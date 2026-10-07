Lời khuyên đến những gia đình đang trồng cây lược vàng

Lược vàng dễ trồng, ít tốn công chăm sóc nhưng không phải ai cũng biết cách để cây phát triển tốt.

Cây lược vàng là loại cây quen thuộc, được nhiều gia đình Việt trồng làm cảnh và sử dụng để chăm sóc sức khỏe. Cây lược vàng có tên khoa học là Callisia fragrans (Lindl.) Woodson, thuộc họ Thài lài (Commelinaceae). Loài cây này còn được gọi bằng một số tên khác như lan vòi, địa lan vòi, lan rũ, rai lá phất dũ, cây bạch tuộc hay giả khóm.

Lược vàng có đặc điểm khá dễ nhận biết với thân mọng nước, lá dài, mềm và các nhánh mọc rủ xuống. Cây không quá khó trồng, có thể phát triển tốt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm nên thường xuất hiện trong vườn hoặc chậu cây của nhiều gia đình.

Trong y học dân gian, lá và thân lược vàng được sử dụng theo nhiều cách như dùng tươi, phơi khô, sắc nước, đắp ngoài da hoặc ngâm rượu. Một số tài liệu y học cổ truyền ghi nhận cây có vị nhạt, hơi chua, tính mát và được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, hóa đàm, lợi thủy.

Dưới đây là những công dụng nổi bật của loại thảo dược này mà có thể bạn chưa biết:

1. Hạ đường huyết

Theo nhiều kết quả nghiên cứu, người bệnh tiểu đường tuýp 2 uống nước cây lược vàng trong một thời gian đều nhận thấy mức đường huyết được giảm thiểu rõ rệt. Trong loại cây này có chứa flavonoid - một hoạt chất chuyển hóa trung gian, có khả năng kiểm soát đường huyết sau khi ăn và hạn chế biến chứng nguy hiểm.

Một nghiên cứu khác về tác dụng hạ đường huyết của cây lược vàng trên mô hình thực nghiệm được công bố trên Tạp chí Y học Việt Nam năm 2017 cũng cho thấy hoạt tính hạ đường huyết từ cao chiết rễ cây của loại cây này. Kết quả thử nghiệm sinh học này đã gợi ý về việc sử dụng rễ cây lược vàng trong hỗ trợ phòng và điều trị bệnh tiểu đường. Từ đó bệnh nhân sẽ có cơ hội hồi phục và khỏe mạnh hơn.

2. Chống ung thư

Ngăn ngừa ung thư cũng là một trong những công dụng của cây lược vàng đối với sức khỏe. Theo các nghiên cứu, loại cây này có các hoạt chất giúp tăng cường miễn dịch, ức chế một số dòng tế bào ung thư và điều trị một số bệnh thường gặp.

Cụ thể 2 chất flavonoid trong cây lược vàng là quercetin và kaempferol đã được xác định là có tác dụng trong việc chống ung thư. Trong đó, quercetin có khả năng kháng ung thư và tăng sức bền thành mạch. Đặc biệt, chất steroid trong cây lược vàng chính là phytosterol có hoạt tính estrogen, có tác dụng sát khuẩn, chống xơ cứng và kháng ung thư mạnh mẽ.

Ảnh minh họa: internet

3. Hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp

Y học hiện đại cho thấy cây lược vàng chứa nhiều loại khoáng chất vi lượng quý như sắt, đồng, canxi,... rất tốt cho sức khỏe của xương khớp. Bên cạnh đó, quercetin và kaempferol có trong loại cây này còn có tác dụng kháng viêm, giảm sưng, giúp ngăn ngừa các gốc tự do gây hại cho xương khớp, đồng thời hỗ trợ kháng viêm, giải độc hiệu quả. Từ đó giúp người bệnh phòng ngừa được chứng loãng xương, thoái hóa xương khớp.

Lưu ý khi trồng cây lược vàng tại nhà

Một ưu điểm khiến lược vàng được nhiều gia đình lựa chọn là cây tương đối dễ trồng và chăm sóc. Dù cây không quá kén đất nhưng nếu muốn phát triển tốt, người trồng nên lưu ý chọn đất giàu dinh dưỡng, có đủ độ ẩm và khả năng thoát nước tốt. Để trồng cây lược vàng, bạn có thể sử dụng các nhánh hoặc ngọn cây.

Với cách thứ nhất, người trồng cắt một đoạn ngọn khỏe rồi đặt vào nước. Sau khoảng một tuần hoặc lâu hơn, khi đoạn cây bắt đầu hình thành rễ, có thể chuyển sang trồng trong chậu đất.

Cách thứ hai là cắt ngọn cây rồi trồng trực tiếp vào đất đã chuẩn bị. Trong giai đoạn đầu, cần duy trì độ ẩm cho đất và đặt cây ở nơi thoáng mát, có ánh sáng nhưng tránh nắng quá gắt.

Sau khi cây bén rễ và phát triển ổn định, việc chăm sóc cây tương đối đơn giản. Tuy nhiên, người trồng cần duy trì độ ẩm vừa phải cho đất, đồng thời tránh tưới quá nhiều khiến đất bị úng, bởi tình trạng này có thể làm bộ rễ bị tổn thương.

Bên cạnh đó, lược vàng có thể phát triển ở nơi có ánh sáng nhưng không nhất thiết phải đặt dưới ánh nắng gay gắt trong thời gian dài. Với cây trồng trong chậu, người trồng nên lựa chọn vị trí có ánh sáng phù hợp, thông thoáng và điều chỉnh lượng nước theo điều kiện thời tiết.

Dù là cây thảo dược tốt cho sức khỏe, việc tự sử dụng cây để sắc uống hoặc ngâm rượu mà không có hướng dẫn chuyên môn có thể tiềm ẩn rủi ro. Vì vậy, các gia đình nếu muốn dùng với mục đích hỗ trợ điều trị bệnh, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

(Tổng hợp)