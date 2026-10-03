7 điều bạn cần biết trước khi mua cá

Để có một món cá ngon cho bữa cơm gia đình, trước khi mua cá, có những điều bạn nhất định phải lưu ý.

Cá là nguồn cung cấp protein, axit béo omega-3 cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, đứng trước quầy hải sản với hàng chục lựa chọn, không phải ai cũng biết đâu là cá tươi, loại nào phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Theo Times of India, có 7 điều người tiêu dùng nên lưu ý trước khi mua cá.

1. Ngửi mùi cá trước khi mua

Hãy ngửi mùi cá trước khi mua (Ảnh: Getty)

Nhiều người mặc định cá phải có mùi tanh rõ rệt. Thực tế, cá càng tươi thì mùi càng nhẹ. Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cá tươi thường có mùi nhẹ, sạch, gợi mùi biển hoặc nước tự nhiên. Nếu cá có mùi tanh nồng, chua hoặc giống amoniac, đó có thể là dấu hiệu cá đã bắt đầu giảm chất lượng.

Mùi tanh đặc trưng của cá liên quan đến trimethylamine - hợp chất tăng dần khi cá bị phân hủy sau khi chết. Vì vậy, khi chọn cá, đừng chỉ nhìn màu sắc mà hãy chú ý cả mùi.

2. Nhìn kỹ mắt cá

Với cá nguyên con, đôi mắt là một trong những dấu hiệu dễ quan sát nhất để đánh giá độ tươi. Cá tươi thường có mắt trong, sáng và hơi lồi. Ngược lại, mắt đục, xỉn màu hoặc lõm xuống thường xuất hiện khi cá đã để lâu.

Sự thay đổi này xảy ra do các enzyme và vi khuẩn tiếp tục tác động lên mô cá sau khi cá chết. Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào mắt để kết luận. Cá từng được cấp đông rồi rã đông có thể không còn đầy đủ những đặc điểm của cá vừa đánh bắt.

3. Ấn nhẹ vào thân cá

Độ đàn hồi của thịt cá cũng phản ánh độ tươi ngon của cá (Ảnh: Kings Recipe)

Độ đàn hồi của thịt cũng giúp nhận biết cá còn tươi hay không. Khi dùng ngón tay ấn nhẹ, thịt cá tươi thường săn chắc và nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Nếu vết lõm còn nguyên hoặc thịt mềm, nhão, cá có thể đã để lâu.

Với cá phi lê, nên chọn miếng thịt chắc, không có vùng thâm bất thường hoặc phần mép bị khô.

4. Quan sát màu mang

Nếu mua cá nguyên con, nên kiểm tra phần mang. Cá còn tươi thường có mang màu đỏ hoặc hồng. Khi để lâu, mang có thể chuyển sang nâu hoặc xám do quá trình oxy hóa và những biến đổi xảy ra sau khi cá chết.

Mang có mùi bất thường cũng là dấu hiệu nên cân nhắc trước khi mua.

Tốt nhất nên kết hợp quan sát mang với mắt, mùi và độ đàn hồi của thịt thay vì chỉ dựa vào một đặc điểm.

5. Đừng mặc định cá tự nhiên luôn tốt hơn cá nuôi

Cá đánh bắt tự nhiên và cá nuôi có thể khác nhau về hàm lượng chất béo, omega-3 cũng như một số thành phần dinh dưỡng. Tuy nhiên, không thể khẳng định loại nào luôn tốt hơn.

Giá trị dinh dưỡng còn phụ thuộc vào loài cá, thức ăn, môi trường sống và phương pháp nuôi.

Vì vậy, thay vì chỉ nhìn dòng chữ “cá tự nhiên” hay “cá nuôi”, người mua nên quan tâm tới nguồn gốc, điều kiện bảo quản và thông tin trên nhãn sản phẩm.

6. Chú ý đến hàm lượng thủy ngân

Thịt cá mập (Ảnh: iStock)

Không phải loại cá nào cũng chứa lượng thủy ngân giống nhau. Theo FDA và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), những loài cá lớn, sống lâu và nằm cao trong chuỗi thức ăn thường tích lũy nhiều thủy ngân hơn. Cá mập, cá kiếm và cá thu vua là những ví dụ điển hình.

Trong khi đó, các loại như cá mòi, cá hồi hay cá rô phi thường có hàm lượng thủy ngân thấp hơn. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với phụ nữ mang thai, người đang cho con bú và trẻ nhỏ, những nhóm nhạy cảm hơn với tác động của thủy ngân.

7. Cá đông lạnh không hẳn kém cá tươi

Nhiều người cho rằng cá tươi lúc nào cũng ngon và bổ dưỡng hơn cá đông lạnh. Thực tế không hoàn toàn như vậy.

Cá được cấp đông nhanh ngay sau khi đánh bắt và bảo quản đúng cách vẫn có thể giữ được giá trị dinh dưỡng tốt. Trong một số trường hợp, cá cấp đông sớm còn có thể giữ chất lượng tốt hơn cá “tươi” nhưng đã trải qua nhiều ngày vận chuyển và lưu kho.

Khi mua cá đông lạnh, cần kiểm tra kỹ bao bì. Không nên chọn sản phẩm có túi rách, bị mở hoặc xuất hiện quá nhiều tinh thể đá bên trong, bởi đây có thể là dấu hiệu cá đã bảo quản lâu hoặc từng rã đông rồi cấp đông lại.

Dù chọn cá tươi hay đông lạnh, yếu tố quan trọng vẫn là nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng nhiệt độ.

Nguồn: Times of India