Nữ chủ tịch SN 1985 là mẹ đơn thân showbiz, sống cùng con gái trong biệt thự 20 tỷ

Không gian sống được thiết kế theo phong cách hiện đại, thoáng đãng, gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhật Kim Anh (SN 1985) là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt khi hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ ca hát đến diễn xuất. Bên cạnh nghệ thuật, cô còn được biết đến là nữ chủ tịch giàu có của Vbiz khi sáng lập và điều hành các doanh nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm và cà phê. Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh có sự nghiệp ổn định cùng khối tài sản đáng nể.

Hiện, nữ nghệ sĩ đang là mẹ đơn thân. Con trai đầu lòng của cô và chồng cũ sống cùng gia đình bên nội tại Cần Thơ, trong khi Nhật Kim Anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng cũ, thường xuyên về thăm con hoặc đón con lên TP.HCM đoàn tụ. Năm 2024, cô đón tin vui khi mang thai con gái bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Hiện Nhật Kim Anh sống cùng con gái trong căn biệt thự rộng khoảng 220m², được ước tính trị giá 20 tỷ đồng. Nhật Kim Anh chuyển về căn biệt thự này sinh sống từ khoảng năm 2019. Trước đó, cô dành khoảng 5 tháng để lên ý tưởng và thiết kế tổ ấm theo sở thích, đồng thời nhiều lần yêu cầu điều chỉnh trong quá trình thi công để từng chi tiết trong nhà phù hợp với mong muốn của mình.

Biệt thự của Nhật Kim Anh được thiết kế theo phong cách hiện đại, dành nhiều diện tích cho cây xanh và cảnh quan. Sân vườn là một trong những điểm nhấn nổi bật khi được phủ kín bởi cây cối, hoa và các tiểu cảnh, tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ ngay trong nhà. Tại khu vực này, Nhật Kim Anh trồng đa dạng các loại hoa, cây cảnh, kết hợp với những tảng đá lớn được bố trí xen kẽ, tạo nên một “hệ sinh thái nhỏ” xanh mát, sinh động và có nét riêng.

Trong khuôn viên sân vườn rộng rãi, Nhật Kim Anh dành một khoảng riêng để thiết kế chòi nghỉ ngay cạnh hồ cá koi, tạo thành góc thư giãn cực chill. Ở khu vực hiên nhà, cô bố trí thêm bàn trà và ghế ngồi ngay sát hồ, vừa thuận tiện nghỉ ngơi vừa có thể ngắm cá, tận hưởng cảnh quan xanh mát xung quanh. Từ cây xanh, tiểu cảnh đến những góc thư giãn nhỏ, tất cả đều được Nhật Kim Anh chăm chút kỹ lưỡng, mang đến một không gian sống vừa đẹp mắt vừa đậm chất nghỉ dưỡng.

Bên ngoài gây choáng ngợp bởi quy mô và mức độ đầu tư, bên trong biệt thự 20 tỷ của Nhật Kim Anh cũng được chăm chút kỹ lưỡng với thiết kế hiện đại, thoáng đãng. Phòng khách được Nhật Kim Anh thiết kế theo hướng mở, với những mảng kính lớn giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo sự kết nối với khu vườn bên ngoài. Nội thất gồm bộ sofa xanh, kệ tivi màu trắng cùng nhiều món decor như đồng hồ, đèn trần, bình hoa và chậu cây. Sắc xanh của cây cối, hoa lá không chỉ hiện diện ngoài sân vườn mà còn được nữ doanh nhân khéo léo đưa vào bên trong, tạo cảm giác sinh động và gần gũi cho không gian sống.

Khu vực bếp và bàn ăn được bố trí rộng rãi, thoáng đãng, tiếp tục giữ phong cách hiện đại, sang trọng nhưng không quá cầu kỳ. Hệ tủ bếp màu trắng kết hợp bàn ăn mặt đá mang đến vẻ thanh lịch, sáng sủa cho tổng thể. Không gian được điểm xuyết vừa đủ bằng những món decor quen thuộc như bình hoa, đèn chùm, tạo thêm nét sinh động và giúp khu vực sinh hoạt chung trở nên ấm cúng hơn.

Không gian sống của Nhật Kim Anh gây ấn tượng bởi sự thoáng đãng, đặc biệt là khu vực ban công mở ra tầm nhìn rộng, có thể bao quát cảnh quan bên ngoài cũng như khoảng sân vườn xanh mát phía dưới. Tại đây, Nhật Kim Anh bố trí một bộ bàn ghế, tạo thành góc thư giãn lý tưởng để thưởng trà, đọc sách hay đơn giản là ngồi ngắm cảnh. Không cầu kỳ, chỉ với cây xanh, cảnh sắc và một góc ngồi vừa vặn, Nhật Kim Anh đã tạo nên một khoảng sống bình yên, thư thái mà nhiều người mơ ước.