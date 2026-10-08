Mùa Thu 2026, chân váy bất ngờ “soán ngôi” quần dài: 3 kiểu đáng thử để mặc đẹp mà không bị già

Sau Fashion Month, chân váy đang trở thành một trong những món đồ được chú ý nhất mùa Thu 2026. Đáng nói, xu hướng lần này khá dễ ứng dụng vào tủ đồ thường ngày.

Nếu trước đây chân váy thường khiến nhiều người nghĩ ngay đến những bộ đồ nữ tính, điệu đà thì mùa Thu 2026, món đồ này đang được nhìn theo một cách khác. Trên các sàn diễn và trong cách những người trong ngành thời trang phối đồ, chân váy xuất hiện với nhiều chất liệu, phom dáng và tinh thần đa dạng hơn. Điều thú vị là ngay cả những người vốn chỉ thích mặc quần cũng bắt đầu muốn thử lại món đồ này.

1. Chân váy xếp ly: Nữ tính nhưng không còn “bánh bèo”

Chân váy xếp ly không phải xu hướng mới, nhưng mùa này lại được làm mới theo hướng mạnh mẽ và hiện đại hơn. Tại show Prada, những mẫu chân váy da xếp ly được kết hợp cùng áo khoác hoặc áo gile da và giày cao gót chunky, tạo nên sự tương phản khá thú vị giữa nét mềm mại của chân váy và vẻ cá tính của phần trên.

Nếu đem công thức ấy xuống đời thường, bạn không nhất thiết phải mặc nguyên cây da. Một chiếc chân váy xếp ly có thể phối cùng áo len cổ lọ, áo len cổ tròn hoặc blazer. Giày loafer và boots cao đến gối cũng là hai lựa chọn được Marie Claire gợi ý để tạo vẻ hiện đại hơn.

Một mẹo khá đáng chú ý là nếu chiếc váy midi khiến tổng thể trông hơi đứng tuổi, có thể cân nhắc độ dài trên gối để phom váy trở nên trẻ trung và sắc nét hơn.

2. Chân váy chất liệu có bề mặt: Cứ mặc cùng áo len là đẹp

Mùa Thu và mùa Đông vốn rất thích hợp để chơi với chất liệu. Vì vậy, bên cạnh len và dạ quen thuộc, những chất liệu như da lộn, da, tweed hay nhung tăm đang được đưa vào chân váy để tạo cảm giác phong phú hơn cho bộ đồ.

Điểm hay của kiểu chân váy này là bản thân chất liệu đã đủ tạo điểm nhấn, vì vậy phần áo phía trên có thể giữ đơn giản. Một chiếc áo len cổ lọ màu trung tính, áo len cổ tròn hoặc cardigan là đã có thể hoàn thiện bộ đồ.

Nếu muốn tổng thể trông sang hơn, hãy chú ý đến sự tương phản giữa các bề mặt. Chẳng hạn, chân váy da mặc với áo len mềm sẽ tạo cảm giác khác hoàn toàn so với việc mặc cùng một chiếc áo da. Chính sự đối lập này khiến bộ trang phục có chiều sâu mà không cần quá nhiều phụ kiện.

3. Chân váy midi dáng ôm: Công thức thanh lịch cho nàng công sở

Nếu không thích chân váy xếp ly hoặc những chất liệu quá nổi bật, midi dáng ôm lại là lựa chọn dễ mặc hơn cả. Đặc biệt nên thử kiểu chân váy dáng thẳng, gọn gàng và ôm vừa phải, có thể tạo vẻ sắc sảo khi kết hợp với những chiếc áo len oversized.

Đây cũng là công thức khá hợp với phụ nữ công sở: Phần dưới gọn gàng, phần trên có thể rộng hơn một chút để tạo sự cân bằng. Một chiếc áo len dày, mềm cùng chân váy midi dáng ôm và boots cao cổ có thể tạo thành bộ đồ vừa ấm vừa chỉn chu.

Nếu muốn trẻ trung hơn, chân váy denim midi cũng là lựa chọn dễ ứng dụng. Còn với những dịp cần vẻ nữ tính, chân váy satin dáng bias có thể thay đổi hoàn toàn cảm giác của bộ đồ.

Muốn mặc chân váy đẹp, đừng bỏ qua giày

Một trong những vấn đề khiến nhiều người ngại mặc chân váy là không biết đi giày gì. Nhưng sau Fashion Month, công thức này dường như đã rõ ràng hơn: Loafer thanh mảnh, boots cao đến gối và giày cao gót mũi nhọn đều là những lựa chọn đáng thử.

Với chân váy xếp ly, loafer giúp tổng thể bớt điệu và có vẻ hiện đại hơn. Boots cao đến gối lại đặc biệt hợp với mùa lạnh, đồng thời tạo đường nối liền mạch cho phần chân. Còn giày cao gót mũi nhọn sẽ phù hợp nếu bạn muốn bộ đồ có vẻ sắc sảo, nữ tính hơn.

Điều thú vị ở xu hướng này không nằm ở việc chân váy đột nhiên trở thành món đồ bắt buộc phải có. Thay vào đó, Fashion Month cho thấy chân váy đang được styling theo cách thực tế hơn: Có thể mặc với áo len chunky, áo cổ lọ, sweater ngắn tay hoặc những món đồ mang hơi hướng nam tính để tạo sự cân bằng.

Đặc biệt, cách phối chân váy nữ tính với những món đồ có phom mạnh mẽ, hơi hướng menswear giúp tổng thể không bị quá “bánh bèo”. Đây cũng là công thức dễ áp dụng nhất nếu bạn vốn quen mặc quần nhưng muốn thử một chút thay đổi trong mùa lạnh năm nay.

Vậy nên, nếu tủ đồ mùa Thu của bạn vẫn chỉ xoay quanh quần jeans, quần âu và áo len, có lẽ đã đến lúc thử thêm một chiếc chân váy. Không cần quá cầu kỳ: Một chân váy xếp ly, một chiếc midi có chất liệu đẹp hoặc một dáng ôm gọn gàng là đủ để làm mới rất nhiều công thức mặc đồ quen thuộc.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Uniqlo

Nơi mua: STYLELIST