Móc khóa "tích công đức" cháy hàng 6.000 chiếc trong một ngày: Một ngôi chùa ở Hàn Quốc đang bán sự bình yên theo cách của một thương hiệu streetwear

Một chiếc móc khóa giá 10.000 won, bấm vào thì phát ra tiếng gõ mõ, đang khiến giới trẻ Seoul xếp hàng từ sáng sớm trước cửa hàng vật phẩm của các ngôi chùa. Đằng sau cơn sốt ấy là một thị trường tiêu dùng mới mà người Hàn gọi là "Phật giáo hip".

Cuối tháng 9, từ lối vào, kệ trưng bày đến quầy thu ngân của cửa hàng vật phẩm Phật giáo chùa Jogyesa ở quận Jongno, Seoul đều dán chung một tờ thông báo: móc khóa công đức đã hết hàng. Theo Yonhap, chùa nhập lô đầu khoảng 500 chiếc vào khoảng ngày 17/9 và bán sạch trong một ngày. Nhân viên cửa hàng cho biết đến giờ vẫn liên tục có điện thoại gọi đến hỏi mua, còn ngày hàng về lại thì chưa ai biết.

Ở chùa Bongeunsa thuộc quận Gangnam, cách đó khoảng một giờ đi phương tiện công cộng, con số còn lớn hơn nhiều. Chùa nhập thêm khoảng 6.000 chiếc vào ngày 23/9, một ngày trước kỳ nghỉ Chuseok, với dự tính sẽ bán dần qua kỳ lễ. Tất cả hết sạch ngay trong ngày. Trang Dailypop ghi nhận đợt bán này bắt đầu lúc 8 giờ 30 sáng một ngày trong tuần, và chỉ mười phút sau hàng người chờ đã uốn khúc nhiều vòng trước cửa hàng, phần lớn là người ở độ tuổi 20 đến 30.

Trước đó, đợt mở bán đầu tiên tại Bongeunsa hồi giữa tháng 9 chỉ có 700 chiếc, giới hạn mỗi người mua ba chiếc, và hết sau khoảng 48 đến 50 phút. Theo Asia Economy, nhiều nhân viên văn phòng còn đeo nguyên thẻ công ty tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy sang xếp hàng, thậm chí có người xin nghỉ phép năm chỉ để mua được chiếc móc khóa.

Một cú bấm, một phần công đức

Sản phẩm này không có gì phức tạp. Đó là một nút phím bấm (keycap) gắn trên đế, bên trên là hình chiếc mõ hoặc các nhân vật theo 12 con giáp. Mỗi lần ấn xuống sẽ phát ra tiếng "tách" quen thuộc của bàn phím cơ, kèm theo tiếng gõ mõ. Bao bì ghi dòng chữ "một chút bình yên ném vào cuộc sống phức tạp", có thêm chữ "Mindfulness" bằng tiếng Anh. Giá niêm yết, theo Dailypop, là 10.000 won một chiếc.

Thứ khiến món đồ chơi bấm nút này thành hiện tượng là lời diễn giải đi kèm: mỗi lần bấm, công đức lại tích thêm một phần. Câu nói ấy lan nhanh trên mạng xã hội và biến một món lưu niệm thành thứ mà người trẻ tin là "mang vía" về nhà.

Khi móc khóa công đức đã hết, khách vẫn không về tay không. Phóng viên Yonhap đến Bongeunsa chiều 29/9 ghi nhận hơn 30 lượt khách ra vào liên tục, hàng dài trước quầy thu ngân, hầu hết là người trẻ. Họ chuyển sang mua móc khóa con giáp in chữ "cầu được ước thấy, xua vận xui", vòng tay chuỗi hạt khắc "cầu thi đỗ", "đại vận tài lộc", hay nến cầu nguyện. Trong các mẫu móc khóa con giáp, tuổi Tý, Thìn, Mùi, Tuất và Hợi đã hết hàng. Ba tuổi Tý, Hợi, Tuất lại trùng đúng với tuổi của học sinh lớp 12 và thí sinh thi lại sẽ bước vào kỳ thi đại học Suneung năm nay.

Lee Song Hyun, học sinh lớp 12, 18 tuổi, nói với Yonhap rằng vì sắp bước vào kỳ thi nên em muốn đến chùa để nhận năng lượng tốt, và em đã thấy thông tin này rất nhiều trên mạng xã hội. Cô bạn đi cùng, Choi Hyun Seo, cười bảo mua xong em có cảm giác mình thật sự có thể thi đỗ. Yoon Hee Sun, 25 tuổi, đang tìm việc, thất vọng vì móc khóa đã hết và mua tạm một chiếc vòng chuỗi hạt. Còn Yoo Young Joo, sinh viên 24 tuổi, giải thích lý do chọn Bongeunsa: chùa này nổi tiếng về tài lộc, mà vận xin việc thì cũng gần với vận tài lộc.

