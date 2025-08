Nữ diễn viên 44 tuổi có làn da như 20 tuổi: Chồng cô tiết lộ 1 việc mà vợ mình luôn làm khi đi xe cùng nhau

Kim So Yeon sinh năm 1980 và là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh xứ Hàn. Cô Kim ghi dấu ấn trên màn ảnh với hàng loạt bộ phim ăn khách như: Tình yêu trong sáng, Mật danh Iris, Thất kiếm, Gián điệp hoàng cung… và nổi tiếng với vai "ác nữ" Cheon Seo Jin trong loạt phim Penthouse.

Thế nhưng, điều khiến người ta bất ngờ hơn nữa làn da của nữ diễn viên dù đã bước sang tuổi 44 nhưng không thua kém các em gái độ tuổi 20. Thậm chí, không ít người còn phải thốt lên "đây có thực sự là làn da của người ngoài 40 tuổi không?". Và sự thật đã được tiết lộ.

Gần đây, Kim So Yeon đã xuất hiện trong chương trình "Convenience Store Restaurant" của đài KBS 2TV và tiết lộ quy trình làm chậm quá trình lão hóa của mình. Dù đã 44 tuổi, Kim So Yeon vẫn sở hữu làn da mịn màng, căng mọng. Về quy trình chăm sóc da của Kim So Yeon, chồng cô, nam diễn viên Lee Sang Woo, cho biết: "Quy trình chăm sóc da của So Yeon là hạn chế tối đa việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời".

Lee Sang-woo nói thêm: "Tôi chưa bao giờ thấy So Yeon để mặt mộc khi chúng tôi đi xe cùng nhau. Cô ấy luôn che chắn cẩn thận, ngay cả khi trời mưa".

Kim So Yeon - Lee Sang Woo được biết đến là cặp diễn viên thực lực của làng giải trí xứ Hàn. Kim So Yeon và Lee Sang Woo đều sinh năm 1980 và là hai gương mặt quen thuộc trên màn ảnh xứ Hàn. Tháng 6/2017, cặp đôi chính thức về chung nhà bằng một đám cưới riêng tư, ấm cúng và gắn bó cho đến hiện tại.

Liệu việc tránh tia UV như Kim So Yeon có thực sự cải thiện làn da của cô ấy không?

Tia UV làm tổn hại cấu trúc và chức năng của da, đẩy nhanh quá trình lão hóa

Những nỗ lực tránh xa tia UV, như trường hợp của Kim So Yeon, giúp giữ cho làn da trẻ trung. Tia UV làm tăng tốc độ lão hóa bằng cách phá hủy cấu trúc và chức năng của tế bào da. Tia UV được phân loại rộng rãi thành UVA và UVB. UVA chiếm 90% lượng tia UV chiếu xuống bề mặt Trái đất. Nó xuyên sâu vào da và làm tổn thương các tế bào da.

UVB chủ yếu tác động lên bề mặt da, gây viêm. Tiếp xúc lâu dài với cả hai loại tia UV có thể phá hủy các sợi collagen và elastin, làm giảm độ đàn hồi của da, dẫn đến sự hình thành nếp nhăn và tàn nhang. Tình trạng sắc tố và nếp nhăn cũng có thể trở nên trầm trọng hơn.

Tránh xa tia UV từ khi còn nhỏ đặc biệt có lợi cho làn da. Da trẻ em mỏng hơn và nhạy cảm hơn với tia UV so với người lớn. Tiếp xúc với tia UV càng nhiều, tổn thương tích tụ càng nhiều. Điều này làm tăng tốc độ lão hóa và làm tăng nguy cơ ung thư da ở người lớn.

Làm thế nào để tránh xa tia UV một cách hiệu quả?

Kem chống nắng rất cần thiết để bảo vệ da khỏi tia UV. Sử dụng thường xuyên sản phẩm có chỉ số SPF từ 30 trở lên là điều cần thiết. Thoa kem chống nắng kỹ lưỡng, ít nhất một lượng bằng đầu ngón tay, 30 phút trước khi ra ngoài. Vùng da quanh mắt đặc biệt mỏng và dễ bị ung thư da, vì vậy hãy chắc chắn chú ý đặc biệt đến vùng da quanh mắt và mí mắt.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tẩy trang kem chống nắng đúng cách vào những ngày bạn thoa kem. Kem chống nắng có thể lưu lại trên da trong một thời gian dài, vì vậy hãy nhớ rửa mặt kỹ sau một ngày hoạt động. Kem chống nắng còn sót lại có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây kích ứng. Làm sạch kép và dưỡng ẩm kỹ lưỡng sau đó.

Bạn cũng nên tránh ánh nắng trực tiếp từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều - thời điểm ánh nắng mặt trời mạnh nhất. Nếu bạn phải ra ngoài trời, hãy cân nhắc việc che mặt như Kim So-yeon. Đội mũ hoặc mặc quần áo dài tay cũng có thể giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UV.