Em Xinh Vbiz lần đầu hé lộ bên trong đám cưới riêng tư, 1 chi tiết khiến ai nhìn cũng rơi nước mắt

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Em Xinh 52Hz và RIO đã công khai những khoảnh khắc bên trong lễ cưới riêng tư. Thời điểm đó, cặp đôi đã tổ chức bữa tiệc tầm 120 người tham dự, khách mời chỉ bao gồm gia đình và bạn bè thân thiết. Đến nay, loạt hình ảnh cô dâu và chú rể "quẩy" hết mình, xúc động trao lời thề nguyện mới được chia sẻ công khai.

Theo đó, RIO đã không kiềm được nước mắt khi nói những lời thề nguyện với vợ. 52Hz trông vô cùng hạnh phúc, nhí nhảnh để tận hưởng trọn vẹn không khí ngày cưới. Cô và hội bạn dự tiệc còn quậy tưng bùng, nhún nhảy đủ kiểu để không khí sôi động. Đặc biệt, chi tiết khiến ai nhìn cũng xúc động rơi nước mắt chính là RIO và 52Hz đã chuẩn bị một chỗ ngồi vô cùng đặc biệt cho những người thân quá cố. Cặp đôi đặt một ví trí ngay trung tâm tiệc cưới để treo một tấm biển có nội dung: "Ông bà sẽ luôn dõi theo các con. Chỗ ngồi dành cho ông ngoại cô dâu, bà nội cô dâu và ông ngoại chú rể".

Màn thể nguyện đầy cảm xúc của RIO dành cho vợ (Clip: 52Hz)

Cặp đôi gây xúc động khi chuẩn bị một chiếc ghế đặc biệt dành cho ông bà đã qua đời

52Hz từng chia sẻ về lễ cưới riêng tư này: "Đó là một lễ cưới thân mật với khoảng 120 khách, được bọn mình tổ chức tại Hà Nội. Mình có cảm giác được bao quanh bởi tất cả những người thân nhất với mình, những người đã lớn lên cùng mình và chứng kiến sự trưởng thành của mình. Vui hơn nữa là khi cả hai cùng đọc lời thề với nhau, đó là một cảm xúc mà sau này không bao giờ mình có thể lấy lại được".

RIO cũng tiết lộ lý do khiến anh không kiềm được nước mắt: "Mình thì hoàn toàn không được nhìn thấy cô dâu trong bộ váy cưới. Chúng mình tách nhau ra hoàn toàn ở 2 phòng riêng. Cho đến lúc làm lễ và 52Hz xuất hiện thì mình bùng nổ luôn, khóc luôn, mắt đỏ hoe và nước mũi cứ thế chảy ra. Trước lúc đấy, mình còn chuẩn bị khăn giấy để lau nước mắt cho vợ. Hoá ra mình lại đưa hết đống giấy đó để vợ lau nước mắt lại cho mình".

Cặp đôi tận hưởng ngày vui bên những người thân thiết nhất

Vì tiệc cưới giới hạn khách mời nên cô dâu và chú rể "bung lụa" hết mình

52Hz và RIO dành cho nhau nhiều điều ngọt ngào, tình tứ bên trong lễ cưới

Cô dâu có những khoảnh khắc vui vẻ, nhí nhảnh để tận hưởng trọn vẹn ngày vui

Cặp đôi trao nụ hôn đánh dấu bước sang một hành trình mới

Những khoảnh khắc hiếm này được cả hai giữ kín bưng 1 năm mới hé lộ

Nhìn nụ cười của cô dâu cũng đủ cảm nhận hạnh phúc thế nào

RIO tiết lộ anh khóc nhiều hơn cả vợ trong ngày cưới

Cuộc sống RIO và 52HZ sau 1 năm tổ chức lễ cưới

52Hz tên thật là Phương Thảo, một Gen Z điển hình gây dấu ấn qua những bản nhạc chất lượng, chất giọng ma mị và khả năng sáng tác được ví như "Billie Eilish Việt Nam". Đam mê âm nhạc của 52Hz từng ngủ vùi trong nhiều năm trước khi được đánh thức bởi RIO - một tri kỷ trong âm nhạc, cũng là nửa kia hoàn hảo. Thời gian qua, cả hai cùng nhau sáng tác và cho ra mắt loạt bản hit quen thuộc với giới trẻ như Đợi, Now She Don't, Mê Cung Tình Yêu, Tan… 52Hz từng gây chú ý khi góp mặt trong Em Xinh Say Hi còn RIO cũng là một Anh Trai Say Hi.

