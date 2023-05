Nữ chính phim Hàn diễn quá đỉnh khi đón nhận tin dữ, tỷ suất người xem tăng cao kỷ lục

Sau cú tụt nhẹ về tỷ suất người xem ở tập 5, The Good Bad Mother - Người Mẹ Tồi Của Tôi bước sang tập 6 với tỷ suất người xem lên đến 8,056% toàn quốc, đạt mốc cao nhất tính đến hiện tại và phá vỡ kỷ lục trước đó của tập 4 Tập phim lần này đánh dấu một bước diễn xuất mới của nữ chính Ra Mi Ran sau nhiều tập liền "nhường sân" cho đàn em Lee Do Hyun tỏa sáng.

Tập 6 của The Good Bad Mother được lồng ghép nhiều tình tiết vô cùng hài hước... cho đến khoảng 10 phút cuối phim. Xuyên suốt nội dung tập phim lần này, nam chính Kang Ho có chuyến hành trình rong ruổi, đuổi theo bạn gái cũ Mi Joo chỉ để trả lại chiếc ví cô đánh rơi. Mặt khác, Mi Joo cuối cùng đã tìm được chỗ để mở quầy làm móng mà không tốn đồng nào.

Kang Ho có nhiều tương tác với Mi Joo

Lúc này đây, nữ chính Young Soon lại đi mua đồ, sẵn tiện sắm quà tặng cho hàng xóm trong làng. Thế nhưng bà không biết rằng các anh chị em hàng xóm thân thuộc mấy chục năm lại đang có ý phản bội bà. Đều là bạn cũ của ông Trot Baek vừa chuyển về, họ đều bị Trot Baek thuyết phục tham gia biểu tình đòi dẹp trại lợn của Young Soon để mở một rạp hát quy mô lớn.

Tuy rất năng nổ tham gia nhưng sau cùng, những người hàng xóm gây bất ngờ khi từ chối Trot Baek ngay phút chót, khiến ông tức vô cùng.

Cả làng suýt nữa đã phản bội Young Soon nhưng đã nghĩ lại

Sau hàng loạt phân đoạn cười ngất, The Good Bad Mother đột ngột khiến khán giả phải rơi nước mắt khi nữ chính Young Soon đón nhận tin dữ tại bệnh viện - bà mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 4. Phản ứng của nữ diễn viên Ra Mi Ran khi đón nhận tin, từ cảm xúc không thể tin, bàng hoàng đến chấp nhận, rồi quỳ lạy cầu xin bác sĩ khiến khán giả không khỏi đau lòng.

Diễn xuất tuyệt vời của nữ chính Ra Mi Ran khi nhận tin dữ

Đặc biệt sau đó, khi Kang Ho chạy đến và bị ngã, Young Soon đã bảo anh hãy tự đứng lên và không đỡ anh nữa. Có lẽ trong thâm tâm của nữ chính The Good Bad Mother đã có sự thay đổi đột ngột, vì bà cho rằng rồi mai đây bà không còn sức để giúp Kang Ho hồi phục nữa.

Liệu sau tập 6 này, The Good Bad Mother còn khiến khán giả bất ngờ với điều gì nữa? Young Soon sẽ điều trị ung thư ra sao, và Kang Ho sẽ phản ứng thế nào khi bị mẹ cự tuyệt như thế? Ngoài ra sau khi ám sát Kang Ho thất bại, liệu nghị sĩ Oh sẽ có âm mưu gì tiếp theo?

Ảnh: JTBC