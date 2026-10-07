MC SN 1985 từng dẫn Chúng Tôi Là Chiến Sĩ: Giờ làm mẹ 3 con, sống trong nhà tầng Hà Nội

Không gian sống của nữ MC được bố trí theo hướng hiện đại, mỗi tầng đảm nhận một khu vực chức năng riêng.

MC Hoàng Linh (tên thật Nguyễn Hoàng Linh, SN 1985) là một trong những gương mặt MC, BTV quen thuộc và gắn bó lâu năm với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Tên tuổi của cô đặc biệt ghi dấu ấn trong lòng khán giả với khoảng 15 năm đồng hành cùng chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ. Ở tuổi 41, MC Hoàng Linh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Trải qua những thăng trầm trong chuyện tình cảm, năm 2018, cô tái hôn với đồng nghiệp là đạo diễn Trần Mạnh Hùng. Cả hai quen biết nhau khi cùng làm việc tại VTV, trước khi chính thức hẹn hò và về chung một nhà. Đến nay, gia đình nhỏ của MC Hoàng Linh đã có gần một thập kỷ đồng hành và cùng nhau vun đắp tổ ấm. Vợ chồng nữ MC cùng 3 con sinh sống trong một căn nhà nhiều tầng tại Hà Nội. Không gian sống gây chú ý bởi cách bài trí hiện đại, ấm cúng, trong đó mỗi tầng được phân chia thành những khu vực chức năng riêng, sắp xếp khá khoa học và phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Tầng 1 trong nhà MC Hoàng Linh có thiết kế gồm bếp, bàn ăn và một phòng WC nhỏ, thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày. Ngay từ cửa vào, gia đình đã bố trí hệ tủ để giày dép, giúp khu vực sảnh luôn gọn gàng, ngăn nắp. Không gian tầng 1 tương đối rộng, với bàn ăn bằng gỗ được đặt ở vị trí trung tâm, từ đây có thể hướng tầm mắt nhìn sang khu vực bếp. Gian bếp nổi bật với hệ tủ trên màu trắng kết hợp tủ dưới màu gỗ, tạo sự đồng điệu với tổng thể khi hai gam trắng - nâu gỗ được sử dụng xuyên suốt. Khu vực nấu nướng có thêm một ô cửa sổ nhỏ, cộng thêm việc nằm gần cửa ra vào nên khá thoáng, hạn chế cảm giác bí bách. Không cầu kỳ trong thiết kế, tầng 1 của căn nhà vẫn ghi điểm bởi vẻ hiện đại, ấm cúng và cách bố trí thực tế.

Tầng 2 trong nhà MC Hoàng Linh là không gian phòng khách rộng rãi, đồng thời được bố trí thêm một phòng WC để thuận tiện cho sinh hoạt. Căn phòng lấy tông nâu gỗ làm chủ đạo, từ sàn nhà đến nhiều món nội thất, tạo cảm giác ấm áp và gần gũi. Hệ cửa sổ kính lớn giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà, khiến không gian dù có khá nhiều đồ đạc vẫn giữ được vẻ thoáng đãng. Phòng khách được bài trí sinh động với nhiều món đồ mang dấu ấn riêng của gia đình. Đáng chú ý là hệ kệ trưng bày bộ sưu tập bình uống nước, vừa tận dụng diện tích vừa tạo điểm nhấn cho căn phòng. Cạnh sofa còn có một hồ cá cùng đàn piano, khiến không gian thêm nhiều màu sắc thú vị. Nhờ diện tích rộng, vợ chồng MC Hoàng Linh có thể thoải mái tô điểm phòng khách bằng những bình hoa tươi, chậu cây lớn. Vào các dịp lễ, Tết hay Noel, khu vực này cũng được tận dụng để đặt những cây thông, chậu quất cỡ lớn, giúp căn nhà thêm rộn ràng và có không khí lễ hội.

Tầng 3 là khu vực bố trí các phòng ngủ và phòng WC của gia đình. Không gian nghỉ ngơi được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng, trong đó hệ cửa sổ kính xuất hiện ở nhiều khu vực, trở thành điểm cộng giúp các căn phòng luôn ngập ánh sáng tự nhiên và có cảm giác rộng mở hơn. Phòng ngủ cùng nhiều không gian sinh hoạt khác cũng được điểm xuyết bằng những khung ảnh gia đình được treo và bày trí khéo léo, mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi và đậm dấu ấn riêng của gia đình MC Hoàng Linh.

Trên tầng 4 tiếp tục có một phòng ngủ, phòng WC và một phòng thay đồ riêng. Phòng thay đồ sở hữu diện tích khá rộng và thoáng, được dành riêng cho việc lưu trữ nên hệ tủ được bố trí dày đặc, tận dụng gần như toàn bộ diện tích để sắp xếp quần áo, túi xách và các món phụ kiện. Bên cạnh khả năng lưu trữ, không gian còn có gương soi toàn thân, thuận tiện cho việc chỉnh trang, thử đồ và chuẩn bị trước khi ra ngoài.

Trong nhà của MC Hoàng Linh, góc ban công và sân thượng được chăm chút khá kỹ, trở thành khoảng thư giãn xanh mát ngay tại nhà. Cây cối, hoa lá được vợ chồng nữ MC dành nhiều thời gian chăm sóc, khoe sắc ở nhiều góc, khiến không gian thêm sinh động và gần gũi với thiên nhiên. Trên sân thượng, cô còn bố trí một bộ bàn ghế nhỏ, tạo thành góc ngồi lý tưởng để nghỉ ngơi, thư giãn và ngắm cảnh.