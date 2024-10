Nữ ca sĩ hot hàng đầu bị "ném đá" tơi bời vì 1 bức ảnh chụp với 2NE1

Từ ngày 4/10, 2NE1 bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Welcome Back với show đầu tiên tại Hàn Quốc. Concert đánh dấu lần diễn chung đầu tiên của 2NE1 sau 2 năm, kể từ Coachella năm 2022 và là concert đầu tiên của họ sau 10 năm kể từ [ALL OR NOTHING] in SEOUL vào 3/2014. Sự kiện âm nhạc tái ngộ của 2NE1 gây chú ý khi có sự xuất hiện của "nửa Kpop" trên khán đài.

Tuy nhiên, không phải ngôi sao nào xuất hiện bên 2NE1 vào ngày đặc biệt này cũng nhận được phản hồi tích cực từ công chúng, điển hình là Winter (aespa). Không chỉ xem concert, Winter còn tham gia after party do đàn chị tổ chức. Nguồn cơn tranh cãi cũng từ đó mà hướng đến Winter. Nhiều khán giả đã chỉ trích nữ idol sinh năm 2001 dữ dội sau khi nhìn thấy loạt ảnh tiệc tùng của cô bên các thành viên của 2NE1.

Winter hứng "gạch đá" tới tấp sau khi lộ ảnh tiệc tùng cùng 2NE1

Bữa tiệc tối của 2NE1 bị so sánh không khác gì hộp đêm ăn chơi. Sự xuất hiện của Winter tại đây bị đánh giá là phá vỡ hình tượng "gái ngoan", chưa từng dính scandal của cô. Chưa kể, theo nhiều khán giả, việc Winter dự tiệc của 2NE1 là lãng phí thời gian và có thể gây ra nhiều tin đồn không hay đối với nữ ca sĩ trẻ tuổi. After party được tổ chức sau 3 ngày Winter đi xem concert của 2NE1. Vì vậy, khán giả cho rằng Winter không cần thiết phải tham gia vào bữa tiệc này.

Bữa tiệc ăn mừng 3 đêm diễn mở màn thành công tại Hàn Quốc do 2NE1 tổ chức có nhiều nghệ sĩ đến chung vui

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng after party của nhóm nhạc huyền thoại khác gì hộp đêm ăn chơi...

... và là chỗ Winter không nên đến

Bên cạnh những phản ứng tiêu cực, cũng có nhiều người lên tiếng bênh vực Winter. Họ cho rằng thành viên của nhóm aespa đang bị antifan lợi dụng cơ hội công kích 1 cách ác ý. Theo cư dân mạng, việc Winter dự after party của 2NE1 không có gì sai trái. Hơn nữa, đây còn là hành động đáp lễ, thể hiện sự tôn trọng của nữ idol đối với lời mời của các đàn chị trong giới. Ngoài ra, tiệc do 2NE1 tổ chức không có bất kỳ hoạt động tiệc tùng nào đi quá giới hạn, và Winter không hề ăn diện hở hang hay có hành vi gây tranh cãi để phải hứng chịu làn sóng chỉ trích.

Winter tên thật là Kim Min Jeong, sinh năm 2001. Tháng 11/2020, cô ra mắt trong nhóm nhạc nữ aespa, thuộc công ty giải trí SM Entertainment, cùng 3 thành viên khác là Karina, NingNing và Giselle. Cô đảm nhiệm vị trí visual (gương mặt của nhóm). Tuy nhiên, Winter cũng được xem là vocal và dancer chính vì kỹ năng nào cũng cực kỳ nổi trội. Nữ thần tượng gây ấn tượng nhờ làn da trắng nõn nà như bông tuyết, khí chất kiêu kỳ. Winter được bình chọn là 1 trong những thần tượng có visual nổi bật của gen4 Kpop.

Về phía 2NE1, họ đã thực hiện thành công 3 buổi hòa nhạc mở màn cho tour diễn Welcome Back tại Seoul (Hàn Quốc) để kỷ niệm 15 năm ra mắt. Nhiều đàn em nổi tiếng như TWICE, Stray Kids, Baby Monster, IVE, aespa… đã gửi video chúc mừng sự trở lại của nhóm nhạc huyền thoại. Trong khi đó, G-Dragon, Jennie (BLACKPINK), Winter (aespa), Lee Dae Hwi (AB6IX), Thunder (MBLAQ), Mimi (Gugudan)… trực tiếp đến xem concert . Sắp tới đây, 2NE1 sẽ chuẩn bị cho các chặng tiếp theo của chuỗi concert tại nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines...

Những ngày qua, 2NE1 khuấy đảo Kpop với sự trở lại đẳng cấp, đầy năng lượng

Nguồn: Pann, Nate