Tại sao ngày càng nhiều gia đình không còn dùng chổi lông gà? 2 dụng cụ xử lý bụi nhanh, sạch, kĩ càng, gọn gàng hơn

Chổi lông gà là món đồ rất quen thuộc.

Trong nhiều gia đình, chổi lông gà từng là món đồ gần như lúc nào cũng có sẵn. Thấy mặt tủ phủ bụi thì quét vài đường, bàn thờ cần làm sạch cũng lấy chổi ra phủi, đến những vị trí cao như nóc tủ, khung cửa hay các món đồ trang trí cũng có thể xử lý khá nhanh. Chổi nhẹ, cán dài, không cần điện và dùng xong chỉ việc cất đi nên sự phổ biến của nó hoàn toàn dễ hiểu. Đến nay, chổi lông gà vẫn có thể sử dụng cho nhiều công việc trong nhà. Tuy nhiên, khi yêu cầu làm sạch không chỉ dừng ở việc đưa lớp bụi ra khỏi một bề mặt, nhiều gia đình bắt đầu tìm đến những dụng cụ có khả năng giữ, gom hoặc hút bụi ngay trong quá trình vệ sinh. Hai lựa chọn dưới đây vì thế ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong những lần dọn nhà.

Tại sao chổi lông gà đôi khi không còn là lựa chọn đầu tiên?

1. Bụi có thể bị đưa từ bề mặt này sang khu vực khác

Khi quét một lớp bụi mỏng trên nóc tủ, kệ hay mặt bàn, chổi lông gà có thể giúp bề mặt nhìn sạch lên rất nhanh. Tuy nhiên, một phần bụi bị tác động có thể phát tán vào không khí hoặc rơi xuống những khu vực xung quanh, đặc biệt khi người dùng quét mạnh. Điều này dễ nhận thấy khi vệ sinh những vị trí cao. Nóc tủ vừa sạch nhưng sau đó sàn phía dưới lại cần được quét hoặc hút thêm một lượt. Nếu trong nhà có nhiều đồ đạc, bụi còn có thể rơi lên những bề mặt nằm ngay bên dưới.

2. Những bề mặt bám bụi dai cần nhiều hơn vài đường quét

Bụi trong nhà không phải lúc nào cũng là một lớp mỏng dễ rời khỏi bề mặt. Ở khu vực gần cửa sổ, quạt, đồ điện tử hay những nơi lâu ngày chưa vệ sinh, bụi có thể bám khá chắc. Lúc này, quét qua bằng chổi chưa chắc đã xử lý hết, người dùng thường vẫn phải lau lại. Bởi vậy, thay vì dọn bụi thành nhiều bước, xu hướng dễ hiểu là chọn dụng cụ có thể lấy bụi ra khỏi bề mặt ngay trong lần vệ sinh đó.

3. Nhà càng nhiều bề mặt khác nhau, một chiếc chổi càng khó làm hết mọi việc

Mặt bàn phẳng, khe bàn phím, mép sofa, kệ sách, khe cửa và các món đồ trang trí đều có cách bám bụi khác nhau. Chổi lông gà có ưu thế ở những khu vực cần quét nhanh hoặc cần cán dài, nhưng không phải vị trí nào cũng được làm sạch kỹ chỉ bằng một loại đầu chổi.

Đó cũng là lý do những dụng cụ có thể thay đổi cách tiếp xúc với từng bề mặt đang được sử dụng nhiều hơn.

Lựa chọn 1: Khăn và cây lau bụi microfiber - giữ bụi ngay trên bề mặt dụng cụ

Microfiber là vật liệu được sử dụng rất phổ biến trong các loại khăn và dụng cụ vệ sinh hiện nay. Thay vì chỉ tác động để bụi rời khỏi mặt bàn hay kệ, cấu trúc sợi rất nhỏ của microfiber giúp tăng khả năng tiếp xúc với bề mặt và giữ lại bụi trong quá trình lau.

1. Lau đến đâu, bụi được gom vào khăn đến đó

Đây là khác biệt dễ nhận thấy nhất khi dùng khăn microfiber trên những bề mặt phẳng như bàn, tủ, kệ sách hay đồ gia dụng. Sau một đường lau, người dùng có thể nhìn thấy lớp bụi bám trực tiếp trên khăn thay vì phải tiếp tục xử lý lượng bụi vừa rơi xuống sàn. Với bụi thông thường, khăn có thể được sử dụng khô. Những bề mặt cần lau kỹ hơn có thể dùng khăn hơi ẩm nếu vật liệu của món đồ cho phép. Cách này đặc biệt thuận tiện với bàn ghế, mặt tủ và những khu vực thường xuyên được vệ sinh.

2. Không chỉ có dạng khăn cầm tay

Microfiber hiện còn được làm thành đầu cây lau bụi với cán dài hoặc cán có thể điều chỉnh. Nhờ vậy, những khu vực trước đây thường phải dùng chổi lông gà như nóc tủ, phía trên khung cửa hay khoảng cao trên tường vẫn có thể tiếp cận mà không nhất thiết phải trèo lên ghế. Một số đầu lau dạng dẹt còn có thể đưa vào khoảng trống hẹp trên nóc tủ, dưới đồ nội thất hoặc những khe mà một đầu chổi xòe lớn khó tiếp xúc hết. Sau khi vệ sinh, phần vải microfiber có thể tháo ra giặt và sử dụng lại tùy thiết kế của sản phẩm.

