Vì sao nên cho 1 cốc nước dừa vào nồi kho thịt? Nhiều người ước biết sớm hơn

Chỉ một nguyên liệu quen thuộc cũng có thể khiến nồi thịt kho khác hẳn.

Thịt kho là món quen đến mức mỗi gia đình gần như đều có một cách nấu riêng. Có nhà thắng nước màu thật đậm, có nhà thích vị mặn rõ, có nhà lại kho nhiều nước để chan cơm. Thế nhưng, nếu để ý cách nấu của nhiều gia đình, mọi người sẽ thấy một nguyên liệu rất hay xuất hiện trong nồi thịt kho là nước dừa tươi. Không cần đổ quá nhiều, chỉ một lượng vừa phải cũng có thể làm thay đổi đáng kể phần nước kho. Đây không phải mẹo để biến một nồi thịt bình thường thành ngon ngay lập tức, nhưng nếu dùng đúng cách, nước dừa thực sự có vai trò riêng.

Vì sao nên thêm nước dừa khi kho thịt?

Điểm dễ nhận ra nhất là nước dừa vốn có vị ngọt tự nhiên. Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nước dừa tự nhiên có chứa carbohydrate, trong đó có các loại đường. Bởi vậy, khi dùng nước dừa thay cho một phần nước lọc trong nồi kho, món ăn đã được bổ sung thêm vị ngọt từ chính nguyên liệu này, thay vì toàn bộ độ ngọt đều phải đến từ đường. Không chỉ vậy, nước dừa còn mang hương vị riêng. Trong quá trình kho, nước dừa hòa cùng nước tiết ra từ thịt, nước mắm và các gia vị; khi lượng nước giảm dần, hương vị của phần nước kho cũng trở nên tập trung hơn. Đây là lý do nước dừa từ lâu xuất hiện trong những cách nấu thịt kho quen thuộc, đặc biệt ở các món thịt kho nước dừa của miền Nam.

Tuy nhiên, 1 cốc không phải tỷ lệ bắt buộc. Lượng nước dừa nên thay đổi theo lượng thịt, kích thước nồi và sở thích ăn nhiều hay ít nước kho. Vì bản thân nước dừa đã có đường tự nhiên, sau khi thêm vào nồi nên nếm và điều chỉnh lượng đường cho phù hợp, tránh vừa dùng nhiều nước dừa vừa cho nhiều đường khiến món ăn ngọt hơn mong muốn.

Muốn nồi thịt kho ngon, nước dừa chỉ là một phần

Mẹo thêm nước dừa sẽ khó cứu được món ăn nếu ngay từ đầu miếng thịt đã không ngon hoặc trong quá trình kho để thịt khô, nước quá mặn. Vì vậy, muốn có một nồi thịt kho dễ ăn, nên chú ý từ lúc đi chợ cho đến khi tắt bếp.

1. Chọn thịt phù hợp

Tùy sở thích, có thể chọn phần thịt khác nhau, nhưng thịt ba chỉ là lựa chọn rất quen thuộc để kho vì có cả nạc lẫn mỡ. Khi kho lâu, phần mỡ tạo độ béo trong khi phần nạc vẫn có kết cấu thịt. Nếu gia đình ngại nhiều mỡ, có thể chọn miếng ba chỉ ít mỡ hơn hoặc phần thịt có tỷ lệ nạc - mỡ phù hợp khẩu vị. Quan trọng nhất vẫn là mua thịt tươi, có màu và mùi bình thường, chọn tại nơi bảo quản và bán hàng bảo đảm vệ sinh.

2. Đừng thái thịt quá nhỏ

Thịt kho thường cần thời gian để ngấm và mềm, vì vậy miếng thịt quá nhỏ dễ bị teo, khô hoặc vỡ khi kho lâu. Cắt thành miếng vừa ăn nhưng có độ dày nhất định sẽ giúp món ăn giữ được cảm giác mềm, mọng hơn sau khi hoàn thành.

3. Sơ chế sạch trước khi ướp

Thịt mua về cần được xử lý sạch sẽ, loại bỏ những phần không mong muốn rồi để ráo trước khi cắt và ướp. Tùy thói quen, có thể chần sơ thịt rồi rửa sạch trước khi kho. Không nên ngâm hay rửa thịt quá lâu chỉ với mục đích khử mùi vì điều này không thay thế việc chọn nguyên liệu tươi và nấu chín đúng cách.

4. Ướp để gia vị phân bố đều

Nước mắm, hành, tỏi, tiêu, đường hay các gia vị khác có thể thay đổi tùy công thức của từng nhà. Thay vì cố tìm một tỷ lệ duy nhất, nên nêm dựa trên lượng thịt và khẩu vị. Sau khi trộn đều, để thịt có thời gian tiếp xúc với gia vị trước khi kho sẽ giúp phần bên ngoài miếng thịt có vị đồng đều hơn.

5. Nước dừa cho vừa đủ: Có thể dùng nước dừa tươi thay cho một phần lượng nước cần thêm vào nồi. Nếu nước dừa có vị ngọt rõ, hãy giảm đường ngay từ đầu. Trong lúc kho, nước sẽ tiếp tục rút nên không cần vội nêm thật đậm khi nồi còn nhiều nước.

6. Đừng để nồi thịt sôi dữ dội suốt thời gian kho: Sau khi nồi đã sôi, có thể hạ lửa để thịt tiếp tục chín trong trạng thái sôi nhẹ. Cách này giúp kiểm soát tốc độ cạn nước và cho thịt có thời gian mềm dần. Nếu kho cùng trứng, thời điểm cho trứng vào cũng có thể điều chỉnh tùy muốn trứng thấm nhiều hay ít.

7. Nêm lần cuối khi nước kho đã rút: Đây là bước dễ bị bỏ qua. Nước kho càng cô lại thì vị mặn và ngọt càng rõ. Vì thế, một nồi thịt vừa miệng lúc mới bắt đầu chưa chắc vẫn vừa khi đã kho gần cạn. Nên nếm lại ở cuối quá trình rồi mới điều chỉnh thêm nước mắm, đường hoặc nước nếu cần.