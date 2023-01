Nữ ca sĩ gốc Hàn nhảy cover hit Jennie (BLACKPINK) khiến dân tình không thể nhận ra vì body quá đỉnh!

Trong chuyến lưu diễn world tour BORN PINK của BLACKPINK, màn trình diễn solo gây nhiều chú ý phải kể đến ca khúc chưa từng được phát hành của Jennie mang tên You & Me. Ở vlog mới nhất, Jennie tiết lộ cô đã từng thu âm ca khúc này từ 3-4 năm trước nhưng cho đến hiện tại mới có thể mang lên sân khấu biểu diễn. Bên cạnh giai điệu lôi cuốn, ca khúc You & Me còn thu hút người xem bởi phần thể hiện vũ đạo ba lê uyển chuyển của "công chúa YG".

Màn trình diễn You & Me của Jennie tại world tour BORN PINK

Mới đây, cộng đồng mạng còn truyền tay đoạn clip dance cover You & Me của nữ ca sĩ gốc Hàn Han Sara. Trong đoạn clip, Han Sara đã có màn trưng trổ body cùng vũ đạo quyến rũ với bản hit mới nhất của Jennie. Bên dưới phần bình luận, không ít ý kiến thừa nhận không thể nhận ra đây chính là nữ ca sĩ từng hoạt động ở Việt Nam ngày nào. Với quá nhiều nghi vấn, đích thân Han Sara đã phải lên tiếng khẳng định người trong clip là mình chứ không phải ai khác.

Clip Han Sara dance cover You & Me

Han Sara xuất hiện ở đầu clip

Sau đó trưng trổ vũ đạo với ca khúc You & Me của Jennie

Tỷ lệ body chuẩn của Han Sara khiến nhiều người không thể nhận ra

Han Sara phải lên tiếng khẳng định người trong clip là mình

Han Sara từng hoạt động âm nhạc tại Việt Nam với tư cách là nghệ sĩ trực thuộc công ty của Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Sau khi chính thức rời công ty từ tháng 5/2022, hiện nữ ca sĩ đang hoạt động tự do với những dự án cá nhân. Gần đây bản cover Ditto (NewJeans) bằng tiếng Việt của Han Sara cũng khiến dân mạng thích thú và còn đòi cho ra mắt phiên bản đầy đủ.