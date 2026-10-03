Cách đuổi chuột đơn giản, không cần thuốc: Chỉ cần 1 nguyên liệu có sẵn trong bếp

Không cần dùng ngay đến thuốc diệt chuột, một loại gia vị quen thuộc có thể được tận dụng để hỗ trợ đuổi chuột.

Trong tủ gia vị của nhiều gia đình, đinh hương thường được dùng để tạo mùi thơm cho món ăn, pha trà hoặc nấu các món hầm. Ít người biết loại gia vị có mùi rất đặc trưng này còn được nhiều người tận dụng như một cách hỗ trợ đuổi chuột khỏi nhà.

Theo tờ Mirror (Anh), chuột có khứu giác phát triển và thường dựa nhiều vào mùi để tìm thức ăn, nhận biết môi trường xung quanh. Mùi mạnh của đinh hương được cho là có thể khiến chúng khó chịu và hạn chế lui tới một số khu vực.

Cách dùng đinh hương để hỗ trợ đuổi chuột

Đinh hương có tác dụng xua đuổi chuột (Ảnh: Britannica)

Cách đơn giản nhất là cho đinh hương nguyên nụ vào những túi vải nhỏ, sau đó đặt gần vị trí thường xuất hiện chuột hoặc những nơi nghi ngờ chúng có thể xâm nhập.

Một cách khác được Mirror đề cập là nhỏ tinh dầu đinh hương lên bông gòn rồi đặt tại các vị trí như gần cửa, khe tường hoặc góc khuất. Do mùi hương giảm dần theo thời gian, đinh hương hoặc bông thấm tinh dầu cần được thay mới định kỳ nếu muốn tiếp tục sử dụng.

Tuy nhiên, nếu trong nhà có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi, không nên để tinh dầu hay các vật liệu đã tẩm tinh dầu ở nơi chúng có thể chạm hoặc nuốt phải.

Đáng lưu ý, bằng chứng khoa học về khả năng đuổi chuột bằng đinh hương trong điều kiện thực tế còn hạn chế. Vì vậy, mẹo này phù hợp hơn với vai trò hỗ trợ, không nên coi là biện pháp thay thế việc kiểm soát chuột bài bản.

Muốn chuột không quay lại, phải chặn đường vào nhà

Chuột không chỉ phá hoại thực phẩm, đồ đạc mà còn có thể mang mầm bệnh và làm ô nhiễm môi trường sống qua phân, nước tiểu hoặc ký sinh trùng (Ảnh: Homes and Gardens)

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), một trong những biện pháp quan trọng nhất để phòng chuột là kiểm tra và bịt kín các khe hở quanh nhà.

Chuột nhắt thậm chí có thể chui qua một lỗ chỉ khoảng 6 mm, tương đương đường kính một chiếc bút chì. Những vị trí nên kiểm tra gồm khe quanh cửa, cửa sổ, đường ống nước, dây điện, phía sau tủ bếp và các lỗ thông gió.

Với những khe nhỏ, CDC khuyến cáo có thể dùng vật liệu như len thép kết hợp chất trám để bịt kín. Các lỗ lớn cần vật liệu chắc hơn như kim loại hoặc xi măng để chuột khó cắn phá.

Mùi đinh hương khó phát huy tác dụng nếu gần đó vẫn có thức ăn hấp dẫn hơn. CDC và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đều khuyến cáo hạn chế tối đa những thứ khiến chuột tìm đến nhà, gồm thức ăn, nước và nơi trú ẩn.

Thực phẩm nên được cất trong hộp kín. Rác cần có nắp đậy, thức ăn rơi vãi phải được dọn ngay. Không nên để thức ăn hoặc nước của vật nuôi qua đêm.

Ở khu vực sân vườn, nên dọn các đống đồ cũ, cỏ rậm, gỗ chất lâu ngày và nguồn thức ăn rơi vãi. EPA cũng khuyến cáo hạn chế những vị trí có thể trở thành nơi chuột làm tổ.

Khi đinh hương không còn hiệu quả

Nụ đinh hương tươi (Ảnh: Healthier Steps)

Nếu liên tục thấy phân chuột, dấu răng cắn, nghe tiếng chạy trong trần hoặc tường, hay phát hiện ổ chuột, việc chỉ đặt đinh hương thường không đủ.

CDC khuyến cáo khi đã có dấu hiệu chuột trong nhà, cần xác định đường chúng xâm nhập, bịt kín các khe hở và sử dụng biện pháp kiểm soát thích hợp. Với tình trạng kéo dài hoặc chuột làm tổ ở vị trí khó tiếp cận, có thể cần đến đơn vị kiểm soát dịch hại chuyên nghiệp.

Chuột không chỉ phá hoại thực phẩm, đồ đạc mà còn có thể mang mầm bệnh và làm ô nhiễm môi trường sống qua phân, nước tiểu hoặc ký sinh trùng.

Vì vậy, nếu muốn đuổi chuột không cần thuốc, có thể thử tận dụng đinh hương như một biện pháp hỗ trợ. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là khiến ngôi nhà trở thành nơi chuột không có đường vào, không có thức ăn và không có chỗ trú ẩn.

Lam Chi

Nguồn: Mirror