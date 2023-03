Nữ ca sĩ từng bị chê "xấu quá là không có tương lai": Lột xác ngoạn mục, có cú ngã "để đời" ở lễ trao giải nước bạn

Trước khi trở thành nữ ca sĩ với nghệ danh Orange có nhiều bài hit như hiện tại thì cô bé Khương Hoàn Mỹ đã phải lăn lộn ở các cuộc thi để tìm kiếm cơ hội như X-Factor, Người Hóa Thân Số 1... Tuy sở hữu chất giọng đầy nội lực nhưng cô lại có 1 nỗi tự ti vô cùng lớn về mặt ngoại hình.

Orange thời còn đi học

Cô nói thêm: "Tôi bắt đầu nghề này với sự tự ti rất lớn. Ngày xưa tôi xấu, lôi thôi và không chăm chút gì về ngoại hình hết. Tôi chỉ thích hát và khi dấn thân vào nghề thì mới nhận những 'cú tát' đầu đời. Chính tôi cũng thường xuyên nghe những câu như 'Xấu quá là không có tương lai' hay 'Người ta sẽ không thích em vì em không đẹp'. Lúc đó tôi mới nhận ra không chỉ hát hay là được mà thường người đẹp sẽ có ưu thế hơn.

Thực ra tôi không chỉ tự ti mỗi ngoại hình mà còn tự ti về tài năng của mình nữa. Nhiều người cũng góp ý cho tôi là tôi không biết hài lòng và có niềm tin vào bản thân. Chính tôi từng bị quá quan tâm xung quanh mình thế nào, người ta nghĩ gì và không dám làm gì đột phá. Nhiều lúc tôi không nói ra được ý kiến của mình, cho rằng nó không đúng hoặc không quan trọng. Giờ thì tôi đã nhận ra điều đó rồi nên không để nó xảy ra nữa".

Orange thời còn tham gia các cuộc thi với tên thật Khương Hoàn Mỹ

Ý thức được con đường mình đang chọn cần phải có sự chỉn chu nhất định về mặt ngoại hình nên Orange đã tích cực chăm chút cho vẻ ngoài nhiều hơn. Gương mặt của cô nàng có nhiều nét khác lạ, mũi thon gọn hơn, môi chúm chím hơn, được cho là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sinh năm 1997 cũng chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề dao kéo.

Nhan sắc ấn tượng ở thời điểm hiện tại

Không thể phủ nhận, kể từ khi biết chăm chút cho ngoại hình, Orange cũng đạt được nhiều thuận lợi hơn trong công việc. Cô có 1 số bài hit đáng chú ý như Người Lạ Ơi, Tình Nhân Ơi, Ok Anh Đúng, Em Hát Ai Nghe... Orange cũng từng đạt giải Best New Asian Artist (Nghệ sĩ châu Á mới xuất sắc nhất) tại MAMA 2018.

Cuối tháng 3 năm 2020, Orange và nữ ca sĩ cùng công ty là Lyly, đã bất ngờ đồng loạt vạch trần những sai phạm và hành vi trái đạo đức của Superbrothers. Đồng thời, hai nữ ca sĩ cũng tuyên bố sẽ rời khỏi công ty. Sau đó Orange có bước chuyển mình mới khi trở thành nghệ sĩ độc lập.

Cô có 1 số bài hit ấn tượng

MAMA 2018: Người Lạ Ơi - Orange