Không mua thêm hộp đựng, người phụ nữ trung niên vẫn khiến tủ chăn ga gọn đến khó tin: 9 cách tận dụng đồ có sẵn

Tủ quần áo có thể rất gọn, cho đến khi bạn bắt đầu nhét chăn, ga, vỏ gối và những bộ đồ giường trái mùa vào bên trong. Chúng vừa cồng kềnh, vừa khó gấp, chỉ cần lấy một món ở phía dưới là cả chồng đồ rất dễ đổ xuống.

Thế nhưng cách sắp xếp của một phụ nữ trung niên lại khiến nhiều người bất ngờ. Thay vì mua thêm hàng loạt hộp nhựa, túi hút chân không hay dụng cụ lưu trữ, bà tận dụng chính những thứ đã có trong nhà: vỏ gối, túi vải, áo phông cũ, túi đựng quần áo…

Kết quả là chăn ga được chia thành từng nhóm rõ ràng, lấy món nào ra món đó, tủ nhìn gọn hơn mà gần như không phát sinh thêm chi phí.

1. Gấp ga thành từng "khối" thay vì xếp thành chồng lỏng lẻo

Một trong những nguyên nhân khiến ngăn chăn ga nhanh chóng lộn xộn là chúng ta thường gấp ga thành những miếng lớn rồi xếp chồng lên nhau.

Lúc mới sắp thì rất đẹp. Nhưng chỉ cần lấy tấm nằm ở giữa hoặc phía dưới, những tấm phía trên lập tức bị kéo lệch.

Cách đơn giản hơn là gấp ga thành từng khối nhỏ chắc chắn.

Đầu tiên, trải phẳng ga, gấp đôi theo chiều ngang rồi tiếp tục gấp theo chiều dọc. Sau đó gấp thành một dải dài, đưa hai đầu vào giữa và có thể nhét một đầu vào phần nếp gấp còn lại để cố định.

Sau khi hoàn thành, tấm ga trông giống một "khối vuông" nhỏ.

Ưu điểm lớn nhất không phải đẹp mắt mà là ga khó bị bung khi cầm lên. Bạn có thể đặt nằm ngang hoặc xếp đứng trong ngăn kéo, tương tự cách sắp quần áo theo chiều dọc.

Khi mở tủ, toàn bộ màu sắc và các bộ ga đều hiện ra trước mắt, không cần lật từng lớp để tìm.

2. Dùng chính vỏ gối làm "túi đựng" cho cả bộ chăn ga

Đây có lẽ là mẹo đáng học nhất nếu trong nhà có nhiều bộ chăn ga.

Thông thường, một bộ đồ giường gồm ga, vỏ chăn và vỏ gối. Sau vài lần giặt, chúng rất dễ bị tách ra: vỏ chăn nằm một ngăn, ga một chỗ, còn vỏ gối lại bị lẫn sang bộ khác.

Thay vì mua túi riêng, hãy giữ lại một chiếc vỏ gối và biến nó thành túi chứa cả bộ.

Gấp gọn ga, vỏ chăn và chiếc vỏ gối còn lại, sau đó cho tất cả vào trong một vỏ gối.

Như vậy, mỗi bộ đồ giường trở thành một "gói" hoàn chỉnh.

Khi cần thay ga, chỉ việc lấy đúng một gói ra khỏi tủ, không còn cảnh tìm được ga nhưng mất 10 phút mới thấy hai chiếc vỏ gối cùng bộ.

Cách này đặc biệt phù hợp với những gia đình có nhiều phòng ngủ hoặc thường xuyên đổi ga theo mùa.

3. Ga chun vẫn có thể gấp vuông vắn nếu xử lý đúng 4 góc

Ga chun tiện khi sử dụng nhưng lại là một trong những món khó gấp nhất.

Phần chun khiến các cạnh co lại, nhiều người cuối cùng chỉ cuộn thành một cục rồi nhét vào tủ.

Mấu chốt là xử lý bốn góc trước.

Lật mặt trong của ga ra ngoài, luồn hai góc cạnh nhau vào nhau, sau đó tiếp tục gom hai góc còn lại. Khi bốn góc đã được lồng thành một cụm, trải phần vải còn lại cho phẳng.

Lúc này hình dáng của ga đã gần giống một hình chữ nhật thông thường và có thể tiếp tục gấp nhỏ.

Chỉ riêng việc học đúng cách gấp ga chun cũng có thể giúp ngăn đồ giường bớt lộn xộn đáng kể.

4. Tận dụng túi giấy cứng làm túi đựng

Nhiều gia đình có một ngăn đầy túi giấy cứng được tặng khi mua hàng hoặc đi sự kiện. Giữ thì nhiều nhưng dùng lại chẳng bao nhiêu.

Thay vì để chúng tiếp tục chiếm chỗ, có thể tận dụng để chứa chăn mỏng, khăn trải giường hoặc những bộ ga ít sử dụng.

Gấp chăn vừa với kích thước túi, cho vào rồi đặt ngay ngắn trong ngăn tủ. Túi có quai còn giúp việc lấy chăn ở ngăn trên cao thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, với chăn lớn hoặc quá nặng, không nên cố nhét vào túi vải mỏng vì quai túi rất dễ rách.

5. Không thích gấp vuông? Hãy cuộn lại

Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để mỗi lần giặt xong lại gấp từng góc thật đẹp. Nếu thuộc nhóm này, bạn có thể thử cách đơn giản hơn: Cuộn đồ giường thành từng cuộn.