Trong ngày cưới, 52Hz chia sẻ ngọt ngào tới RIO: "Tình yêu của em dành cho anh từ từ mà lớn lên. Anh rất vui tính, trong sáng, dịu dàng và kiên nhẫn. Anh yêu em nhiều đến mức bù đắp mọi mảnh vỡ tình yêu em còn thiếu. Sau 6 năm, em đã không thể tách mình ra khỏi sự hiện diện của anh. Khi bé, em luôn chạy về phía mẹ vì mẹ là người luôn ở bên cạnh em, luôn bao bọc con gái của mẹ hơn cả tuổi trẻ của chính mình. Nhưng khi mẹ gọi anh là con rể, em biết mẹ đã đồng ý trao cuộc đời con gái của mẹ cho anh.

Từ 2 đứa sinh viên với nhiều nỗi sợ, một phòng trọ không đủ chứa đồ, một ước mơ sáng bóng lúc nào cũng đem ra ngắm nghía, một bàn phím gãy làm đôi thì giờ em và anh đã có một căn hộ ngắm cả thành phố, một studio chưa biết trang trí sao cho đẹp và nhiều bài hát được khán giả thuộc làu làu. Em và anh đã cùng nhau xây dựng lên nhiều thứ trong 6 năm bên nhau, và chắc chắn trong suốt cuộc đời phía trước, em sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống và viết tiếp mục tiêu, cùng thực hiện và già đi thành 2 ông bà cụ móm mém nằm hát ru cho nhau ngủ, mặc dù em biết mình sẽ hát hay hơn. Em yêu anh!".

Cặp đôi Anh Trai - Em Xinh này đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn công việc

Sau 1 năm ngày cưới, cả hai thường xuyên khoe ảnh tình tứ, đồng hành cùng nhau trong mọi sự kiện, sân khấu âm nhạc. 52Hz thừa nhận cả hai trải qua không ít khó khăn, dần dung hoà để có cuộc sống hạnh phúc. Cô từng tâm sự với chúng tôi: "Rất nhiều những cặp đôi thường xích mích với nhau trong 1-2 năm đầu. Chúng mình cũng vậy. Chúng mình cãi nhau từ những thứ nhỏ nhặt như rửa bát, giặt quần áo, đứa này lười và đứa kia không làm, đứa này làm thì đứa kia nằm. Trải qua rất nhiều lần cãi vã từ những điều rất nhỏ đấy, chúng mình đều nhận ra rằng cả hai là những cá thể riêng biệt và đang cùng ở, cùng chia sẻ một cái không gian với nhau - vậy nên việc làm quen với nhịp sống của người kia là điều cần thiết. Mình thậm chí còn tham khảo trên mạng và đọc rất nhiều comment của các chị đã lấy chồng rồi và phát hiện - chồng mình và các anh chồng khác đều được… sản xuất theo lô. Nói làm cái gì là cứ nằm ườn ra để đó lúc khác làm. Tất cả những điều nhỏ nhặt đấy đều khiến mình rất bực mình. Nhưng bây giờ thì cả hai đều đã thích nghi được với nhau, đã làm quen và phân chia công việc cho nhau một cách rõ ràng".

Khi được hỏi về những đúc kết để trở thành một người bạn đồng hành tốt của nhau sau 1 năm kết hôn, RIO nói: "Nếu có định nghĩa cho việc này thì hẳn nó sẽ hơi khuôn mẫu. Mình lại người không thích khuôn mẫu. Miễn sao chúng ta sống chuẩn, sống không lỗi với nhau và luôn nghĩ về nhau là được. Một khuôn mẫu đâu thể áp dụng cho tất cả mọi người bởi mỗi người lại có một định nghĩa của riêng mình về "sự tốt".

Từ khi yêu đến cưới, cả hai đã có nhiều thay đổi để phù hợp với cuộc sống của nhau

Cả hai có những sự thay đổi nhất định, yêu thương nhau nhiều hơn sau khi về chung nhà

Ảnh: FBNV