Chùa thành điểm hẹn hò, mõ chuyển lên điện thoại

Cơn sốt móc khóa chỉ là phần nổi của một làn sóng lớn hơn. Theo Ban tổ chức Triển lãm Phật giáo Quốc tế Seoul, kỳ triển lãm diễn ra từ 2 đến 5/4/2026 tại COEX đã đón khoảng 250.000 lượt khách, mức cao nhất trong 14 năm tổ chức và tăng khoảng 50.000 lượt so với năm 2025. Người ở độ tuổi 20 đến 30 chiếm 73%, khách không theo tôn giáo nào chiếm 48%. Đông đến mức từ ngày thứ ba, ban tổ chức phải ngừng đăng ký tại chỗ vì lý do an toàn, và đã công bố sẽ mở rộng mặt bằng lên gấp đôi vào năm sau. Khẩu hiệu của kỳ triển lãm nói thẳng tham vọng của nó: Phật giáo trở thành trò chơi, truyền thống trở thành ngành công nghiệp.

Ngôi chùa giờ cũng là điểm hẹn hò. Go Jong Eun, 26 tuổi, đến Bongeunsa cùng bạn gái, nói với Yonhap rằng Seoul lúc nào cũng đông và mọi thứ trôi qua chóng mặt, nên những nơi như thế này cho anh cảm giác thảnh thơi. Ai không có thời gian đến chùa thì gõ mõ ngay trên điện thoại. Ứng dụng nội dung Phật giáo có tên Sukgamoney, một lối chơi chữ giữa "Thích Ca Mâu Ni" (Seokgamoni) và "money", cho phép người dùng chạm vào chiếc mõ trên màn hình để nghe tiếng mõ kèm một lời Phật dạy, hoặc lần tràng hạt kỹ thuật số để "xả xui" trong ngày. Giao diện ứng dụng hiển thị cả bộ đếm kiểu trò chơi, như còn bao nhiêu phiền não nữa thì đủ 108 lần chạm, hay chỉ số "bình an +10" sau mỗi lần bấm.

Điều đáng chú ý là nhiều người trong số họ không hề theo đạo. Kim Su Min, 25 tuổi, đang tìm việc, nói cô không phải Phật tử nhưng thấy rào cản tham gia của đạo Phật thấp hơn các tôn giáo khác nên ít áp lực, mỗi khi lòng rối bời cô lại "ghé chùa chơi".

Bán sự bình yên bằng mô hình của hàng hiệu

Nếu bỏ qua yếu tố tôn giáo, cách món móc khóa này được tiêu thụ giống hệt một đợt "drop" của thương hiệu thời trang đường phố: số lượng giới hạn, mỗi người chỉ được mua vài chiếc, mở bán vào một khung giờ cố định, hết hàng trong chưa đầy một giờ, không hẹn ngày tái nhập. Người Hàn gọi kiểu xếp hàng chờ cửa hàng mở này là "open run", vốn quen thuộc trước cửa các boutique xa xỉ, giờ xuất hiện trước cổng chùa.

Theo Hankyung, cách mua vật phẩm Phật giáo cũng đã thay đổi: trước đây chủ yếu qua các cửa hàng pop-up và kênh online, nay đã có cửa hàng chuyên dụng cố định ở khu Anguk, cuối tuần còn phải xếp hàng mới vào được. Nói cách khác, "đồ Phật giáo" đang chuyển từ hàng thờ cúng sang một ngành hàng lifestyle có điểm bán riêng.

Giáo sư Lee Hong Joo, Khoa Kinh tế Người tiêu dùng, Đại học Nữ sinh Sookmyung, lý giải với Yonhap rằng việc biến những yếu tố tôn giáo vốn nặng nề như công đức, mõ hay tràng hạt thành đồ lưu niệm thú vị với thiết kế dễ thương đã kéo rào cản tiếp cận xuống thấp. Theo bà, những hình ảnh gắn với Phật giáo như sự tĩnh lặng, buông bỏ, an yên trong lòng cũng ăn khớp với tâm trạng của một thế hệ đang kiệt sức vì cạnh tranh.

Bà gọi hành động bấm nút liên tục và nghe tiếng mõ là một dạng "chữa lành vi mô" (micro-healing). Thay vì những cách chăm sóc bản thân đao to búa lớn, người trẻ tìm một niềm vui ngắn ngủi vài giây để làm mới tinh thần giữa ngày. Một chiếc móc khóa 10.000 won, móc trên balo, bấm được bất cứ lúc nào, chính là phiên bản rẻ nhất và dễ mua nhất của sự bình yên mà thế hệ ấy đang khao khát.

Nguồn: Yonhap