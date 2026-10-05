7 thói quen hại máy hút mùi bậc nhất

Bạn có thường xịt thẳng chất tẩy rửa lên máy hút mùi để cọ sạch mảng bám dầu mỡ không?

Xu hướng thiết kế không gian mở liên thông phòng khách, phòng ăn và bếp ngày càng phổ biến. Nếu thiếu hệ thống hút mùi hiệu quả, khói và mùi thức ăn sẽ nhanh chóng lan ra toàn bộ nhà, ám vào rèm cửa, sofa, chăn màn... rồi lưu lại nhiều ngày.

Tuy nhiên, máy hút mùi hoạt động trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao, hơi nước và dầu mỡ. Việc duy trì những thói quen sử dụng sai cách tuy không làm thiết bị hỏng ngay, nhưng sẽ âm thầm khiến lực hút suy giảm, gây tổn hại động cơ và khiến các chi tiết như lưới lọc, khoang hút hay bảng điều khiển nhanh chóng xuống cấp.

1. Chỉ bật máy khi bếp đã ám mùi

Thói quen đợi đến khi căn bếp mù mịt khói hay nồng nặc mùi thức ăn mới bật máy hút mùi là sai lầm khá phổ biến. Các thương hiệu thiết bị bếp danh tiếng như Bosch hay Miele đều khuyên người dùng nên khởi động máy ngay từ khi bắt đầu bật bếp nấu nướng.

Nếu để luồng hơi nước và dầu mỡ bốc lên tích tụ quá nhiều mới vận hành máy, lượng hơi ẩm này sẽ đọng lại bên trong khoang hút và đường ống, lâu dần gây ra tình trạng hoen gỉ, ăn mòn linh kiện. Do đó, gia đình nên tập thói quen bật máy ngay từ đầu, nhất là với những món kho, ninh tốn nhiều thời gian hoặc tạo ra lượng hơi nước lớn.

2. Đợi lưới lọc bết mỡ mới vệ sinh

Nhiều gia đình thường chờ đến khi tấm lưới lọc đóng từng mảng mỡ dày, bết dính rồi mới bắt đầu cọ rửa. Electrolux Việt Nam lưu ý bộ lọc phải luôn sạch sẽ thì máy mới duy trì được lực hút tối ưu. Trong khi đó, Miele cảnh báo lưới lọc quá bẩn sẽ cản trở dòng khí lưu thông, động cơ phải hoạt động hết công suất và khiến mỡ thừa bám sâu hơn vào các linh kiện bên trong.

3. Vệ sinh lưới lọc nhưng vẫn bật máy

Nhiều người có thói quen tháo tấm lưới lọc mang đi ngâm rửa nhưng vẫn bật máy hút mùi để tranh thủ nấu nướng. Thương hiệu Miele cảnh báo tuyệt đối không vận hành thiết bị khi thiếu bộ lọc dầu mỡ. Việc này khiến mỡ thừa, bụi bẩn và hơi ẩm xộc thẳng vào bên trong động cơ cùng cánh quạt, gây bít tắc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận hành của máy.

4. Chỉ rửa lưới lọc, bỏ quên khoang máy

Khi vệ sinh máy hút mùi, không ít người chỉ chăm chăm rửa sạch tấm lưới lọc kim loại mà bỏ qua toàn bộ phần khoang bên trong. Thực tế, dầu mỡ và hơi ẩm vẫn có thể luồn lách qua các khe hở để bám vào. Các chuyên gia từ Miele cảnh báo lượng mỡ thừa tích tụ lâu ngày trong khoang hút không chỉ gây ô nhiễm mà còn tăng nguy cơ hỏa hoạn khi gặp nhiệt độ cao.

5. Xịt trực tiếp chất tẩy rửa lên bề mặt

Thói quen dùng búi sắt, bàn chải cứng hoặc xịt trực tiếp hóa chất tẩy rửa để kì cọ vết mỡ bám cứng đầu dễ làm hư hỏng thiết bị. Các thương hiệu lớn như Whirlpool, Bosch và Samsung đều đưa ra cảnh báo các vật liệu mài mòn cùng hóa chất tẩy rửa mạnh sẽ gây xước xát, ăn mòn lớp mạ bảo vệ và khiến bề mặt inox nhanh chóng bị hoen gỉ, ố màu.

6. Lau bảng điều khiển bằng khăn ướt

Việc xịt dung dịch tẩy rửa trực tiếp hoặc dùng khăn ướt để lau chùi lớp mỡ bám quanh cụm phím bấm dễ gây hư hỏng hệ thống cảm ứng. Thương hiệu Bosch cảnh báo hơi ẩm xâm nhập vào bên trong bảng mạch điện tử sẽ gây chập cháy, loạn phím, đồng thời nhấn mạnh người dùng tuyệt đối không sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước để vệ sinh khu vực này.

7. Để ngọn lửa cháy trực tiếp dưới máy hút mùi

Thói quen nhấc nồi ra khỏi bếp nhưng vẫn để ngọn lửa gas cháy tự do khiến toàn bộ luồng nhiệt tỏa ra xộc thẳng lên máy hút mùi. Thương hiệu Miele cảnh báo nhiệt độ quá cao bùng lên trực tiếp sẽ làm biến dạng các chi tiết nhựa, gây hư hỏng linh kiện điện tử và gia tăng nguy cơ chập cháy.

Lời khuyên sử dụng máy hút mùi an toàn

Để máy hút mùi luôn vận hành êm ái, gia đình nên chủ động vệ sinh tấm lưới lọc định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, tránh để dầu mỡ đóng thành mảng bám. Việc khởi động lại máy chỉ nên thực hiện sau khi tấm lưới đã được làm sạch và lắp đúng vị trí.

Vệ sinh khu vực khoang máy bên trong bằng khăn mềm, lau các vị trí tiếp cận an toàn, không tự ý tháo rời cánh quạt, mô-tơ hay can thiệp vào hệ thống dây điện. Thao tác làm sạch bề mặt thiết bị cần ưu tiên sử dụng khăn vải mềm cùng dung dịch tẩy rửa nhẹ, riêng chất liệu inox nên lau theo đúng chiều đường vân kim loại. Khu vực bảng điều khiển chỉ nên lau bằng khăn vắt thật ráo nước rồi lau lại bằng khăn khô để bảo vệ vi mạch bên trong.