Nữ ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng phải cắt bỏ một phần lưỡi do ung thư

Vào ngày 13/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nữ ca sĩ nổi tiếng Jung Mi-ae cho biết cô đã được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi giai đoạn 3 vào tháng 12/2021. Và một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này chính là do sâu răng.

Jung Mi-ae giải thích, do lưỡi của cô liên tục chạm vào vết răng sâu nên đã bị trầy xước, viêm nhiễm và cuối cùng phát triển thành ung thư.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ, căn bệnh ung thư lưỡi của cô thậm chí đã di căn đến cằm khiến cô phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ đồng hồ để cắt bỏ ⅓ lưỡi cũng như một phần lớn tuyến bạch huyết để ngăn ngừa khả năng tái phát.

Dù sau ca phẫu thuật, Jung Mi-ae đã có thể nói chuyện bình thường nhưng cô cũng phải chịu đựng khá nhiều di chứng như khuôn mặt biến dạng, khó nuốt thức ăn cũng như cản trở nghiêm trọng đến khả năng ca hát.

Tuy nhiên, với đam mê dành cho âm nhạc của mình,.nữ ca sĩ đã kiên trì luyện tập và quay trở lại sân khấu.

Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Răng miệng và Hàm mặt của Bệnh viện Nha khoa Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) Li Zhiyong cho biết, trong số các vết loét trong khoang miệng, kể cả những vết do chấn thương cơ học cũng cần được quan tâm đầy đủ. Với những vết loét, tổn thương lâu ngày trong khoang miệng do cạnh sắc của răng, răng bị mẻ, sâu răng… hoặc do thói xấu như cắn vào bên trong má, môi… hoàn toàn có thể kích thích ung thư phát triển.

“Tính nghiêm trọng của những vết loét thường được đánh giá trước tiên bằng cách nhìn vào hình thái cũng như nguyên nhân và thời gian tồn tại. Nếu do chấn thương và cải thiện sau 5 - 7 ngày, không có điểm đặc biệt thì có thể loại bỏ nguy cơ ung thư.

Tuy nhiên, nếu tình trạng viêm loét kéo dài, đồng thời loại bỏ các yếu tố gây kích ứng, vị trí loét không cố định, thường tái phát và không lành sau 2 tuần thì cần lưu ý cũng như tiến hành sinh thiết để xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo” - bác sĩ Li Zhiyong cho biết.

Nguồn: Sina