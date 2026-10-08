Nam NSƯT SN 1972 cưới vợ đại gia, sống trong biệt thự trắng 200 tỷ, rộng 600m²

Không gian sống đẹp như bạch dinh của nam nghệ sĩ mang đậm vẻ đẹp tân cổ điển.

NSƯT Vũ Luân (SN 1972) là nghệ sĩ cải lương tuồng cổ nổi tiếng, từng là gương mặt quen thuộc của sân khấu miền Nam và được mệnh danh là “bảo chứng phòng vé” vào giai đoạn cuối thập niên 1990. Năm 2024, nam nghệ sĩ đăng ký kết hôn với Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 - doanh nhân Phương Lê. Bà xã của Vũ Luân được biết đến là một nữ doanh nhân thành đạt, sở hữu nhiều hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực như nha khoa, bất động sản, khách sạn, resort và văn phòng cho thuê. Sau khi về chung một nhà, cả hai tiếp tục vun vén tổ ấm và đón con chung đầu lòng vào cuối tháng 10/2025. Hiện vợ chồng nam nghệ sĩ sinh sống trong Bình Phương Villa, căn biệt thự 5 tầng được đặt tên dựa trên tên thật của hai vợ chồng là Lê Thị Hậu Phương và Lương Văn Bình. Cơ ngơi nằm trên khu đất rộng hơn 600m², có giá trị ước tính khoảng 200 tỷ đồng, gây chú ý với diện mạo bề thế, gam trắng chủ đạo cùng phong cách tân cổ điển sang trọng.

Từ bên ngoài nhìn vào, biệt thự của vợ chồng NSƯT Vũ Luân đã gây chú ý bởi quy mô rộng rãi cùng vẻ ngoài bề thế, xa hoa. Công trình sử dụng gam trắng làm chủ đạo, được xây dựng theo phong cách tân cổ điển với những mảng phào chỉ lớn, hệ trụ cột vuông vức và các chi tiết trang trí được chăm chút cầu kỳ. Nhìn từ xa, căn biệt thự mang dáng dấp như một tòa bạch dinh thu nhỏ, vừa sang trọng, nổi bật vừa toát lên vẻ uy nghi. Không chỉ đầu tư cho phần kiến trúc, gia đình còn dành một khoảng diện tích rộng xung quanh nhà để làm không gian ngoài trời. Khu vực này được bài trí hài hòa với cây xanh và những góc nghỉ ngơi, vừa phục vụ sinh hoạt chung vừa tạo thêm khoảng thư giãn cho các thành viên trong gia đình.

Không gian sân vườn cũng là một trong những điểm đáng chú ý tại biệt thự của vợ chồng NSƯT Vũ Luân. Hàng loạt cây xanh được trồng và chăm chút tỉ mỉ, phủ kín nhiều khoảng sân, tạo nên một góc nhỏ vừa xanh mát vừa tràn đầy sức sống. Đây cũng là background lý tưởng để gia đình lưu lại những khoảnh khắc đời thường hay thực hiện những bộ ảnh “sống ảo” đẹp mắt. Nhờ được đầu tư cảnh quan chỉn chu, nhiều góc trong khuôn viên biệt thự chẳng khác nào một studio ngoài trời, chỉ cần đứng vào là đã có ngay những khung hình đẹp.

Nếu diện mạo bên ngoài đã đủ khiến người ta choáng ngợp thì bước qua cánh cửa, biệt thự của vợ chồng NSƯT Vũ Luân lại mở ra một thế giới hoàn toàn tương xứng với vẻ bề thế ấy. Không gian bên trong rộng rãi, được chăm chút theo phong cách tân cổ điển với gam trắng chủ đạo, từ màu tường, trần nhà cho đến nhiều món nội thất. Những đường nét cầu kỳ được đưa vào vừa đủ, kết hợp cùng các món đồ nội thất sang trọng khiến tổng thể căn nhà mang dáng dấp của một dinh thự thực thụ, càng nhìn càng thấy nhiều chi tiết đáng chú ý. Sự rộng rãi của căn nhà càng thêm nổi bật khi vợ chồng NSƯT Vũ Luân có thể thoải mái bố trí một bộ bàn dài, đủ sức phục vụ những buổi tụ họp đông người. Từ đây, ánh mắt dễ dàng bị hút về phía cầu thang uốn cong mềm mại, nổi bật giữa nền trắng sáng và tạo nên vẻ bề thế cho không gian. Bộ đèn chùm lớn được treo ở vị trí trung tâm càng làm căn nhà thêm lung linh, đồng thời nhấn mạnh chất tân cổ điển sang trọng, có phần lãng mạn.

Qua những hình ảnh được vợ chồng nam nghệ sĩ chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy khu vực bếp cũng được đầu tư chỉn chu, vừa rộng rãi vừa đầy đủ tiện nghi. Hệ tủ bếp mang gam trắng sáng kết hợp cùng mặt bàn đá đen tạo nên sự tương phản đẹp mắt, đồng thời giữ được vẻ sang trọng, đồng điệu với phong cách chung của biệt thự. Không chỉ phục vụ việc nấu nướng, căn bếp còn có nhiều khoảng trống để gia chủ thoải mái sắp xếp đồ đạc mà không tạo cảm giác chật chội.

Ở một góc khác, hệ tủ kính được dành riêng để trưng bày những chiếc túi xách hàng hiệu của bà xã nam nghệ sĩ. Các món đồ được sắp xếp ngay ngắn, biến khu vực lưu trữ thành một góc decor đầy bắt mắt. Từ gian bếp đến những góc trưng bày trong nhà, có thể thấy vợ chồng NSƯT Vũ Luân đều chú trọng đến từng chi tiết, khiến mỗi không gian đều mang vẻ sang trọng và có dấu ấn riêng.