MC SN 1986 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia: Giờ làm mẹ đơn thân, sống trong căn hộ sang chảnh 127m²

Căn hộ cao cấp của nữ MC sở hữu diện tích rộng rãi, thiết kế sang xịn, tiện nghi.

MC Diệp Chi (sinh năm 1986) là một trong những gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt Nam, được khán giả yêu mến bởi lối dẫn duyên dáng cùng thành tích học tập ấn tượng. Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều chương trình lớn, đặc biệt là “Đường lên đỉnh Olympia”, nơi Diệp Chi đảm nhận vai trò MC trong 5 mùa liên tiếp, từ năm 2016 đến 2021. Hiện tại, nữ MC chuyển hướng sang công việc đạo diễn, biên tập và tham gia sản xuất nhiều chương trình truyền hình. Ở tuổi 40, Diệp Chi đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ bên con gái. Là mẹ đơn thân, cô một mình chăm sóc và đồng hành cùng con trong cuộc sống thường ngày. Hai mẹ con hiện sinh sống trong một căn hộ cao cấp tại Hà Nội rộng khoảng 127m². Không gian sống được nữ MC chăm chút theo phong cách thanh lịch, ấm cúng, với cách bài trí gọn gàng và nhiều dấu ấn cá nhân.

Căn hộ của MC Diệp Chi tại Hà Nội gây ấn tượng với phong cách hiện đại, thanh lịch, được điểm xuyết một vài nét tân cổ điển đầy tinh tế. Không gian không quá cầu kỳ nhưng từng khu vực đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ cách lựa chọn nội thất, phối màu đến bố trí ánh sáng và các món đồ trang trí. Tổng thể vì thế vừa sang trọng, chỉn chu nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng, gần gũi. Phòng khách rộng rãi là một trong những khu vực nổi bật của căn hộ, được đặt ngay cạnh ban công với hệ cửa kính lớn mở ra khoảng thoáng đãng bên ngoài. Những ô cửa rộng giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào nhà, đồng thời tạo sự kết nối với không gian bên ngoài, khiến phòng khách luôn có cảm giác sáng thoáng và rộng mở. Bên cạnh đó, cách sắp xếp nội thất hợp lý cùng những chi tiết trang trí mang dấu ấn riêng cũng góp phần thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của nữ MC.

Khu vực tivi treo tường đối diện góc sofa tạo điểm nhấn với hai hệ tủ mái vòm đặt hai bên, vừa giúp cân đối bố cục vừa được tận dụng để trưng bày những món đồ decor, khiến bức tường trở nên sinh động hơn. Gần đó, MC Diệp Chi bố trí một chiếc piano màu trắng, vừa hài hòa với gam màu chung vừa tạo thêm nét thanh lịch cho căn phòng. Cách đặt đàn cạnh hệ tủ trưng bày cũng khá khéo léo, giúp các món nội thất liên kết với nhau mà không khiến khu vực phòng khách trở nên rối mắt hay chật chội.

Tổng thể căn hộ của MC Diệp Chi được chăm chút khá kỹ, từ những món nội thất lớn đến các thiết bị sử dụng hằng ngày. Máy lọc không khí, điều hòa âm trần hay hệ thống đèn trên trần đều được lựa chọn và bố trí khéo léo, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vừa giữ được vẻ đẹp gọn gàng cho căn nhà. Trên nền nội thất thanh lịch, nữ MC tạo thêm sức sống bằng những bình hoa tươi, chậu cây xanh cùng loạt món đồ trang trí mang tính nghệ thuật và các bức tranh treo tường. Nhờ vậy, gần như góc nào trong căn hộ cũng có thể trở thành một background đẹp mắt, đủ để nữ MC thoải mái lưu lại những khoảnh khắc đời thường ngay tại nhà.

Góc bếp và bàn ăn trong căn hộ được dành một khoảng diện tích tương đối rộng, nổi bật với gam trắng sáng, mang lại cảm giác sạch sẽ và hài hòa với tổng thể. Khu vực này được thiết kế theo phong cách hiện đại, chú trọng sự tiện nghi nhưng không vì thế mà thiếu đi những điểm nhấn về thẩm mỹ. Các thiết bị, vật dụng nấu nướng được sắp xếp gọn gàng, khoa học, giúp căn bếp luôn giữ được sự thoáng đãng, ngăn nắp. Đặc biệt, nữ MC khéo léo bố trí thêm một chiếc gương tròn trên tường cùng hệ đèn trang trí, tạo điểm nhấn mềm mại giữa những đường nét hiện đại, đồng thời khiến khu vực bếp - bàn ăn trở nên sinh động hơn.

Phòng ngủ của con gái được MC Diệp Chi chăm chút theo tông hồng - trắng ngọt ngào, tạo cảm giác nhẹ nhàng và đáng yêu. Các khu vực như giường ngủ, góc học tập đều được bố trí hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vừa giữ cho căn phòng luôn gọn gàng. Điểm cộng của căn phòng là hệ cửa sổ kính lớn, giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào và khiến không gian thêm thoáng đãng. Phần bệ cửa sổ cũng được tận dụng khéo léo thành một góc ngồi nghỉ nhỏ xinh, có thể đọc sách, thư giãn hoặc đơn giản là ngồi ngắm cảnh bên ngoài.

Không gian phòng ngủ của MC Diệp Chi được thiết kế theo hướng tối giản hơn so với phòng của con gái, sử dụng những gam màu nhẹ nhàng để tạo cảm giác thư thái, dễ chịu. Các khu vực chức năng như giường ngủ, nơi lưu trữ quần áo, đồ dùng cá nhân và góc trang điểm được bố trí gọn gàng, khoa học nhưng vẫn giữ được sự thoáng đãng. Ngay cạnh cửa sổ lớn là một góc nhỏ được nữ MC tận dụng làm nơi "hát karaoke" trong phòng. Đây cũng là khoảng thư giãn quen thuộc, nơi Diệp Chi thường ngồi hát, quay và chia sẻ những video đời thường với khán giả.