đảm đèn, dây điện cùng những vật xung quanh luôn ở tình trạng an toàn.