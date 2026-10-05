Tin vui cho những người đang trồng gừng

Chậu gừng xanh tốt có thể mang lại nhiều thứ hơn bạn nghĩ.

Trồng gừng trong nhà thường bắt đầu rất đơn giản. Một củ gừng đã nhú mầm được vùi xuống chậu đất, vài tuần sau bắt đầu mọc những thân lá xanh và từ đó người trồng chỉ còn việc tưới nước, chờ đến ngày đào củ. Thế nhưng nếu chậu gừng đang phát triển tốt, có vài tin vui mà không nhất thiết phải chờ tới cuối vụ mới biết.

Theo hướng dẫn trồng gừng tại nhà của Virginia Cooperative Extension thuộc Đại học Virginia Tech, gừng trồng trong chậu không chỉ có thể cho thu hoạch mà trong một số trường hợp còn có thể lấy một phần thân rễ ở phía ngoài khi cây bước vào giai đoạn phù hợp, để phần còn lại tiếp tục trong chậu. Cây cũng có thể được giữ lại cho mùa sinh trưởng tiếp theo.

Tin vui thứ nhất: Không nhất thiết phải chờ củ thật già mới được thu hoạch

Gừng trưởng thành thường cần một khoảng thời gian khá dài. Tuy nhiên, gừng non có thể được thu hoạch sớm hơn. So với gừng già, phần thân rễ non có lớp vỏ mỏng, ít xơ hơn và hương vị cũng nhẹ hơn. Với gừng trồng trong chậu, khi cây đã phát triển đủ lâu và thân rễ hình thành tốt, người trồng còn có thể nhẹ nhàng lấy một phần ở mép ngoài thay vì nhất thiết nhổ toàn bộ chậu. Cách này cần làm cẩn thận để hạn chế làm tổn thương phần thân rễ muốn giữ lại. Nếu mục đích là thu gừng già để bảo quản và sử dụng lâu hơn, vẫn nên kiên nhẫn. Gừng thường cần khoảng 8-10 tháng để trưởng thành, tùy điều kiện trồng. Khi bước vào cuối chu kỳ sinh trưởng, phần thân lá phía trên có thể dần vàng và khô.

Tin vui thứ hai: Lá gừng cũng không nhất thiết phải bỏ đi

Đây có lẽ là phần nhiều người trồng gừng tại nhà ít để ý. Một số nghiên cứu về cách sử dụng các cây thuộc họ Gừng trong ẩm thực châu Á ghi nhận lá của gừng ăn thông thường cũng được dùng làm nguyên liệu tạo hương cho món ăn. Lá có mùi nhẹ hơn phần củ và do khá xơ nên thường được thái nhỏ hoặc dùng để tạo mùi thay vì ăn với lượng lớn. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ gừng ăn thông thường với những cây cảnh hoặc các loài khác cùng họ. Nếu không xác định chính xác cây mình đang trồng là gừng ăn thì không nên tùy tiện hái lá để sử dụng. Và cũng không cần vì biết lá dùng được mà cắt liên tục. Lá vẫn là phần quan trọng giúp cây sinh trưởng; mục tiêu chính của một chậu gừng lấy củ vẫn nên là để cây phát triển khỏe trước đã.

Tin vui thứ ba: Thu hoạch xong vẫn có thể giữ gừng để trồng tiếp

Gừng không được nhân giống theo cách gieo hạt quen thuộc như nhiều loại rau. Phần thân rễ có những mắt mầm có thể được dùng để tạo thành cây mới.

Bởi vậy, khi thu hoạch một chậu gừng khỏe, gia đình có thể lựa những phần thân rễ tốt, không có dấu hiệu thối hỏng và có mắt mầm để dành cho lần trồng tiếp theo. Khi chia củ làm giống, mỗi phần cần có mắt mầm; phần vừa cắt thường được để se bề mặt trước khi trồng nhằm hạn chế nguy cơ thối.

Như vậy, nếu vụ đầu tiên thuận lợi, một phần thành quả thu được có thể quay trở lại chậu đất để bắt đầu vụ mới.

Đang trồng gừng, có 3 việc không nên quá sốt ruột

- Khoing

Trồng gừng trong nhà thường bắt đầu rất đơn giản. Một củ gừng đã nhú mầm được vùi xuống chậu đất, vài tuần sau bắt đầu mọc những thân lá xanh và từ đó người trồng chỉ còn việc tưới nước, chờ đến ngày đào củ. Thế nhưng nếu chậu gừng đang phát triển tốt, có vài tin vui mà không nhất thiết phải chờ tới cuối vụ mới biết.

