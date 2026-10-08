Giữa trang trại rộng khoảng 600ha tại M’Drắk, Đắk Lắk, ông Đặng Lê Nguyên Vũ dành phần lớn thời gian sống trong một quần thể nhà hang bằng đá, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Căn nhà hang của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. (Ảnh: Trung Nguyên Legend)

Căn nhà hang đá nằm giữa trang trại rộng 600ha

Theo thông tin đăng tải trên website Trung Nguyên Legend, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã dành khoảng 10 năm sống tại M’Drắk, chủ yếu ở trong nhà hang để tĩnh lặng, suy tư và theo đuổi những điều ông cho là sứ mệnh của mình.

Trang trại nằm giữa vùng núi rừng Đắk Lắk, có diện tích khoảng 600ha. Trên những tuyến đường nội khu, đá được đặt dọc hai bên, xen giữa cây xanh, hồ nước và các khu vực trồng hoa. Không gian rộng lớn nhưng vắng vẻ, hạn chế sự xuất hiện của các công trình và vật liệu công nghiệp.

Từ khu nhà đón khách mang tên “Nhà trên đồi”, khách phải di chuyển thêm khoảng 2,5km mới đến nơi ông Vũ sinh sống. Khu vực này được bố trí riêng, có cổng và lối đi dẫn vào nhà hang.

Điểm đặc biệt là nơi ở của nhà sáng lập Trung Nguyên không phải một căn biệt thự thông thường mà là quần thể hang đá liền kề, được thiết kế lại theo yêu cầu của ông. Theo bài viết trên website Trung Nguyên Legend, trước đây ông Vũ ở hang phía dưới, sau đó chuyển lên hang phía trên, nằm ở vị trí cao hơn.

Nhà hang cũ có cửa tròn màu đen nổi bật giữa bề mặt đá. Phía trước là hồ nước được kè bằng đá, với lối đi lát những phiến đá lớn uốn quanh mặt hồ để dẫn vào bên trong. Các bậc thang, đường đi và nhiều chi tiết trong khuôn viên cũng sử dụng đá làm vật liệu chủ đạo.

Căn nhà hang cũ trước khi ông Vũ chuyển sang nhà hang mới.

Thay vì xây dựng một ngôi nhà nổi bật giữa cảnh quan, công trình được tổ chức theo hướng gắn với địa hình và không gian núi rừng xung quanh. Đá xuất hiện từ bên ngoài đến bên trong, tạo nên diện mạo khác biệt so với những khu nhà ở thông thường.

Bên trong đồ dùng bằng đá, không tivi, không wifi

Không chỉ khác biệt về kiến trúc, không gian sinh hoạt bên trong nhà hang cũng có nhiều chi tiết đáng chú ý.

Bên trong có những chiếc ghế, vật dụng và chi tiết trang trí sử dụng đá, kết hợp với gỗ tối màu, bình gốm và hệ thống đèn chiếu sáng. Một số vật dụng được chế tác từ đá thay vì sử dụng các chất liệu phổ biến trong nội thất hiện đại.

Một góc trong căn nhà hang mới.

Không gian được bố trí tương đối đơn giản, có bàn ghế, máy pha cà phê và những vật dụng phục vụ sinh hoạt. Cách sắp xếp không hướng đến sự phô trương về nội thất mà tập trung vào những chất liệu tự nhiên, phù hợp với tổng thể công trình.

Một điểm khác thường là khu vực nhà hang không có tivi, không có wifi và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với bên ngoài. Trong bài viết về cuộc sống của ông Vũ tại M’Drắk, Trung Nguyên Legend mô tả ông dành phần lớn thời gian trong nhà hang, ít gặp gỡ người khác và chỉ tiếp khách theo lịch hẹn.

Lối sống này kéo dài trong khoảng 1 thập kỷ. Trong thời gian đó, ông Vũ vẫn điều hành hoạt động kinh doanh của Trung Nguyên, dù không thường xuyên xuất hiện tại trụ sở hay tham gia các cuộc họp trực tiếp.

Ông sử dụng tin nhắn và hệ thống trợ lý để truyền đạt công việc đến các bộ phận. Điều này cho thấy nhà hang không chỉ là nơi sinh hoạt riêng mà còn gắn với cách làm việc đặc biệt của người đứng đầu Trung Nguyên.

Khu nhà đón khách cũng mang phong cách khác biệt

Trong cùng trang trại, khu vực dành cho khách có tên “Nhà trên đồi” được bố trí riêng với thiết kế khác nhà hang của ông Vũ.

Công trình gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lầu, mái lợp rơm, sử dụng gỗ, đá, gốm, mây tre và vải linen trong thiết kế nội thất. Nền nhà được rải đá dăm trắng, các lối đi sử dụng những phiến đá lớn màu sẫm. Khu vực sảnh có những gộc củi khô xếp thành hình khối gợi liên tưởng đến bếp lửa.

Bên trong còn có quầy pha chế cà phê, sách và khu vực đọc. Các phòng được đặt tên như Sky, Wind, Air, trong khi nội thất sử dụng những gam màu trầm, chất liệu mộc mạc và hạn chế các chi tiết trang trí cầu kỳ.

Sự khác biệt giữa 2 khu vực khá rõ. “Nhà trên đồi” được tổ chức để đón tiếp và phục vụ khách lưu trú, còn nhà hang nằm sâu hơn trong trang trại, có lối đi riêng và không gian sinh hoạt khép kín hơn.