Lời khuyên đến các gia đình thường xuyên sử dụng vòi xịt vệ sinh

Vòi xịt vệ sinh là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc sử dụng vòi xịt không đúng cách, để thiết bị rò rỉ hoặc lâu ngày không vệ sinh có thể gây bất tiện, lãng phí nước và ảnh hưởng đến vệ sinh phòng tắm.

Không xịt nước với áp lực quá mạnh

Một trong những điều cần chú ý khi sử dụng vòi xịt vệ sinh là điều chỉnh lực nước phù hợp. Nếu bóp cò quá mạnh hoặc để tia nước tập trung vào một vị trí với áp lực cao, người dùng có thể cảm thấy đau rát, khó chịu, đặc biệt ở vùng da nhạy cảm.

Khi sử dụng, nên bắt đầu với lực nước nhẹ rồi điều chỉnh từ từ đến mức phù hợp. Tránh đưa đầu vòi quá sát cơ thể hoặc xịt trực tiếp với áp lực mạnh.

Với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có làn da nhạy cảm, cần chú ý hơn đến áp lực nước và nhiệt độ nếu sử dụng loại vòi có chức năng điều chỉnh nhiệt độ. Nếu xuất hiện đau rát hoặc kích ứng, nên giảm áp lực và điều chỉnh cách sử dụng.

Không để đầu vòi bẩn hoặc tiếp xúc trực tiếp với cơ thể

Đầu vòi xịt vệ sinh thường xuyên tiếp xúc với môi trường ẩm trong nhà tắm, nơi có thể tích tụ cặn bẩn và vi sinh vật. Nếu không được vệ sinh định kỳ, bề mặt đầu vòi có thể trở thành nơi tích tụ chất bẩn.

Gia đình nên lau rửa đầu vòi thường xuyên bằng chất tẩy rửa phù hợp với vật liệu thiết bị, sau đó tráng sạch và để khô. Không nên dùng các hóa chất có tính ăn mòn mạnh nếu nhà sản xuất không khuyến nghị.

Trong quá trình sử dụng, tránh để đầu vòi chạm trực tiếp vào da hoặc các bề mặt bẩn. Sau khi dùng, nên đặt vòi trở lại giá treo, tránh để đầu vòi nằm trên sàn nhà vệ sinh hoặc tiếp xúc với bồn cầu.

Khóa van nước khi không sử dụng trong thời gian dài

Nhiều gia đình có thói quen chỉ thả cò hoặc đặt vòi về vị trí cũ sau khi dùng mà không để ý tình trạng van và dây dẫn. Trong khi đó, các gioăng cao su, đầu nối và dây cấp nước có thể xuống cấp theo thời gian, dẫn đến rò rỉ.

Sau khi sử dụng, nên bảo đảm cò vòi đã trở về vị trí đóng hoàn toàn và không có nước tiếp tục nhỏ giọt. Nếu phát hiện dây dẫn nứt, phồng, đầu nối lỏng hoặc nước rò rỉ, cần kiểm tra và thay thế bộ phận hư hỏng.

Đặc biệt, khi gia đình đi vắng nhiều ngày hoặc không sử dụng nhà vệ sinh trong thời gian dài, nên cân nhắc khóa van cấp nước cho thiết bị nếu hệ thống cho phép. Thói quen này giúp hạn chế nguy cơ rò rỉ kéo dài mà không được phát hiện.

Không bỏ qua việc kiểm tra dây dẫn và áp lực nước

Dây dẫn của vòi xịt có thể bị xoắn, gập hoặc xuống cấp sau thời gian dài sử dụng. Nếu dây bị kéo căng thường xuyên hoặc va chạm với các cạnh sắc, nguy cơ hư hỏng có thể tăng lên.

Gia đình nên kiểm tra dây dẫn và các đầu nối định kỳ, đồng thời tránh treo vật nặng lên dây hoặc kéo vòi quá xa khỏi vị trí lắp đặt. Nếu áp lực nước đột ngột yếu đi, vòi bị rò rỉ hoặc xuất hiện tiếng động bất thường, nên kiểm tra nguyên nhân thay vì tiếp tục sử dụng như bình thường.

Khi thay mới, nên lựa chọn thiết bị có chất lượng phù hợp, lắp đặt đúng hướng dẫn và sử dụng các đầu nối tương thích. Không nên tự sửa chữa những bộ phận chịu áp lực nếu không có kiến thức và dụng cụ cần thiết.