Xuất hiện nhân vật gây khó chịu, phim của mỹ nam Lee Do Hyun giảm nhẹ tỷ suất người xem

Sau cú bùng nổ tỷ suất người xem vào tập 4, The Good Bad Mother - Người Mẹ Tồi Của Tôi do Lee Do Hyun và Ra Mi Ran đóng chính có cú tụt nhẹ trong tập 5 mới lên sóng, từ 7% xuống 6,6% ở hạng mục trung bình toàn quốc.

Tập 5 của The Good Bad Mother đánh dấu màn tái ngộ giữa Kang Ho (Lee Do Hyun) và tình cũ Mi Joo (Ahn Eun Jin). Mi Joo chính là mẹ của cặp song sinh Seo Jin - Ye Jin, song vẫn chưa rõ bố bọn trẻ có phải Kang Ho hay không.

Tập phim cũng hé lộ thêm một số cảnh năm xưa khi cả hai còn yêu nhau, qua đó gây bất ngờ với khoản "tình phí" Kang Ho đưa cho Mi Joo trước khi chia tay.

Kang Ho chia tay, đưa "tình phí" cho Mi Joo

Tuy nhiên, tình tiết gây xôn xao bậc nhất của tập 5 The Good Bad Mother chắc chắn xoay quanh nhân vật mới là ônh nhạc sĩ Trot Baek.

Kể từ khi về làng sống, Baek đã có hiềm khích với mẹ con Young Soon, và giờ đây "mối thâm thù" này đã dâng đến đỉnh điểm. Từ việc chỉ trích Young Soon vì mùi hôi chuồng lợn, sang lần kiến nghị đến mức... lăn ra đất "ăn vạ" tại văn phòng Bộ nông thôn, đến việc hỏng xe rồi trượt ngã vì trò nghịch ngợm của Kang Ho "9 tuổi", Baek chắc chắn là cái tên gây hài nhưng cũng ồn ào nhất tập phim mới này của The Good Bad Mother.

Trot Baek - nhân vật vừa gây ức chế vừa gây hài

Bỏ qua bầu không khí buồn cười của phim, khía cạnh "nghiêm túc" cũng khiến người xem không khỏi tò mò. Cảm thấy sự tồn tại của Kang Ho có tính đe doạ, nguyên thủ Oh đã sai người đi "thanh toán" anh chàng, thế nhưng bất ngờ đụng độ những vị khách lạ mặt có vẻ như đang ra sức bảo vệ Kang Ho.

Kang Ho bị 2-3 người ập vào nhà gây bất ngờ

Liệu đây có phải là mục tiêu của chủ tịch Cha hay không? Kang Ho có an toàn sống qua đêm mẹ vắng nhà lần này? Rồi mối quan hệ giữa nhân vật của Lee Do Hyun và bạn gái cũ Mi Joo sẽ ra sao khi giờ đây cô đã chính thức dọn về làng sống?

