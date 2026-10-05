6 món thời trang không bao giờ lỗi mốt

Đây là những item cơ bản nên có trong tủ đồ thu đông của mọi cô nàng.

Có những món đồ vừa mua về đã khiến chị em mê mẩn, nhưng chỉ qua một hai mùa lại nằm im trong góc tủ vì kiểu dáng không còn hợp xu hướng. Ngược lại, cũng có những item chẳng cần chạy theo mốt nhưng năm này qua năm khác vẫn được lấy ra mặc đều đặn. Chúng đủ đơn giản để không nhanh lỗi thời, đồng thời cũng đủ linh hoạt để kết hợp với nhiều phong cách khác nhau. Thực tế, một tủ đồ dễ mặc không nhất thiết phải có quá nhiều quần áo. Đôi khi chỉ cần chọn đúng vài món cơ bản như sơ mi, jeans hay blazer, chị em đã có thể xoay xở từ những ngày đi làm đến cuối tuần xuống phố mà không mất quá nhiều thời gian nghĩ cách phối. Đặc biệt, đây cũng là những món dù xu hướng thay đổi liên tục vẫn luôn có chỗ đứng, chỉ cần lựa chọn phom dáng và màu sắc phù hợp. Nếu đang muốn bổ sung những món có thể mặc lâu dài thay vì chỉ đẹp trong một mùa, dưới đây là 6 item rất đáng có trong tủ đồ.

1. Sơ mi kẻ sọc

Sơ mi trơn vốn đã dễ mặc, nhưng nếu muốn outfit có thêm chút điểm nhấn mà vẫn giữ được độ thanh lịch, kẻ sọc là lựa chọn khá thông minh. Họa tiết này đủ để chiếc áo nổi bật hơn một thiết kế đơn sắc nhưng lại không quá cầu kỳ, bởi vậy chỉ cần ghép với jeans hay chân váy trơn là tổng thể đã có điểm nhìn. Ngoài họa tiết, chất liệu và kiểu cổ cũng quyết định khá nhiều đến cảm giác của một chiếc sơ mi. Cotton mang đến vẻ tự nhiên, gần gũi, trong khi cổ trụ lược bớt phần ve cổ quen thuộc nên nhìn nhẹ nhàng, bớt nghiêm túc hơn kiểu sơ mi công sở truyền thống. Đây cũng là kiểu thiết kế hợp với những cô nàng thích mặc sơ mi nhưng không muốn outfit lúc nào cũng giống chuẩn bị bước vào một cuộc họp.

Chị em có thể mặc cùng jeans ống suông cho những ngày cần sự thoải mái, đổi sang chân váy chữ A nếu muốn điệu hơn hoặc mở vài cúc, khoác ngoài áo thun trắng để tạo một phiên bản casual hơn hẳn. Điểm hay nhất là sơ mi sọc còn rất hợp để layer. Khi trời se lạnh, chỉ cần để cổ và gấu sơ mi thấp thoáng dưới áo len, outfit lập tức có thêm lớp lang mà không cần phối quá nhiều màu sắc.

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2. Quần jeans ống suông

Có lý do jeans luôn tồn tại trong tủ đồ bất kể xu hướng thay đổi thế nào. Đây gần như là chiếc quần có thể "kết thân" với mọi kiểu áo. Trong số rất nhiều phom jeans, ống suông là kiểu dễ chiều nhất. Không ôm sát như skinny nhưng cũng không quá rộng, đường quần rơi thẳng giúp tổng thể gọn gàng và ít kén dáng hơn. Một chiếc jeans xanh không quá nhiều chi tiết cũng dễ mặc đi mặc lại mà chẳng tạo cảm giác hôm nào cũng diện cùng một món. Nếu chị em muốn hack chân trông dài hơn, hãy chọn jeans cạp cao và sơ vin nhẹ phần trước của áo. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ khiến tỷ lệ cơ thể đẹp hơn hẳn.

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3. Áo thun trắng

Nếu sơ mi sọc là món tạo điểm nhấn thì áo thun trắng chính là chiếc nền hoàn hảo để những item khác trong tủ dễ dàng đi cùng nhau. Đây cũng là cứu tinh cho những hôm chỉ còn vài phút để thay đồ, cứ nhanh gọn áo thun trắng và jeans là xong outfit, muốn chỉn chu hơn thì khoác blazer, còn muốn có thêm layer thì dùng sơ mi như áo khoác ngoài. Với một món đơn giản đến mức gần như không thể đơn giản hơn, phom dáng lại đặc biệt quan trọng. Áo quá rộng dễ khiến tổng thể xuề xòa, trong khi quá bó lại giảm tính ứng dụng. Một thiết kế vừa người, phần vai gọn và chiều dài đủ để sơ vin thường dễ xoay xở nhất. Đừng nghĩ áo thun trắng chỉ hợp phong cách năng động. Khi đi cùng chân váy chữ A và một đôi giày nữ tính, item tưởng rất casual này lại cũng dễ dàng trở nên mềm mại, thanh lịch.

