Lời khuyên cho các gia đình đang sống ở chung cư

Sống ở chung cư có nhiều ưu điểm, nhưng bên cạnh đó, để cuộc sống ở chung cư an toàn thì cũng có những lưu ý mà bạn cần nắm rõ.

Ưu điểm của nhà chung cư

Sống ở chung cư mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các gia đình nhờ hệ thống an ninh nghiêm ngặt với camera giám sát và đội ngũ bảo vệ túc trực 24/7. Các căn hộ chung cư được thiết kế trên một mặt sàn giúp kết nối không gian sinh hoạt chung, từ đó tăng sự tương tác và gắn kết giữa các thành viên trong nhà.

Gia chủ sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức dọn dẹp nhờ không gian sống gọn gàng, đồng thời không phải lo lắng về tình trạng mối mọt, muỗi hay ẩm mốc như nhà mặt đất. Việc sinh sống tại đây còn giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích nội khu tích hợp ngay dưới chân hoặc bên trong tòa nhà như siêu thị, hồ bơi, phòng tập gym, rạp chiếu phim, sân chơi trẻ em, nhà trẻ, thậm chí là trường học các cấp. Có thể nói, mỗi một khu chung cư là một thành phố thu nhỏ nơi gần như mọi nhu cầu của các cư dân đều được đáp ứng.

Mỗi một khu chung cư có thể coi là một thành phố thu nhỏ. (Ảnh: Happynest.vn)

Tầm nhìn trên cao thoáng đãng mang lại bầu không khí trong lành, nhiều ánh sáng tự nhiên và hạn chế tối đa tiếng ồn từ xe cộ đường phố. Khi sống ở chung cư, bạn cũng không phải đối mặt với nỗi lo ngập lụt hay nước tràn vào nhà mỗi khi mùa mưa bão lớn kéo về. Chính sự tiện nghi, an toàn và môi trường sống hiện đại đã khiến căn hộ chung cư trở thành lựa chọn lý tưởng cho các gia đình trẻ trong đô thị ngày nay.

Tuy nhiên, đối với những gia đình đang sinh sống tại các căn hộ tầng cao chung cư, việc tận hưởng tầm nhìn đẹp và không gian thoáng đãng luôn đi kèm với những lưu ý đặc biệt để đảm bảo cuộc sống được an toàn và tiện nghi nhất.

1. Đảm bảo an toàn ban công và cửa sổ

Việc lắp đặt lưới an toàn là việc làm bắt buộc, đặc biệt là nếu nhà bạn có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng để phòng ngừa nguy cơ té ngã tại khu vực ban công và cửa sổ lớn.

Lắp đặt lưới an toàn là ưu tiên hàng đầu khi sống ở chung cư. (Ảnh: Happynest.vn)

Bạn tuyệt đối không đặt bàn ghế, chậu cây lớn hoặc máy giặt sát lan can ban công vì trẻ em có thể leo trèo lên rất nguy hiểm. Hệ thống cửa sổ và cửa ra vào ban công cũng cần có khóa chốt chắc chắn để tránh việc gió lớn tự động giật mạnh gây vỡ kính.

2. Phòng cháy chữa cháy và thoát nạn

Bạn nên thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng của bình chữa cháy mini trong nhà và đảm bảo đầu phun nước tự động, đầu báo khói không bị che khuất.

Hãy tham gia đầy đủ các buổi diễn tập phòng cháy của tòa nhà và biết chính xác vị trí của các cửa thoát hiểm, lối đi bộ hành gần căn hộ của mình nhất. Do khói có xu hướng bốc lên cao rất nhanh khi xảy ra hỏa hoạn nên mỗi thành viên trong gia đình nên được trang bị một chiếc mặt nạ phòng độc để sử dụng khi có sự cố.

Bên cạnh đó, các thành viên trong gia đình cũng nên duy trì thói quen sử dụng điện an toàn để phòng chống cháy nổ, ví dụ như không vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, không sạc đồ điện tử qua đêm, không sạc hay thắp hương khi nhà không có người...

3. Đối phó với thời tiết và áp suất

Khi có dự báo giông bão, bạn hãy mang toàn bộ chậu cây nhỏ, quần áo hoặc đồ trang trí ở ban công vào trong nhà để tránh bị gió thổi bay xuống dưới gây nguy hiểm cho người đi đường.

Các tầng cao phải chịu áp lực gió và mưa tạt rất lớn nên bạn cần kiểm tra định kỳ lớp keo silicon xung quanh khung cửa sổ để kịp thời xử lý nếu có dấu hiệu rỉ nước. Khi di chuyển bằng thang máy tốc độ cao lên các tầng cao, bạn có thể thực hiện động tác nuốt nước bọt hoặc nhai kẹo cao su để giảm cảm giác ù tai do thay đổi áp suất đột ngột.

4. Thiết lập thói quen sinh hoạt văn minh

Cư dân tuyệt đối không thả bất kỳ vật dụng nào bao gồm cả rác nhỏ, đầu thuốc lá, hay nước tưới cây từ trên cao xuống vì lực rơi tự do từ tầng cao có thể gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho người bên dưới.

Ngoài ra, khi lắp đặt máy giặt hoặc cục nóng điều hòa, bạn hãy lót thêm cao su giảm chấn để tiếng ồn và độ rung không truyền theo kết cấu tường làm ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh của các nhà xung quanh.

(Tổng hợp)