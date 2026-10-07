Tại sao ngày càng nhiều gia đình không còn dùng bình thủy điện? 2 thiết bị thay thế giúp việc lấy nước nóng thuận tiện hơn

Bình thủy điện rất tiện nhưng không phải gia đình nào cũng còn cần cách dùng này.

Có một thời, bình thủy điện là món đồ rất quen thuộc trong nhiều gia đình. Chỉ cần đổ đầy nước, cắm điện, bình sẽ đun sôi rồi chuyển sang giữ ấm, nhờ đó lúc pha trà, pha cà phê hay cần một ít nước nóng đều không phải chờ đun lại từ đầu. Đặc biệt với những nhà đông người, thường xuyên uống nước nóng hoặc có nhu cầu sử dụng liên tục trong ngày, ưu điểm này đến nay vẫn rất rõ ràng. Thế nhưng thói quen sử dụng nước nóng trong nhiều gia đình đã thay đổi. Có nhà cả ngày chỉ cần nước nóng vài lần vào buổi sáng và tối; có người lại muốn đun đúng lượng cần dùng thay vì chuẩn bị sẵn vài lít nước trong bình. Cùng với đó, căn bếp ngày càng có nhiều thiết bị nên một món đồ chiếm cố định một khoảng mặt bàn cũng được cân nhắc kỹ hơn. Bởi vậy, bình thủy điện không biến mất, nhưng trong những gia đình có nhu cầu vừa phải, hai kiểu thiết bị khác đang trở thành lựa chọn đáng chú ý hơn.

Tại sao bình thủy điện đôi khi không còn là lựa chọn đầu tiên?

1. Phải dành một khoảng cố định cho chiếc bình khá lớn

So với một chiếc ấm đun nước thông thường, bình thủy điện thường có dung tích lớn hơn và được đặt cố định tại một vị trí để thuận tiện lấy nước. Với căn bếp rộng, chuyện này không đáng kể; nhưng trên mặt bàn bếp nhỏ vốn đã có nồi cơm điện, máy pha cà phê, nồi chiên không dầu và đủ loại đồ dùng, thêm một thiết bị nữa có thể khiến khu vực này nhanh chóng chật chội.

2. Chức năng giữ nóng liên tục không phải nhà nào cũng cần

Điểm mạnh của bình thủy điện chính là khả năng giữ nước ở nhiệt độ phù hợp trong thời gian dài. Nhưng ưu điểm ấy chỉ thật sự phát huy khi gia đình thường xuyên cần nước nóng. Nếu buổi sáng lấy một cốc, đến tối mới dùng tiếp, việc chuẩn bị cả bình nước nóng sẵn cả ngày có thể không còn phù hợp với thói quen sử dụng. Điều này không đồng nghĩa cứ dùng bình thủy điện là lãng phí điện. Mức tiêu thụ thực tế còn phụ thuộc thiết kế của bình, khả năng cách nhiệt, nhiệt độ giữ ấm, lượng nước và cách mỗi gia đình sử dụng. Vấn đề đơn giản hơn là: nếu không cần nước nóng chờ sẵn, người dùng có thể chọn thiết bị chỉ hoạt động khi mình thực sự cần.

3. Đổ đầy bình cũng đồng nghĩa phải xử lý một lượng nước lớn hơn

Bình dung tích vài lít rất tiện với nhà đông người, nhưng với một hoặc hai người, lượng nước cần cho mỗi lần sử dụng đôi khi chỉ vài trăm ml. Khi đó, nhu cầu thực tế đã khác với mục đích mà một chiếc bình giữ nóng dung tích lớn phát huy tốt nhất. Chính sự khác biệt này khiến nhiều gia đình chuyển sang kiểu dùng đơn giản hơn: cần bao nhiêu nước nóng thì chuẩn bị bấy nhiêu.

Lựa chọn 1: Ấm siêu tốc - nhỏ gọn, cần bao nhiêu đun bấy nhiêu

Đây có lẽ là thiết bị dễ thay thế bình thủy điện nhất trong những gia đình không cần nước nóng liên tục. Thay vì đun một lượng lớn rồi giữ ấm trong nhiều giờ, người dùng chỉ việc cho lượng nước cần thiết vào ấm và bật khi muốn sử dụng.

1. Không phải chuẩn bị sẵn cả bình nước nóng

Buổi sáng cần nước pha trà, cà phê hoặc chuẩn bị đồ uống, gia đình có thể đun một lượng vừa đủ. Đến tối nếu cần thêm mới tiếp tục đun. Cách sử dụng này đặc biệt hợp với những nhà có nhu cầu nước nóng không cố định trong ngày. Ấm siêu tốc cũng thường có công suất tương đối cao nên việc đun một lượng nước vừa phải diễn ra khá nhanh. Chính vì thế, khoảng thời gian phải chờ nước sôi không còn quá lâu như khi sử dụng những cách đun nước trước đây.

2. Gọn hơn và dễ cất khi không sử dụng

Một chiếc ấm dung tích khoảng 1-2 lít thường không cần chiếm quá nhiều diện tích. Nếu mặt bếp chật, sau khi sử dụng và để thiết bị nguội, gia đình cũng có thể sắp xếp lại thay vì nhất thiết dành riêng một vị trí cố định suốt ngày. Với người sống một mình, gia đình ít thành viên hoặc nhà chỉ thỉnh thoảng mới cần nước nóng, đây là lợi thế khá rõ. Thiết bị phục vụ đúng lúc cần, còn khi không dùng thì không biến thành một món đồ lớn nằm thường trực trên mặt bàn.