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4. Blazer dáng rộng

Bên cạnh sơ mi, blazer cũng là "bạn chí cốt" của hội công sở. Thay vì blazer chiết eo quá nghiêm túc, phom rộng vừa phải thường trẻ trung và dễ ứng dụng hơn. Em này có thể biến bộ đôi áo thun quần jeans thành một set đủ đẹp để đi làm, khiến chân váy ngắn bớt “học sinh” hoặc tạo thêm cấu trúc cho một chiếc sơ mi mềm mại. Đặc biệt, blazer và sơ mi sọc cũng không nhất thiết phải tạo thành combo công sở. Chỉ cần để áo sơ mi buông tự nhiên, phối jeans và khoác blazer rộng bên ngoài, tổng thể sẽ có cảm giác phóng khoáng hơn. Những màu như đen, xám, nâu hay beige cũng dễ ghép với phần lớn tủ đồ. Nếu blazer đã oversized, phần còn lại chị em nên phối ít nhất một điểm gọn gàng như áo sơ vin, chân váy ngắn hoặc quần có cạp rõ để không tạo cảm giác bơi trong áo nhé!

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5. Chân váy ngắn chữ A

Không phải ngày nào cũng muốn mặc quần dài. Một chiếc chân váy ngắn chữ A vừa đủ để thay đổi không khí mà vẫn chẳng khiến việc phối đồ khó hơn. Ưu điểm của dáng chữ A là phần eo gọn rồi mở nhẹ xuống dưới, nên khi đi với những chiếc áo rộng như sơ mi hay áo len, tỷ lệ tổng thể vẫn có điểm nhấn. Sơ mi khi kết hợp với chân váy chữ A mang chút tinh thần preppy, trong khi áo thun trắng với chân váy lại trẻ xinh, còn thêm blazer bên ngoài là có ngay một outfit thanh lịch hơn. Nếu muốn món đồ thực sự phát huy đúng tinh thần “lấy đại ra phối”, cứ ưu tiên những màu cơ bản và hạn chế quá nhiều chi tiết. Khi phần dưới đủ đơn giản, chị em có thể thoải mái thay đổi áo phía trên mà chẳng phải đau đầu xem có hợp hay không. Những nàng nhỏ người có thể thử sơ vin áo và chọn váy cạp cao. Công thức này tạo đường eo rõ hơn, nhờ đó phần chân cũng trông dài hơn hẳn.

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6. Áo len mỏng cổ tròn

Món cuối cùng là kiểu item tưởng chỉ cần khi trời lạnh nhưng thực tế lại có khá nhiều “đất diễn”. Áo len mỏng cổ tròn có thể mặc riêng với jeans, đi cùng chân váy hoặc khoác blazer bên ngoài. Đến những ngày thời tiết chỉ hơi se lạnh, một chiếc áo len mỏng cũng vừa đủ mà không khiến tổng thể trở nên nặng nề.

Nhưng cách mặc thú vị hơn lại là dùng áo len để tạo layer cùng sơ mi. Chỉ cần để cổ, tay hoặc một chút gấu sơ mi kẻ sọc lộ ra ngoài, set đồ lập tức có chiều sâu hơn. Một cách khác rất hợp những ngày chưa đủ lạnh là choàng áo len qua vai bên ngoài sơ mi - không thêm quá nhiều quần áo nhưng nhìn outfit lại có cảm giác được chăm chút hơn. Nếu tủ đồ đã có nhiều họa tiết, áo len nên trở về những gam dễ phối để đóng vai trò cân bằng. Ngược lại, khi bên dưới chỉ là áo thun trắng và jeans, một chiếc áo len có màu sắc cũng có thể trở thành điểm nhấn chính. Nhưng chị em cũng nên lưu ý, khi layer áo len với sơ mi, đừng chọn cả hai món cùng quá rộng. Nên chọn một lớp gọn hơn lớp còn lại để outfit có độ thoáng và không bị dày cộm nhé!