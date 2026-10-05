Nam NSND mang hàm Đại tá, cưới vợ kém 12 tuổi, ở chung cư cao cấp Hà Nội

Không gian sống vừa đẹp vừa sang, lại mang đậm dấu ấn cá nhân của nam nghệ sĩ.

NSND Tự Long (SN 1973) là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt, có gần 3 thập kỷ gắn bó và cống hiến cho nghệ thuật. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn hài, các sân khấu chèo cũng như những chương trình truyền hình được yêu thích. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, NSND Tự Long hiện mang hàm Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam và giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội.

Không chỉ có sự nghiệp nhiều dấu ấn, nam nghệ sĩ còn được biết đến với cuộc sống gia đình viên mãn sau khi tái hôn với bà xã kém 12 tuổi, hiện là giảng viên một trường đại học. Tổ ấm của gia đình NSND Tự Long cũng nhận được sự chú ý bởi không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân, đặc biệt là sự kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và những giá trị truyền thống. Đầu năm 2023, NSND Tự Long cùng gia đình chuyển về sinh sống tại một căn hộ cao cấp ở Hà Nội. So với không gian sống trước đây, căn hộ mới có diện tích rộng rãi hơn, được thiết kế tiện nghi, hiện đại. Cách lựa chọn nội thất, đồ trang trí, cây xanh và những vật dụng gắn với văn hóa truyền thống giúp tổ ấm của nam nghệ sĩ giữ được vẻ ấm cúng, gần gũi và mang đậm dấu ấn riêng.

Không gian phòng khách trong căn hộ của NSND Tự Long được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng nhưng vẫn khéo léo đan xen những nét đẹp truyền thống. Nằm cạnh ban công, khu vực này sở hữu hệ cửa kính cao rộng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, nhờ đó căn phòng luôn giữ được cảm giác thoáng đãng và tràn đầy sức sống. Tại phòng khách, nam nghệ sĩ lựa chọn bộ sofa màu đỏ thẫm làm điểm nhấn, kết hợp cùng bàn trà với mặt bàn khảm họa tiết đá bắt mắt. Sự kết hợp giữa gam màu trầm ấm của nội thất và nền sàn gỗ tạo nên tổng thể hài hòa nhưng vẫn nổi bật. Trên tường, một bức tranh nghệ thuật được bố trí cùng chiếc đồng hồ cổ, vừa tăng thêm chiều sâu thẩm mỹ vừa mang đến vẻ đẹp hoài niệm cho không gian.

Vẫn trong không gian phòng khách, ngay cạnh khu vực sofa tiếp khách, NSND Tự Long tận dụng khéo léo diện tích để bố trí một hệ tủ dài với nhiều ngăn kệ. Đây vừa là nơi trưng bày những chai rượu, mô hình và các món đồ trang trí được lựa chọn kỹ lưỡng, vừa tạo điểm nhấn cho tổng thể căn phòng. Nổi bật ở chính giữa là khu vực dành riêng để lưu giữ những kỷ vật gắn bó với hành trình nghệ thuật của nam nghệ sĩ. Những chiếc cúp, tượng tuồng, mặt nạ sân khấu truyền thống cùng nhiều hiện vật mang giá trị tinh thần được sắp đặt chỉn chu, như một cách lưu giữ những dấu ấn đáng nhớ trong chặng đường hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh góc trưng bày kỷ vật, không gian còn được tô điểm bởi nhiều món đồ decor như đèn trần, đồng hồ, tượng và các vật dụng mang màu sắc cổ điển.

Trong căn hộ của NSND Tự Long, cây xanh và hoa xuất hiện ở nhiều góc nhà, từ những chậu cây nhỏ đến các bình hoa được khéo léo bố trí để tô điểm cho không gian. Sự hiện diện của sắc xanh giúp tổng thể căn hộ trở nên mềm mại, sinh động hơn, đồng thời tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Đặc biệt, khu vực ban công tiếp tục là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Vợ chồng NSND Tự Long dành nhiều sự chăm chút cho nơi này, biến ban công thành một khu vườn nhỏ trên cao với nhiều loại cây xanh phát triển tươi tốt. Những mảng xanh đan xen tạo nên một không gian thư giãn ngay giữa căn hộ, nơi gia đình có thể tận hưởng cảm giác thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên.

Khu vực thờ tự là một trong những không gian được vợ chồng NSND Tự Long đặc biệt coi trọng. Nơi đây luôn được giữ gìn sạch sẽ, gọn gàng và bài trí trang nghiêm, tạo cảm giác thành kính nhưng vẫn hài hòa với tổng thể căn hộ. Vào những dịp lễ, Tết, bàn thờ được gia đình chuẩn bị chu đáo với hương hoa, mâm lễ và các vật phẩm thờ cúng phù hợp. Những chi tiết được sắp đặt cẩn thận, thể hiện sự thành tâm cũng như nét đẹp trong nếp sinh hoạt truyền thống của gia đình Việt.