3. Có nhiều dung tích để chọn theo số người sử dụng

Không phải nhà nào cũng cần một chiếc ấm thật lớn. Người dùng có thể chọn dung tích dựa trên nhu cầu thực tế, từ loại nhỏ cho một vài cốc nước đến loại lớn hơn cho gia đình nhiều thành viên. Tuy nhiên, dù ấm có dung tích bao nhiêu cũng không nên đổ vượt mức tối đa mà nhà sản xuất quy định. Khi đun, đặt ấm trên bề mặt ổn định, tránh khu vực trẻ nhỏ dễ với tới và không tiếp tục sử dụng nếu dây điện, phích cắm hoặc thân ấm có dấu hiệu hư hỏng.

Lựa chọn 2: Máy lọc nước tích hợp nóng lạnh - một thiết bị đảm nhiệm nhiều nhu cầu

Với những gia đình vốn đã có nhu cầu sử dụng máy lọc nước, máy lọc nước tích hợp nóng lạnh là một lựa chọn đáng chú ý. Thay vì lấy nước từ máy lọc rồi tiếp tục đun bằng thiết bị khác, người dùng có thể lấy nước uống thông thường, nước nóng hoặc nước lạnh ngay tại cùng một máy, tùy những chế độ mà sản phẩm hỗ trợ. Điểm khác biệt ở đây không chỉ nằm ở chuyện lấy nước nhanh hơn. Trước kia, một gia đình có thể vừa đặt máy lọc nước, vừa cần thêm bình thủy điện để luôn có nước nóng. Khi hai chức năng được tích hợp, số thiết bị phục vụ nhu cầu nước uống trong nhà có thể được rút gọn.

1. Cần nước nóng không phải đun thêm một ấm riêng

Khi muốn pha trà, cà phê hoặc lấy một cốc nước nóng, người dùng có thể lấy trực tiếp từ vòi nóng của máy. Tương tự, khi cần nước mát, một số thiết bị cũng cung cấp nước lạnh mà không cần chuẩn bị bình nước rồi cho vào tủ lạnh. Sự tiện lợi này dễ nhận thấy ở những gia đình sử dụng nước uống nhiều lần trong ngày. Mỗi người cần một loại nước khác nhau nhưng đều có thể lấy tại cùng một vị trí.

2. Giảm bớt thiết bị phải đặt riêng trong nhà

Nếu gia đình vốn đã định sử dụng máy lọc nước, lựa chọn loại tích hợp nóng lạnh có thể thay thế một phần công việc trước đây phải chia cho máy lọc nước, bình thủy điện và đôi khi cả việc chuẩn bị nước lạnh riêng. Nhờ vậy, khu vực nước uống cũng dễ bố trí hơn. Cốc, trà, cà phê có thể tập trung quanh máy thay vì phải dành thêm một khoảng trên mặt bếp cho bình thủy điện.

3. Không phải liên tục châm nước vào bình hay ấm

Một điểm thuận tiện khác của nhiều máy lọc nước nóng lạnh là thiết bị được kết nối trực tiếp với nguồn nước và xử lý nước ngay trong hệ thống. Vì vậy, người dùng không phải nhớ bình thủy điện còn bao nhiêu nước, hết lại mở nắp châm thêm; cũng không cần mỗi lần muốn đun nước lại lấy ấm, cho nước vào rồi đặt lên đế. Với gia đình có nhiều người và nhu cầu lấy nước uống diễn ra liên tục từ sáng đến tối, khác biệt tưởng nhỏ này lại khá dễ nhận ra trong quá trình sử dụng hằng ngày. Nước uống được xử lý và cung cấp ngay tại một điểm cố định, còn người dùng chủ yếu thao tác tại vòi lấy nước. Tất nhiên, lợi thế này áp dụng với những mẫu máy lọc được kết nối trực tiếp với nguồn cấp nước; cách cấp nước có thể khác ở từng dòng sản phẩm.

Có nhất thiết phải bỏ bình thủy điện?

Bình thủy điện thực ra vẫn có lợi thế riêng và chưa hẳn đã trở nên lỗi thời. Với gia đình đông người, thường xuyên pha trà, pha sữa, uống nước ấm hoặc cần nước nóng nhiều lần từ sáng đến tối, việc luôn có sẵn vài lít nước được giữ ở nhiệt độ phù hợp có thể rất thuận tiện. Thay vì mỗi lần cần lại lấy nước và bật ấm đun, mọi người chỉ cần lấy trực tiếp từ bình.

Điều thay đổi nằm nhiều hơn ở nhu cầu của từng gia đình. Nếu cả ngày chỉ cần nước nóng vài lần, ấm siêu tốc cho phép đun đúng lúc cần và lượng nước cũng dễ điều chỉnh. Trong khi đó, những nhà vốn đã sử dụng máy lọc nước và thường xuyên cần cả nước nóng lẫn nước lạnh có thể cân nhắc loại tích hợp nóng lạnh để gom nhiều nhu cầu vào cùng một thiết bị. Bởi vậy, bình thủy điện không nhất thiết phải biến mất khỏi căn bếp chỉ vì đã có những thiết bị mới hơn. Sự xuất hiện của ấm siêu tốc hay máy lọc nước nóng lạnh đơn giản là mang đến thêm những cách sử dụng phù hợp với các gia đình có thói quen khác nhau. Nhà cần nước nóng liên tục vẫn có thể thấy bình thủy điện rất tiện; còn nhà chỉ dùng từng lúc hoặc muốn tích hợp nhiều chức năng lại có những lựa chọn khác phù hợp hơn. Quan trọng nhất vẫn là nhìn vào lượng nước nóng cả nhà thực sự sử dụng mỗi ngày trước khi quyết định giữ lại hay thay đổi thiết bị.