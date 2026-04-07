Nữ diễn viên 9X bỏ lỡ cơ hội cưới tỷ phú và thừa kế 107 tỷ vì trót đổi số điện thoại, nay túng quẫn đi trộm đồ siêu thị

Thời gian gần đây, vụ việc nữ diễn viên Nhật Bản Anri Sakaguchi - con gái cố minh tinh đình đám Ryoko Sakaguchi bị bắt khẩn cấp vì lấy trộm 1 chiếc bánh sandwich có giá 300 yên (50 ngàn đồng) trong cửa hàng tiện lợi đã gây xôn xao dư luận châu Á. Được biết, sau khi mẹ qua đời, Anri Sakaguchi đã lao vào cuộc sống ăn chơi buông thả, đắm chìm vào các khu phố đèn đỏ rồi tiêu sạch gia sản. Thậm chí, người đẹp sinh năm 1991 còn phải gánh thêm khoản nợ khổng lồ trên vai, đến mức phải chuyển từ dòng phim chính thống sang đóng phim 18+ để kiếm tiền trả nợ.

Tới sáng 7/4, tờ Yahoo News bất ngờ đăng tải bài báo hé lộ 1 bí mật động trời liên quan tới mối quan hệ mập mờ giữa Anri Sakaguchi và cố tỷ phú Nozaki Kosuke hơn tận 50 tuổi. Theo nguồn tin, Nozaki Kosuke gặp gỡ, quen biết Anri Sakaguchi vào khoảng tháng 4/2017. Khi ấy, vị tỷ phú U80 thường xuyên lui tới 1 câu lạc bộ hội viên cao cấp ở Tokyo. Tại đây, ông đã được giới thiệu làm quen với Anri. 2 người gặp nhau vài lần và đã quyết định trao đổi thông tin liên lạc với đối phương.

Anri Sakaguchi - Nozaki Kosuke có mối quan hệ mập mờ. Ảnh: Yahoo News

Khi tỷ phú Nozaki biết chuyện Anri đang túng quẫn đến mức phải trở thành diễn viên phim 18+, ông đã đề nghị được hỗ trợ tài chính để cứu vớt người đẹp khỏi thảm cảnh. Thế nhưng, sau đó Anri đột nhiên thay đổi số điện thoại và điều này đã khiến cuộc đời cô rẽ sang 1 hướng khác.

Tới mùa thu năm 2017, tỷ phú Nozaki đi lùng sục khắp nơi để tra ra số liên lạc mới của Anri nhưng bất thành. Thậm chí, ông còn nhờ người dò hỏi cả các nhà sản xuất phim nhưng cũng không thu được kết quả như mong đợi. Dù cố gắng hết sức nhưng tỷ phú Nozaki cũng không thể biết được số điện thoại mới của Anri, từ đó hoàn toàn mất liên lạc với người đẹp. Điều này khiến ông cảm thấy vô cùng tiếc nuối suốt vài tháng.

Không lâu sau đó, ông Nozaki đã gặp gỡ nữ người mẫu kém 55 tuổi Sudo Saki và trúng “tiếng sét ái tình”. Cặp đôi ông cháu nhanh chóng tiến tới hôn nhân, khiến dư luận dậy sóng.

1 nguồn tin thân cận khẳng định: “Thời điểm đó, khao khát kết hôn của ông Nozaki là vô cùng mãnh liệt. Cho nên, nếu khi ấy ông Nozaki có thể liên lạc được với Anri thì người được ngồi vào vị trí vợ tỷ phú sẽ là Anri chứ không phải nữ người mẫu Sudo Saki đến sau đâu”.

Tới tận thời điểm hiện tại, công chúng mới ngớ người khi biết được rằng hóa ra Anri Sakaguchi đã bỏ lỡ cơ hội trở thành vợ tỷ phú và đổi đời chỉ vì trót thay đổi số di động. Nếu nữ diễn viên 9X cưới được ông Nozaki thì có thể cuộc đời cô đã sang trang, được thừa kế 650 triệu yên (107 tỷ đồng) sau khi tỷ phú này qua đời và chắc chắn không lâm vào tình cảnh thê thảm tới mức phải đi ăn trộm 1 chiếc bánh mì như hiện tại.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội cưới tỷ phú, cuộc đời Anri Sakaguchi đã không ngừng lao dốc. Cô phải rời showbiz và biểu diễn trên sân khấu quán bar vì gánh khoản nợ khổng lồ. Ảnh: Yahoo News

Được biết, tỷ phú Nozaki Kosuke đã đột ngột qua đời chỉ sau 3 tháng cưới nữ người mẫu đáng tuổi cháu Sudo Saki. Ông để lại khối tài sản khoảng 1,3 tỷ yên (214 tỷ đồng) gồm tiền tiết kiệm - chứng khoán. Ngoài ra, tỷ phú U80 còn sở hữu nhiều đất đai, tòa nhà có giá trị khủng khác. Theo Yahoo News, Sudo Saki (sinh năm 1996) nhiều khả năng sẽ được thừa kế 650 triệu yên (107 tỷ đồng) do chồng tỷ phú để lại sau khi qua đời, qua đó trở thành góa phụ 30 tuổi giàu nhất Nhật Bản.

Sudo Saki nhiều khả năng sẽ được thừa kế 107 tỷ đồng từ khối tài sản kếch xù do ông Nozaki Kosuke để lại. Ảnh: Yahoo News

Còn Anri Sakaguchi thì vừa bị bắt khẩn cấp vì ăn trộm bánh mì trong siêu thị. Ảnh: Yahoo News

Nguồn: Yahoo News