Khăn trải giường, chăn mỏng hoặc vỏ chăn có thể được gấp sơ theo chiều ngang, sau đó cuộn từ đầu này sang đầu kia.

Khi xếp nhiều cuộn cạnh nhau, bạn vẫn nhìn rõ từng món và có thể lấy một cuộn mà không làm ảnh hưởng tới những món bên cạnh.

Nếu cuộn dễ bung, có thể tận dụng dây vải, dây buộc cũ hoặc dây chun bản lớn để cố định.

Đây là cách lưu trữ đặc biệt phù hợp với ngăn tủ sâu hoặc các giỏ chứa đồ.

6. Áo phông cũ cũng có thể trở thành "vỏ bọc" cho chăn

Một mẹo khá thú vị khác là tận dụng áo phông cũ có độ co giãn.

Sau khi gấp chăn thành khối, có thể trùm một chiếc áo phông lớn ra bên ngoài. Áo giúp cố định chăn, hạn chế bụi trực tiếp bám vào bề mặt và quan trọng nhất là tận dụng được món đồ vốn đã không còn mặc.

Với những người thích làm đồ thủ công, áo phông cũ thậm chí có thể được cắt và khâu thành túi đựng đơn giản.

Tất nhiên, cách này chỉ phù hợp với chăn nhỏ, chăn hè hoặc ga giường. Những chiếc chăn đông dày vẫn nên được chứa trong túi có kích thước phù hợp.

7. Tận dụng túi khóa kéo đi kèm quần áo, chăn hoặc đồ gia dụng

Có một loại túi rất nhiều người vứt ngay sau khi mua đồ: túi nhựa trong hoặc túi vải có khóa kéo dùng để đóng gói sản phẩm.

Thực tế, đây lại là những chiếc túi lưu trữ khá hữu ích.

Các túi lớn có thể chứa vừa một bộ ga giường, chăn hè hoặc khăn trải. Khóa kéo giúp đồ bên trong không bị bung, còn phần túi trong suốt giúp nhận biết món đồ mà không cần mở ra.

Chỉ cần chọn những túi còn sạch, khô và không có mùi.

Thay vì bỏ đi rồi mua hộp lưu trữ mới, việc tái sử dụng những chiếc túi này vừa tiết kiệm vừa giảm lượng đồ phải vứt bỏ.

8. Với chăn trái mùa, ưu tiên cách cất giữ giúp đồ luôn khô và thoáng

Một số người có thói quen bọc chăn thật kín bằng nhiều lớp nilon hoặc ép quá chặt để tiết kiệm diện tích. Cách này có thể phù hợp với một số loại đồ ngắn hạn, nhưng không phải lúc nào cũng lý tưởng.

Điều quan trọng nhất khi cất chăn lâu ngày là chăn phải được giặt hoặc làm sạch, phơi khô hoàn toàn trước khi cất.

Nếu còn hơi ẩm rồi bọc kín, chăn dễ xuất hiện mùi khó chịu, thậm chí tạo điều kiện cho nấm mốc.

Với chăn lông vũ, chăn có độ phồng cao hoặc chất liệu dễ biến dạng, cũng không nên ép quá mạnh trong thời gian dài.

Không gian lưu trữ khô, sạch và thoáng vẫn quan trọng hơn việc cố nén thêm vài centimet.

9. Dùng những chiếc túi lớn có sẵn cho chăn đông

Chăn đông thường là "thủ phạm" chiếm diện tích lớn nhất trong tủ.

Nếu trong nhà có sẵn những chiếc túi đựng đồ cỡ lớn, túi vải khóa kéo hoặc túi đựng chăn từ lần mua trước, hãy giữ lại để tái sử dụng.

Sau khi chăn được giặt sạch và phơi thật khô, gấp thành kích thước vừa túi rồi xếp lên tầng trên cùng của tủ.

Có thể chia theo nguyên tắc rất đơn giản: Một túi cho chăn mùa đông. Một túi cho ga và vỏ chăn trái mùa. Một túi cho đồ giường dự phòng.

Như vậy, thay vì nhét tất cả vào một khoảng trống rồi đến mùa sau phải kéo ra tìm lại từ đầu, bạn chỉ cần lấy đúng nhóm mình cần.

Tủ gọn không nhất thiết phải mua thêm thật nhiều đồ lưu trữ

Điều đáng học ở cách sắp xếp này không nằm ở một kỹ thuật gấp đồ cụ thể, mà ở tư duy: trước khi mua thêm hộp, túi và phụ kiện lưu trữ, hãy nhìn xem trong nhà đã có thứ gì có thể tận dụng.

Vỏ gối có thể trở thành túi đựng cả bộ ga. Túi vải có thể đựng chăn. Túi khóa kéo từ đồ mới mua có thể được sử dụng lại. Áo phông cũ cũng có thể giúp cố định những chiếc chăn nhỏ.

Quan trọng hơn, đừng cố biến tủ quần áo thành một bức ảnh đẹp để ngắm. Một hệ thống lưu trữ tốt phải giúp người trong nhà dễ cất vào, dễ lấy ra và duy trì được lâu dài.

Bởi một chiếc tủ chỉ gọn trong ngày vừa dọn xong chưa chắc đã thực sự tiện.

Chiếc tủ đáng học nhất là chiếc tủ mà sau vài tháng sử dụng, mọi thứ vẫn ở đúng chỗ của nó.