MC SN 1999 trẻ nhất trong lịch sử dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia: Tự mua Mercedes, sở hữu căn hộ rộng 100m² ở Hà Nội

Không gian sống của nữ MC gây ấn tượng với tông trắng chủ đạo.

MC Khánh Vy (SN 1999) là gương mặt MC trẻ triển vọng, được khán giả yêu mến nhờ phong cách dẫn hiện đại, năng lượng tích cực cùng thành tích học tập ấn tượng. Cô đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình, sự kiện lớn và các cuộc thi sắc đẹp. Đặc biệt, Khánh Vy còn trở thành MC trẻ tuổi nhất trong lịch sử dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia khi bắt đầu đồng hành cùng sân chơi trí tuệ này từ năm 2021. Qua nhiều mùa phát sóng, nữ MC ngày càng nhận được nhiều lời khen nhờ lối dẫn trẻ trung, tự nhiên và sự tiến bộ rõ rệt.

Gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp khi tuổi đời còn khá trẻ, Khánh Vy cũng sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh bộ sưu tập xe sang với 2 chiếc Mercedes-Benz và 1 chiếc Honda Civic, nữ MC còn có cơ ngơi riêng rộng khoảng 100m² tại Hà Nội là một căn hộ cao tầng được chăm chút kỹ lưỡng. Không chạy theo những thiết kế cầu kỳ, không gian sống của Khánh Vy được bài trí theo phong cách hiện đại, tối giản, ưu tiên sự tiện nghi và cách sắp xếp khoa học. Từ phòng khách, gian bếp đến phòng ngủ và góc làm việc, mỗi khu vực đều mang tông màu sáng chủ đạo, tạo cảm giác thoáng đãng, đồng thời thể hiện gu thẩm mỹ trẻ trung của nữ MC.

Không gian sống của Khánh Vy từng được nữ MC review khá chi tiết trong một video đăng tải trên YouTube cá nhân. Bên cạnh đó, những góc sinh hoạt chung như phòng khách, phòng bếp cũng thường xuyên xuất hiện trong các video đời thường, giúp netizen phần nào hình dung rõ hơn về tổ ấm được cô chăm chút kỹ lưỡng. Căn hộ có diện tích khoảng 100m², gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh, được thiết kế theo hướng hiện đại, tối giản nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi cho sinh hoạt hằng ngày.

Căn nhà lấy gam trắng làm chủ đạo nên ngay từ cửa ra vào, màu sắc cũng được lựa chọn đồng điệu với tổng thể, tạo cảm giác sáng sủa và gọn gàng. Bước vào nhà là khu vực sảnh với hệ tủ giày được thiết kế khá rộng, cung cấp nhiều không gian lưu trữ mà vẫn giữ cho lối vào thông thoáng. Phía trên tủ là một khoảng kệ trống để Khánh Vy có thể bày biện những món đồ decor nhỏ xinh, giúp khu vực này bớt đơn điệu. Đáng chú ý, phần cuối tủ được chừa một ngăn mở riêng để đặt những đôi giày thường xuyên sử dụng. Cách bố trí này vừa tiện lấy đồ mỗi ngày, không phải mở tủ liên tục, vừa giúp giày dép được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Đi qua khu vực sảnh là một phòng vệ sinh nhỏ được bố trí ngay gần lối vào. Không gian được thiết kế theo hướng hiện đại, sạch sẽ và thoáng đãng, với cách bài trí gọn gàng, phù hợp để sử dụng nhanh khi có khách ghé chơi. Đây là phòng vệ sinh chung dành cho khách, bạn bè hoặc bố mẹ Khánh Vy mỗi khi tới nhà. Trong khi đó, phòng ngủ master của nữ MC đã được thiết kế một khu vực WC riêng, đảm bảo sự tiện nghi và riêng tư trong sinh hoạt hằng ngày.

Căn hộ của Khánh Vy được thiết kế theo kiểu không gian mở, trong đó khu vực bếp và phòng khách liên thông, giúp tổng thể căn nhà trở nên rộng rãi, thoáng mắt hơn. Gian bếp nổi bật với gam trắng chủ đạo, được sử dụng đồng bộ từ hệ tủ trên - dưới, tường bếp đến mặt bàn, tạo cảm giác sạch sẽ và hiện đại. Ngay cạnh đó, bàn ăn cũng được lựa chọn tông trắng để hài hòa với tổng thể.

Bếp chữ L được bố trí khá hợp lý, vừa thuận tiện cho việc nấu nướng vừa tận dụng tốt diện tích căn hộ. Hệ tủ bếp được thiết kế nhiều ngăn, cung cấp không gian lưu trữ rộng rãi để các món đồ gia dụng luôn được sắp xếp gọn gàng. Bàn ăn đặt ngay cạnh bếp cũng là cách bố trí phù hợp với diện tích căn hộ, không chiếm quá nhiều diện tích nhưng vẫn đảm bảo sự thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày.

Góc phòng khách rộng rãi được bố trí ngay cạnh ban công, với hệ cửa kính lớn giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài. Khánh Vy lựa chọn bộ sofa màu trắng kem, đặt đối diện tivi lớn treo tường, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và giải trí hằng ngày. Trong căn hộ, nữ MC cũng bố trí nhiều hệ đèn ở các khu vực khác nhau, vừa đảm bảo ánh sáng vừa trở thành những điểm nhấn decor duyên dáng. Không sử dụng quá nhiều đồ trang trí cầu kỳ, Khánh Vy chỉ thêm một vài chậu cây xanh cùng những hệ đèn được sắp xếp hợp lý, vậy là đủ để không gian trở nên sinh động mà vẫn giữ được vẻ gọn gàng, thoáng mắt.

Ban công trong căn hộ của Khánh Vy mở ra tầm view thoáng đãng, đón nhiều ánh sáng và gió trời. Nữ MC tận dụng khoảng diện tích này để trồng nhiều loại cây xanh, biến ban công thành một góc vườn nhỏ mướt mắt ngay trong căn hộ. Mảng xanh được bố trí vừa đủ, không chỉ giúp không gian thêm sinh động mà còn mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên, tạo một góc thư giãn dễ chịu cho gia đình.

Phòng ngủ master của Khánh Vy vẫn giữ phong cách đơn giản, đồng điệu với tổng thể căn hộ khi sử dụng tông trắng chủ đạo. Nội thất trong phòng được lựa chọn theo hướng tối giản, ưu tiên cách bố trí khoa học để không gian luôn gọn gàng và thoáng đãng. Căn phòng sở hữu những ô cửa sổ lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên. Khánh Vy còn đặt một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, tạo thành góc nhỏ vừa thuận tiện ngồi làm việc, vừa có thể tận dụng để đọc sách hay thư giãn mỗi ngày.

Phòng làm việc của Khánh Vy có diện tích tương đối rộng, nổi bật với hệ cửa sổ lớn giúp căn phòng luôn ngập ánh sáng tự nhiên. Bàn làm việc tiếp tục được bố trí ngay cạnh cửa sổ, nhưng có kích thước lớn và dài hơn chiếc bàn trong phòng ngủ, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc hằng ngày của nữ MC. Đối diện là một chiếc piano cùng hệ tủ trưng bày bằng khen, một vài món đồ decor, tranh ảnh nghệ thuật. Các khu vực được sắp xếp cân đối, vừa đảm bảo công năng vừa tạo nên một không gian làm việc chỉn chu, có điểm nhấn mà vẫn giữ được sự thoáng đãng.