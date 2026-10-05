Bộ phận "tinh túy" của con lợn, được mẹ đảm ưa chuộng, ra chợ trễ là hết sạch

Trong số các loại nội tạng quen thuộc của bữa cơm gia đình, tim lợn luôn được nhiều người yêu thích nhờ phần thịt săn chắc, mềm dai, vị ngọt tự nhiên và vô cùng giàu protein cùng các vitamin, khoáng chất.

Nguyên liệu này tuy không quá lớn nhưng lại là lựa chọn hoàn hảo cho những bữa ăn cần sự nhanh gọn mà vẫn đảm bảo hương vị đậm đà.

Về mặt cấu tạo, tim lợn là một cơ quan cơ bắp nằm trong lồng ngực với nhiệm vụ bơm máu đi nuôi toàn bộ cơ thể. So với các phần nội tạng mềm như gan hay lòng, tim có kết cấu đặc và chắc hơn hẳn do được tạo nên chủ yếu từ mô cơ.

Tim lợn có nhiều giá trị dinh dưỡng với sức khỏe. Ảnh: Dân trí

Bao bọc bên ngoài tim là một lớp mỡ cùng các mạch máu, trong khi bên trong là hệ thống các ngăn, van và đường dẫn máu phức tạp. Nhờ thớ thịt nhỏ và cấu trúc đặc biệt này, khi được chế biến đúng cách, phần thịt tim sẽ có độ đàn hồi tốt, hơi giòn, không hề bị bở và mang lại cảm giác mềm mại xen lẫn độ dai nhẹ rất dễ ăn.

Người nội trợ có thể biến tấu nguyên liệu này thành vô số món ngon phong phú. Đơn giản nhất là món tim luộc chín tới để giữ trọn vị ngọt tự nhiên, sau đó thái lát mỏng chấm cùng nước mắm gừng hoặc muối tiêu chanh và ăn kèm rau sống.

Nếu muốn đổi vị, món tim hấp gừng hành dùng nóng sẽ mang lại hương thơm vô cùng hấp dẫn. Với các món xào cùng hành tây, cần tây, dứa, giá đỗ hay rau cải, phần tim có ưu điểm là ngấm gia vị rất nhanh nhưng vẫn giữ nguyên được độ giòn sần sật.

Ngoài ra, nhiều gia đình còn ưa chuộng dùng tim nấu cháo nóng hổi cùng gạo, hành lá và tía tô, hoặc thái mỏng ướp gia vị rồi đem nướng, áp chảo sao cho lớp ngoài xém nhẹ mà bên trong vẫn mọng nước.

Tim lợn có thể được chế biến thành nhiều món ăn. Ảnh: Phụ nữ & Pháp luật

Trên thị trường hiện nay, giá tim lợn thường nhỉnh hơn một số loại nội tạng phổ biến khác như lòng non hay tiết, dao động trong khoảng từ 100.000 đến 160.000 đồng/kg tùy thuộc vào thời điểm, nơi bán và nguồn cung.

Để chọn mua được những quả tim ngon và chất lượng, người tiêu dùng nên ưu tiên loại có màu đỏ sẫm tự nhiên, bề mặt tương đối khô ráo, màng bao bên ngoài còn nguyên vẹn và có độ đàn hồi tốt khi ấn nhẹ tay. Tim tươi luôn có mùi thịt đặc trưng, tuyệt đối không chọn những quả có màu quá thâm đen, bề mặt nhớt, mềm nhũn hoặc xuất hiện mùi chua, mùi hôi lạ.

Món cháo tim lợn. Ảnh: Phụ nữ & Pháp luật

Về thành phần dinh dưỡng, nguyên liệu này mang lại nguồn dưỡng chất rất phong phú. Cụ thể, trong 100g tim lợn có chứa 94 kcal năng lượng, 15,1g protein, 3,2g chất béo, 0,2g chất xơ và 0,6g carbohydrate.

Bên cạnh đó, thực phẩm này còn cung cấp 131mg cholesterol, 294mg kali, 56mg natri, 7mg canxi, 5,9mg sắt và 213mg photpho. Hàm lượng vitamin cũng rất đa dạng với 0,34mg vitamin B1, 0,18mg vitamin B2, 5,7mg vitamin PP và 1mg vitamin C.