MC SN 1975 từng dẫn Chúng Tôi Là Chiến Sĩ: Là ông bố đông con nhất VTV, sở hữu căn hộ sang xịn ở Hà Nội

Cơ ngơi tại Hà Nội của gia đình nam MC/BTV gây ấn tượng với thiết kế sang trọng, hiện đại.

Trần Quang Minh (SN 1975) là MC, BTV kỳ cựu của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), với hơn 20 năm gắn bó với nghề truyền hình. Trong suốt quá trình làm nghề, anh từng đảm nhận nhiều vai trò từ dẫn dắt đến sản xuất các chương trình, gameshow được khán giả yêu mến. Một trong những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của nam BTV là khoảng 3 năm đồng hành cùng chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, từ năm 2011 đến 2014. Ở tuổi 51, MC/BTV Quang Minh đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên vợ và 4 cậu con trai. Anh thường được truyền thông và khán giả gọi vui là “ông bố đông con nhất VTV” khi có tới 4 cậu con trai. Gia đình 6 thành viên hiện sinh sống trong một căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Không gian sống thỉnh thoảng được nam BTV hé lộ qua những hình ảnh, video đời thường trên mạng xã hội, qua đó phần nào cho thấy tổ ấm được bài trí khá chỉn chu, hiện đại nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng và tiện nghi.

Căn hộ của gia đình MC/BTV Quang Minh được thiết kế theo hướng mở, tạo cảm giác rộng rãi và thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Vợ chồng nam BTV còn khéo léo đặt những tấm bảng nhỏ với nhiều slogan khác nhau trong nhà. Không chỉ đóng vai trò như những món đồ decor tạo điểm nhấn, đây còn là những lời nhắc nhở, truyền động lực được gia đình đưa vào không gian sống một cách khá tự nhiên.

Phòng khách nổi bật với tông gỗ trầm ấm, mang đến cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi. Bộ sofa được đặt đối diện hệ tivi, tạo thành khu vực vừa thuận tiện để gia đình quây quần, thư giãn vừa có thể tiếp đón bạn bè, người thân. Cách lựa chọn nội thất theo hướng thanh lịch, không quá cầu kỳ giúp tổng thể căn hộ giữ được vẻ hiện đại và gọn gàng. Đặc biệt, phòng khách nằm gần ban công nên luôn có độ thoáng nhất định, đồng thời đón được nhiều ánh sáng tự nhiên. Gia đình cũng tận dụng khoảng ban công này để trồng thêm cây xanh, mang một chút sắc màu thiên nhiên vào căn hộ. Vào các dịp lễ, Tết, nhiều loại hoa và cây cảnh được bài trí thêm trong nhà, khiến không gian vốn thanh lịch trở nên sinh động và có không khí hơn.

Khu vực phòng khách thường xuyên xuất hiện trong những hình ảnh đời thường được BTV Quang Minh chia sẻ trên mạng xã hội, qua đó hé lộ thêm cách gia đình bài trí không gian sống. Từ góc sofa nhìn ra, khu vực bàn ăn rộng rãi nằm ngay phía đối diện, tạo sự kết nối liền mạch giữa các không gian sinh hoạt. Xung quanh bàn ăn còn được bố trí những hệ tủ dùng để trưng bày đồ đạc, từ các món decor đến những vật dụng mang dấu ấn riêng của gia đình. Cách sắp xếp này không chỉ tận dụng tốt diện tích mà còn tạo thêm chiều sâu cho căn hộ, khiến không gian dù rộng rãi vẫn có nhiều điểm nhìn thú vị và không bị đơn điệu.

Trong một video, BTV Quang Minh từng review khá chi tiết một số khu vực trong nhà. Căn hộ có riêng một phòng kho để lưu trữ đồ đạc, nơi tập trung nhiều vật dụng từ đồ gia dụng, bát đĩa đến các loại thực phẩm khô. Việc dành hẳn một khu vực riêng cho những món đồ ít sử dụng thường xuyên giúp các không gian sinh hoạt bên ngoài luôn được giữ gọn gàng, ngăn nắp. Đồ đạc vừa có chỗ cất riêng, khi cần cũng dễ tìm, trong khi tổng thể căn hộ không bị ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ bởi quá nhiều vật dụng bày ra bên ngoài.

Ngay cạnh không gian phòng khách là phòng ngủ dành cho 2 quý tử. Giống như nhiều khu vực khác trong căn hộ, ngay trước cửa phòng cũng được treo một tấm bảng slogan nhỏ, vừa tạo điểm nhấn vừa trở thành lời nhắc nhở đáng yêu dành cho các thành viên. Bên trong, căn phòng được bài trí theo phong cách hiện đại, cách sắp xếp khá gọn gàng với khu vực giường ngủ và bàn học được phân chia tương đối rõ ràng. Việc bố trí các khu vực chức năng hợp lý giúp 2 con có không gian nghỉ ngơi, học tập riêng mà căn phòng vẫn giữ được sự thoáng đãng, ngăn nắp.

Phòng ngủ của 2 cậu con trai lớn cũng được thiết kế theo phong cách tương tự, ưu tiên sự thoải mái và thoáng đãng để phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của các con. Trong phòng có đầy đủ những món nội thất cần thiết, từ giường ngủ, bàn học đến tivi, tạo nên một không gian riêng tư nhưng vẫn tiện nghi. Các phòng ngủ trong căn hộ đều được bố trí khu vực cửa sổ, giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên và mang đến cảm giác rộng rãi, dễ chịu hơn. Nhờ vậy, dù mỗi phòng có cách bài trí khác nhau, tổng thể vẫn giữ được sự sáng thoáng và gọn gàng.

Phòng ngủ của vợ chồng BTV Quang Minh có phần gọn gàng và tối giản hơn so với không gian dành cho các con. Căn phòng sử dụng những tông màu nhã nhặn, tạo cảm giác nhẹ mắt và thư thái, đồng thời lựa chọn nội thất theo phong cách hiện đại với đường nét đơn giản. Không có quá nhiều đồ đạc hay chi tiết trang trí cầu kỳ, cách bài trí ưu tiên sự thoáng đãng và tiện nghi, phù hợp với một không gian nghỉ ngơi riêng tư của hai vợ chồng.