Theo hướng dẫn trồng gừng tại nhà của Virginia Cooperative Extension thuộc Đại học Virginia Tech, gừng trồng trong chậu không chỉ có thể cho thu hoạch mà trong một số trường hợp còn có thể lấy một phần thân rễ ở phía ngoài khi cây bước vào giai đoạn phù hợp, để phần còn lại tiếp tục trong chậu. Cây cũng có thể được giữ lại cho mùa sinh trưởng tiếp theo.

Tin vui thứ nhất: Không nhất thiết phải chờ củ thật già mới được thu hoạch

Gừng trưởng thành thường cần một khoảng thời gian khá dài. Tuy nhiên, gừng non có thể được thu hoạch sớm hơn. So với gừng già, phần thân rễ non có lớp vỏ mỏng, ít xơ hơn và hương vị cũng nhẹ hơn.

Với gừng trồng trong chậu, khi cây đã phát triển đủ lâu và thân rễ hình thành tốt, người trồng còn có thể nhẹ nhàng lấy một phần ở mép ngoài thay vì nhất thiết nhổ toàn bộ chậu. Cách này cần làm cẩn thận để hạn chế làm tổn thương phần thân rễ muốn giữ lại.

Nếu mục đích là thu gừng già để bảo quản và sử dụng lâu hơn, vẫn nên kiên nhẫn. Gừng thường cần khoảng 8-10 tháng để trưởng thành, tùy điều kiện trồng. Khi bước vào cuối chu kỳ sinh trưởng, phần thân lá phía trên có thể dần vàng và khô.

Tin vui thứ hai: Lá gừng cũng không nhất thiết phải bỏ đi

Đây có lẽ là phần nhiều người trồng gừng tại nhà ít để ý. Một số nghiên cứu về cách sử dụng các cây thuộc họ Gừng trong ẩm thực châu Á ghi nhận lá của gừng ăn thông thường cũng được dùng làm nguyên liệu tạo hương cho món ăn. Lá có mùi nhẹ hơn phần củ và do khá xơ nên thường được thái nhỏ hoặc dùng để tạo mùi thay vì ăn với lượng lớn.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ gừng ăn thông thường với những cây cảnh hoặc các loài khác cùng họ. Nếu không xác định chính xác cây mình đang trồng là gừng ăn thì không nên tùy tiện hái lá để sử dụng.

Và cũng không cần vì biết lá dùng được mà cắt liên tục. Lá vẫn là phần quan trọng giúp cây sinh trưởng; mục tiêu chính của một chậu gừng lấy củ vẫn nên là để cây phát triển khỏe trước đã.

Tin vui thứ ba: Thu hoạch xong vẫn có thể giữ gừng để trồng tiếp

Gừng không được nhân giống theo cách gieo hạt quen thuộc như nhiều loại rau. Phần thân rễ có những mắt mầm có thể được dùng để tạo thành cây mới.

Bởi vậy, khi thu hoạch một chậu gừng khỏe, gia đình có thể lựa những phần thân rễ tốt, không có dấu hiệu thối hỏng và có mắt mầm để dành cho lần trồng tiếp theo. Khi chia củ làm giống, mỗi phần cần có mắt mầm; phần vừa cắt thường được để se bề mặt trước khi trồng nhằm hạn chế nguy cơ thối.

Như vậy, nếu vụ đầu tiên thuận lợi, một phần thành quả thu được có thể quay trở lại chậu đất để bắt đầu vụ mới.

Đang trồng gừng, có 3 việc không nên quá sốt ruột

- Không đào đất lên liên tục chỉ để xem củ đã lớn tới đâu. Thân rễ nằm khá nông và việc đào bới có thể làm chúng bị tổn thương.

- Không thấy cây thích ẩm mà tưới đến mức đất luôn sũng nước. Gừng cần đất giữ ẩm nhưng thoát nước tốt; tình trạng úng kéo dài không có lợi cho thân rễ.

- Không vội nghĩ cây chết khi thân lá dần vàng vào cuối chu kỳ. Nếu cây đã được trồng đủ lâu và trước đó phát triển bình thường, đây có thể là lúc gừng bước vào giai đoạn ngủ nghỉ và cũng là dấu hiệu để chuẩn bị thu hoạch.

Vì thế, người đang có một chậu gừng xanh tốt trong nhà thực ra không chỉ chờ một lần nhổ củ rồi kết thúc. Có thể thu gừng ở những giai đoạn khác nhau, tận dụng lá đúng cách và giữ lại những thân rễ khỏe để bắt đầu một lứa mới. Chỉ cần đừng quá nóng ruột: phần đáng chờ nhất của cây gừng vẫn cần nhiều tháng âm thầm lớn lên dưới lớp đất.