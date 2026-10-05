Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây sả để ăn

Sả là loại cây gia vị quen thuộc, tương đối dễ trồng. Để cây sả sinh trưởng tốt, thân phát triển chắc khỏe và bảo đảm an toàn khi sử dụng làm thực phẩm, các gia đình cần chú ý một số nguyên tắc chăm sóc.

Trồng sả ở nơi có đủ ánh sáng

Sả là cây ưa sáng, thích hợp với những vị trí nhận được ánh nắng trực tiếp trong nhiều giờ mỗi ngày. Khi được cung cấp đủ ánh sáng, cây thường phát triển khỏe, lá xanh và hình thành bụi tốt.

Các gia đình nên ưu tiên trồng sả ở sân vườn, ban công thoáng hoặc khu vực không bị các cây lớn che bóng quá nhiều. Nếu trồng trong chậu, có thể xoay chậu định kỳ để các phía của bụi cây nhận ánh sáng tương đối đồng đều.

Ngược lại, nếu đặt cây ở nơi thiếu sáng trong thời gian dài, sả có thể sinh trưởng chậm, lá yếu và bụi cây kém phát triển. Dù vậy, khi chuyển cây từ nơi râm mát ra nắng mạnh, nên thực hiện từ từ để cây thích nghi, nhất là trong những ngày nắng nóng.

Tưới nước vừa đủ, tránh để đất úng lâu ngày

Sả cần độ ẩm để phát triển, đặc biệt trong giai đoạn mới trồng và khi thời tiết khô nóng. Tuy nhiên, cây không thích hợp với tình trạng đất sũng nước kéo dài. Đất thoát nước kém có thể khiến phần gốc và rễ bị tổn thương, làm cây vàng lá hoặc chậm phát triển.

Trước khi tưới, các gia đình nên kiểm tra độ ẩm của đất thay vì áp dụng một lịch tưới cố định. Khi lớp đất mặt bắt đầu khô, có thể bổ sung nước vừa đủ để làm ẩm vùng rễ. Vào mùa mưa hoặc những ngày thời tiết mát, cần giảm lượng nước nếu đất vẫn còn ẩm.

Nếu trồng sả trong chậu, nên chọn chậu có lỗ thoát nước và sử dụng giá thể tơi xốp. Với cây trồng ngoài vườn, cần tránh những vị trí thường xuyên đọng nước sau mưa. Đây là điều quan trọng giúp bụi sả duy trì sức sống và hạn chế nguy cơ thối gốc.

Tỉa lá già, thu hoạch thân sả đúng cách

Một sai lầm có thể gặp khi trồng sả tại nhà là cắt quá nhiều lá hoặc nhổ cả bụi mỗi khi cần sử dụng. Việc thu hoạch không hợp lý có thể làm cây suy yếu, ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục sinh trưởng.

Khi chăm sóc, các gia đình nên loại bỏ những lá đã khô, vàng hoặc bị hư hỏng. Khi bụi sả phát triển đủ lớn, có thể chọn những thân đã trưởng thành để thu hoạch, ưu tiên các thân chắc khỏe và giữ lại những thân non để cây tiếp tục phát triển.

Nếu muốn duy trì nguồn sả dùng lâu dài, nên thu hoạch luân phiên thay vì lấy hết thân trong một lần. Với những bụi cây quá dày, có thể tách bớt nhánh để tạo khoảng trống cho cây phát triển, đồng thời tận dụng các nhánh khỏe để nhân giống.

Thời điểm thu hoạch phụ thuộc vào giống, điều kiện trồng và tốc độ sinh trưởng của cây. Vì vậy, các gia đình nên quan sát kích thước, độ chắc của thân và tình trạng chung của bụi sả thay vì chỉ dựa vào số ngày kể từ khi trồng.

Bảo đảm vệ sinh và an toàn khi dùng sả làm thực phẩm

Do được sử dụng trực tiếp trong chế biến món ăn, sả cần được trồng và thu hoạch trong điều kiện vệ sinh. Các gia đình nên ưu tiên nguồn nước tưới sạch, sử dụng phân bón đã xử lý phù hợp và tránh để cây tiếp xúc với nước thải hoặc các nguồn ô nhiễm.

Nếu cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nên lựa chọn sản phẩm được phép sử dụng cho cây trồng phù hợp, tuân thủ đúng hướng dẫn trên nhãn và thời gian cách ly trước thu hoạch. Không nên tự ý pha trộn hóa chất hoặc dùng thuốc không rõ nguồn gốc để xử lý sâu bệnh.

Trước khi chế biến, cần loại bỏ phần lá già, lá hư, bóc bỏ các bẹ ngoài bám bẩn và rửa sả kỹ dưới vòi nước sạch. Với sả thu hoạch từ vườn nhà, việc cây không có dấu hiệu sâu bệnh chưa đủ để bảo đảm an toàn nếu nguồn nước hoặc đất trồng bị ô nhiễm.

Ngoài ra, các gia đình nên kiểm tra bụi sả định kỳ để phát hiện sớm lá bị đốm, vàng bất thường hoặc gốc có dấu hiệu mềm, thối. Xử lý kịp thời những bộ phận bị bệnh và cải thiện điều kiện thoát nước sẽ giúp hạn chế tình trạng lây lan trong bụi cây.