3. Hợp với những lần lau bụi thường xuyên

Nếu nhà được vệ sinh định kỳ, bụi chưa tích thành lớp dày thì microfiber khá thuận tiện. Người dùng có thể để sẵn một chiếc khăn hoặc cây lau bụi nhỏ, thấy mặt tủ hay bàn bắt đầu có bụi là xử lý ngay thay vì chờ đến một buổi tổng vệ sinh. Tuy nhiên, khăn đã giữ nhiều bụi cũng cần được làm sạch trước lần sử dụng tiếp theo. Nếu cứ dùng một mặt khăn đã bẩn để lau liên tục nhiều khu vực, bụi và chất bẩn có thể lại được kéo sang bề mặt khác. Vì vậy, khi lau diện tích lớn nên đổi mặt khăn và giặt khăn sau khi sử dụng.

Lựa chọn 2: Máy hút bụi cầm tay hoặc máy hút bụi có đầu chổi - hút bụi ra khỏi khu vực cần vệ sinh

Nếu microfiber nổi bật ở khả năng giữ bụi khi tiếp xúc với bề mặt, máy hút bụi lại xử lý theo cách khác: đưa bụi vào trong thiết bị. Đây là lợi thế rõ rệt ở những vị trí có nhiều khe, rãnh hoặc bụi vụn mà khăn lau khó tiếp cận hết.

1. Hợp với khe tủ, sofa và những vị trí khó lau

Khoảng giữa các đệm sofa, khe cửa, mép tủ, chân đồ nội thất hay các góc nhỏ thường không thuận tiện để đưa cả bàn tay cùng chiếc khăn vào lau. Với đầu hút khe, người dùng có thể tiếp cận trực tiếp những khoảng hẹp này và hút bụi, tóc hoặc các mảnh vụn nhỏ ra ngoài. Còn trên những bề mặt rộng hơn, đầu hút có chổi mềm giúp làm bụi rời khỏi bề mặt để luồng hút đưa chúng vào máy. Việc lựa chọn đầu hút phù hợp cũng quan trọng, nhất là với những bề mặt dễ trầy xước.

2. Xử lý được cả bụi lẫn tóc, vụn thức ăn và những mảnh rác nhỏ

Trong nhà hiếm khi chỉ có bụi mịn. Khe sofa có thể lẫn tóc, mặt tủ có bụi, khu vực bàn ăn lại xuất hiện vụn bánh hoặc thức ăn khô. Đây là lúc máy hút bụi thể hiện lợi thế vì có thể xử lý nhiều loại chất bẩn khô trong cùng một lần vệ sinh. Đặc biệt với gia đình có thú cưng hoặc tóc thường xuyên rơi trên sofa, thảm và các góc nhà, một chiếc máy hút bụi phù hợp có thể giảm khá nhiều công đoạn gom thủ công.

3. Có thể đi từ bề mặt đồ đạc xuống sàn trong cùng một lần dọn

Một cách dọn nhà khá thuận tiện là bắt đầu từ những khu vực cao như kệ, mặt tủ và đồ nội thất, sau đó xử lý dần xuống sofa rồi cuối cùng mới đến sàn. Nếu sử dụng máy có nhiều đầu hút, người dùng có thể thay đầu theo từng khu vực thay vì phải đổi liên tục giữa chổi, khăn và dụng cụ gom bụi.

Dĩ nhiên, máy hút bụi cũng cần được vệ sinh. Hộp chứa bụi nên được đổ khi cần, bộ lọc được làm sạch hoặc thay thế theo hướng dẫn của nhà sản xuất và các đầu hút cần kiểm tra tóc, sợi vải quấn vào. Máy mạnh đến đâu nhưng hộp bụi đầy hoặc bộ lọc bị tắc thì khả năng hút cũng sẽ giảm đi đáng kể.

Có cần bỏ hẳn chổi lông gà?

Thực ra, lựa chọn dụng cụ dọn bụi còn phụ thuộc khá nhiều vào thói quen và sở thích của mỗi gia đình. Chổi lông gà nhẹ, cầm lên là dùng ngay, không cần sạc điện, lại có cán dài nên với những người đã quen sử dụng nhiều năm, đặc biệt là bố mẹ hoặc người lớn tuổi trong nhà, đây vẫn có thể là món đồ tiện tay và chẳng có lý do gì phải bỏ đi nếu vẫn đang dùng tốt. Tuy vậy, nếu trong nhà đã có sẵn khăn hoặc cây lau microfiber, máy hút bụi cầm tay hay máy hút bụi đi kèm nhiều đầu hút, mọi người cũng có thể thử dùng chúng cho từng khu vực để cảm nhận sự khác biệt. Mặt bàn, tủ và kệ có thể hợp với microfiber; khe sofa, góc tủ hay những nơi lẫn tóc và vụn rác lại thuận tiện hơn với máy hút bụi. Sau vài lần sử dụng, mỗi gia đình sẽ tự tìm ra cách kết hợp phù hợp nhất với thói quen dọn dẹp của mình.

Vì thế, sự xuất hiện của những dụng cụ mới không có nghĩa chổi lông gà phải biến mất khỏi mọi gia đình. Có nhà vẫn thích giữ một chiếc để phủi nhanh những vị trí cao, có nhà lại dần chuyển sang khăn microfiber và máy hút bụi vì thấy hợp với cách dọn nhà của mình hơn. Nếu đã có những dụng cụ mới trong nhà, việc thử thay đổi cách xử lý bụi ở một vài khu vực cũng đáng cân nhắc; còn cuối cùng dùng món nào thường xuyên nhất vẫn nên dựa vào sự thuận tay và nhu cầu thực tế của mỗi gia đình.