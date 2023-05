Cuối cùng mỹ nam này đã có phim lập kỷ lục tỷ suất người xem, thoát cảnh cứ đóng chính là dính "bom xịt"

Lee Dong Wook là cái tên đã quá nổi tiếng ở làng phim Hàn thế nhưng sự nghiệp của anh lại toàn những tác phẩm truyền hình không mấy thành công về mặt tỷ suất người xem. Khán giả đánh giá Lee Dong Wook là kiểu diễn viên đóng vai phụ thì nổi đình đám, thậm chí còn át vía cả diễn viên chính nhưng khi đóng chính thì không tạo được tiếng vang lớn.



Kể từ bom tấn Goblin mà Lee Dong Wook vô cùng thành công với vai nam phụ, anh liên tục đóng chính nhưng không có nhiều thành tích nổi bật. Loạt phim như Life, Chạm Vào Trái Tim, Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly, Người Hùng Điên Rồ đều không thực sự thành công về mặt danh tiếng, là những tác phẩm có rating tương đối thấp.



Hiện tại, Lee Dong Wook vừa tái xuất màn ảnh với bộ phim Tale of the Nine Tailed 1938 (Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly phần 2) với vai trò nam chính. Và dường như "lời nguyền flop" đã không còn đeo bám Lee Dong Wook nữa khi mới hai tập đầu tiên, phim đã ghi nhận rating ấn tượng là hơn 7%, cao hơn tất cả các thành tích của phần 1. Con số này cũng giúp phim đứng đầu về lượng người xem cuối tuần trên đài cáp xứ Hàn.

Còn nhớ ở phần 1, Lee Dong Wook gây ra không ít tranh cãi, từ tạo hình sến súa đến những lời chê bai vì hình tượng cũ, trùng lặp với nhân vật Thần Chết của anh ở Goblin. Sang đầu phần 2, dù phim mới chỉ bắt đầu nhưng mỹ nam họ Lee đã nhận được rất nhiều bình luận khen ngợi từ khán giả. Đặc biệt khán giả rất thích thú với chemistry của anh và bạn diễn mới - nữ diễn viên Kim So Yeon. Đáng tiếc là giữa hai nhân vật của hai người có lẽ sẽ không phát triển mối quan hệ yêu đương mà chỉ dừng lại ở tán tỉnh, thả thính và thậm chí là đối đầu.

Lee Dong Wook được đánh giá cao ở lần tái xuất này

Nhất là chemistry với Kim So Yeon

Ở Tale of the Nine Tailed 1938, Lee Dong Wook vẫn vào vai Yi Yeon, hồ ly chín đuôi vô tình bị xuyên không về năm 1938 sau loạt sự kiện từ phần 1. Tại đây anh được gặp lại Yi Rang (Kim Bum) - người em trai đã mất. Yi Yeon có niềm tin rằng chỉ cần thay đổi những sự kiện ở năm 1938 thì Yi Rang sẽ không phải chết nhưng sự thật là dù quá khứ thay đổi thì cái kết của Yi Rang vẫn như cũ.

Tổng hợp